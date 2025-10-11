Punta Arenas,
11 de octubre de 2025

MINVU INFORMA APERTURA DE POSTULACIONES AL SUBSIDIO DE ARRIENDO 2025

El llamado regular estará disponible hasta el 14 de noviembre y permitirá postular 100% en línea o en oficinas del SERVIU regional. ​

MINVU - Postulación Arriendo_oct25

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció la apertura del llamado 2025 del Subsidio de Arriendo (DS 52), beneficio que entrega apoyo económico a familias y personas que pueden cubrir parte del valor del arriendo de una vivienda.


Las postulaciones estarán abiertas desde el 7 de octubre hasta el 14 de noviembre y se pueden realizar de manera 100% en línea en la página www.minvu.cl con Clave Única, o de forma presencial en las oficinas del SERVIU de Magallanes.

 

“Este subsidio busca apoyar a las familias que necesitan una solución habitacional a través del arriendo, entregándoles un respaldo que pueden complementar con sus ingresos mientras dure el beneficio”, señaló el seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia.

 

El Subsidio de Arriendo contempla un aporte total de 170 UF (equivalentes a unos $6,7 millones) que se entrega mensualmente con un tope de 4,9 UF (cerca de $193 mil) en regiones extremas como Magallanes, para viviendas con arriendos de hasta 13 UF (aproximadamente $513 mil). El resto del pago lo realiza la familia beneficiaria.

 

“Este llamado forma parte del compromiso del Minvu por ofrecer distintas vías de acceso a la vivienda, de acuerdo con la realidad y necesidades de cada familia. A través del Plan de Emergencia Habitacional hemos impulsado soluciones integrales que incluyen programas de arriendo, compra y construcción de viviendas, así como alternativas de apoyo al mejoramiento y al copago del dividendo”, destacó la autoridad, agregando que “nuestro objetivo es que todas las personas puedan avanzar hacia una solución habitacional segura, digna y acorde a su capacidad económica, fortaleciendo la equidad territorial en Magallanes”.

 

En la convocatoria 2025 se espera beneficiar a cerca de 5.800 familias a nivel nacional, manteniendo la posibilidad de aplicar el subsidio en viviendas de cualquier comuna del país. Además, quienes resulten seleccionados podrán postular en el futuro a subsidios de compra de vivienda, como el DS49 o el DS1.

 

Requisitos de postulación

 

· Tener 18 años o más y cédula de identidad vigente (chilena o para extranjeros).

· Postular con núcleo familiar (cónyuge, conviviente o hijos/as).

· Personas mayores de 60 años pueden postular solas.

· Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el 70% de calificación socioeconómica.

· Acreditar ahorro mínimo de 4 UF ($158 mil aprox.) en una cuenta de vivienda.

Contar con ingresos familiares mensuales entre 7 y 25 UF, aumentando el máximo en 8 UF por cada integrante adicional sobre tres personas.


"OFICINA BARRIAL" DE VILLA DEL MAR OBTUVO PRIMER LUGAR NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS DEL MINVU

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL INFORMA SOBRE SISMO EN EL PASO DRAKE Y COORDINACIÓN DE EMERGENCIA EN ZONA ANTÁRTICA

​Autoridades activaron los protocolos correspondientes y confirmaron la cancelación de la amenaza de tsunami para la zona antártica.

Pase Cultural

SEREMIS DE GOBIERNO PARTICIPAN EN DESPLIEGUE REGIONAL PARA ACTIVAR EL PASE CULTURAL EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

