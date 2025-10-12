ESTUDIANTES DE LA ESCUELA MANUEL BULNES DEL CURSO 7°BASICO REALIZARON FERIA MEDIEVAL

Los estudiantes de séptimo básico de la Escuela Manuel Bulnes fueron los grandes protagonistas de una Feria Medieval que sorprendió a toda la comunidad educativa por su creatividad y compromiso. La actividad, coordinada por la profesora Paula Fulgueira, junto a Adriana Panichini y el estudiante en práctica de la carrera de Pedagogía en Historia de la Universidad de Magallanes, Ignacio Paredes, unió los esfuerzos de los departamentos de Lengua y Literatura y Historia, Geografía y Ciencias Sociales.



El objetivo fue aprender de manera distinta y significativa, invitando a los estudiantes a enseñar a otros lo que habían aprendido sobre la Edad Media. A través de exposiciones, representaciones, confecciones manuales y vestimentas creadas por ellos mismos, lograron recrear con entusiasmo y rigor este importante periodo histórico.



Esta experiencia demuestra que cuando la enseñanza se vive desde la participación activa, la creatividad y el trabajo en equipo, la educación se convierte en una experiencia transformadora, donde aprender también significa disfrutar, compartir y valorar el conocimiento.

