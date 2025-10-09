Punta Arenas,
9 de octubre de 2025

A PUERTO YUNGAY Y PUERTO WILLIAMS: PASAJEROS DE TABSA RECIBIRÁN ORIENTACIÓN TURÍSTICA Y DE SALUD POR PARTE DE ESTUDIANTES DEL LICEO SARA BRAUN

​Los estudiantes, seleccionados por su rendimiento y compromiso, corresponden a alumnos de las especialidades de Enfermería y Servicios Turísticos quienes serán acompañados por docentes en grupos de tres por viaje.

estudiantestabsa
Un espaldarazo a la educación técnico profesional recibieron 24 estudiantes del Liceo Sara Braun quienes realizarán prácticas profesionales a bordo de los ferry de TABSA que cubren las rutas Yungay – Natales y Punta Arenas – Puerto Williams brindando orientación turística y atención de salud a los pasajeros.

Así lo destacó el Director del Liceo Sara Braun, Néstor Ríos, quien destacó el aporte de TABSA que viene realizando hace varios años y que ahora se concretará con la apertura de nuevas rutas para la realización de prácticas profesionales. "Tenemos la convicción que este compromiso va a significar una formación mucho más profunda en las labores que nuestros estudiantes puedan cumplir cuando egresen del liceo", destacó el Director.

Los estudiantes, seleccionados por su rendimiento y compromiso, corresponden a alumnos de las especialidades de Enfermería y Servicios Turísticos quienes serán acompañados por docentes en grupos de tres por viaje.

En tanto, el Subgerente de Conectividad y Servicios al Cliente de TABSA, Sebastián Timis expresó la satisfacción de la empresa por brindar un aporte en la formación de los alumnos del Liceo Sara Braun mediante un convenio que se ha renovado por más de cuatro años.

"Esta ampliación del convenio, que se ha concretado anteriormente en la ruta Punta Arenas – Porvenir, cumple con el doble objetivo de formar a los estudiantes, pero también de brindar un servicio adicional a los pasajeros de TABSA con información turística y medición de parámetros básicos de salud lo que nos parece muy relevante dada la extensa duración de los viajes a Yungay y Puerto Williams", explicó el ejecutivo.

Vicente Álvarez, de tercero medio de la especialidad de Enfermería quien se embarcará en el ferry Crux Australis hacia Puerto Yungay en Aysén, calificó la práctica profesional como "una gran experiencia" porque "podemos desempeñarnos como técnicos y estamos muy agradecidos por este viaje".

El estudiante de Turismo, Daniel Santos, quien viajará a Puerto Williams a bordo del ferry Yaghan, dijo que se trata de "una oportunidad bastante grande, no conozco muy bien Puerto Williams y tener la oportunidad de ir conocerlo, en un ferry, apoyándome en mis conocimientos técnicos es lo que más me llena de orgullo".



PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA INVITA AL JUBILEO DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS ESTE MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE DESDE LAS 12HRS

MUNICIPIO INFORMA 75% DE AVANCE EN OBRAS DE LA PLAZA CÍVICA SECTOR SUR

​El nuevo espacio urbano en Manuel Rodríguez con Avenida Ancud será un punto de encuentro para más de siete mil vecinos del sector sur de Punta Arenas.

​El nuevo espacio urbano en Manuel Rodríguez con Avenida Ancud será un punto de encuentro para más de siete mil vecinos del sector sur de Punta Arenas.

PLAZA CIVICA (7)
"TÍA RICA" REALIZA DESTRUCCIÓN DE CASI MIL LITROS DE ALCOHOLES DECOMISADOS

A PUERTO YUNGAY Y PUERTO WILLIAMS: PASAJEROS DE TABSA RECIBIRÁN ORIENTACIÓN TURÍSTICA Y DE SALUD POR PARTE DE ESTUDIANTES DEL LICEO SARA BRAUN

tormentaselectricas

METEOROLOGÍA EMITE AVISO POR TORMENTAS ELÉCTRICAS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Foto4_Red_EPJA_EnfoqueDocente_Visitas_Herramientas_26

AGENCIA Y SLEP MAGALLANES IMPULSAN TALLER PARA LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS

