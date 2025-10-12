Punta Arenas,
12 de octubre de 2025

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA MANUEL BULNES DEL CURSO 7°BASICO REALIZARON FERIA MEDIEVAL

Soy reportero. ​

DSC_3549

Los estudiantes de séptimo básico de la Escuela Manuel Bulnes fueron los grandes protagonistas de una Feria Medieval que sorprendió a toda la comunidad educativa por su creatividad y compromiso. La actividad, coordinada por la profesora Paula Fulgueira, junto a Adriana Panichini y el estudiante en práctica de la carrera de Pedagogía en Historia de la Universidad de Magallanes, Ignacio Paredes, unió los esfuerzos de los departamentos de Lengua y Literatura y Historia, Geografía y Ciencias Sociales.


El objetivo fue aprender de manera distinta y significativa, invitando a los estudiantes a enseñar a otros lo que habían aprendido sobre la Edad Media. A través de exposiciones, representaciones, confecciones manuales y vestimentas creadas por ellos mismos,  lograron recrear con entusiasmo y rigor este importante periodo histórico.

Esta experiencia demuestra que cuando la enseñanza se vive desde la participación activa, la creatividad y el trabajo en equipo,  la educación se convierte en una experiencia transformadora, donde aprender también significa disfrutar, compartir y valorar el conocimiento.


Afiche Tercer Concurso de Cuentos

INVITAN A PARTICIPAR EN EL TERCER CONCURSO DE CUENTOS PARA ESTUDIANTES SECUNDARIOS

CONAF REALIZÓ JORNADA QUE REFLEXIONÓ SOBRE INCENDIO DEL 2005 EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE Y SU POSTERIOR RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

Taller de Excavaciones (42)

SEMANA DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL: MAGALLANES AVANZA CON PARTICIPACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

20251007_105601

IMPARTEN UN TALLER DE ARTE A ESTUDIANTES DEL COLEGIO ANDINO EN LA CÁRCEL DE PUNTA ARENAS

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

CARTELERA CULTURAL EN EL MES DEL ADULTO MAYOR (2)

CARTELERA CULTURAL MUNICIPAL ANUNCIA RETIRO DE INVITACIONES PARA NUEVAS ACTIVIDADES DEL MES DEL ADULTO MAYOR

