MINVU INFORMA APERTURA DE POSTULACIONES AL SUBSIDIO DE ARRIENDO 2025

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció la apertura del llamado 2025 del Subsidio de Arriendo (DS 52), beneficio que entrega apoyo económico a familias y personas que pueden cubrir parte del valor del arriendo de una vivienda.



Las postulaciones estarán abiertas desde el 7 de octubre hasta el 14 de noviembre y se pueden realizar de manera 100% en línea en la página www.minvu.cl con Clave Única, o de forma presencial en las oficinas del SERVIU de Magallanes.

“Este subsidio busca apoyar a las familias que necesitan una solución habitacional a través del arriendo, entregándoles un respaldo que pueden complementar con sus ingresos mientras dure el beneficio”, señaló el seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia.

El Subsidio de Arriendo contempla un aporte total de 170 UF (equivalentes a unos $6,7 millones) que se entrega mensualmente con un tope de 4,9 UF (cerca de $193 mil) en regiones extremas como Magallanes, para viviendas con arriendos de hasta 13 UF (aproximadamente $513 mil). El resto del pago lo realiza la familia beneficiaria.

“Este llamado forma parte del compromiso del Minvu por ofrecer distintas vías de acceso a la vivienda, de acuerdo con la realidad y necesidades de cada familia. A través del Plan de Emergencia Habitacional hemos impulsado soluciones integrales que incluyen programas de arriendo, compra y construcción de viviendas, así como alternativas de apoyo al mejoramiento y al copago del dividendo”, destacó la autoridad, agregando que “nuestro objetivo es que todas las personas puedan avanzar hacia una solución habitacional segura, digna y acorde a su capacidad económica, fortaleciendo la equidad territorial en Magallanes”.

En la convocatoria 2025 se espera beneficiar a cerca de 5.800 familias a nivel nacional, manteniendo la posibilidad de aplicar el subsidio en viviendas de cualquier comuna del país. Además, quienes resulten seleccionados podrán postular en el futuro a subsidios de compra de vivienda, como el DS49 o el DS1.

Requisitos de postulación

· Tener 18 años o más y cédula de identidad vigente (chilena o para extranjeros).

· Postular con núcleo familiar (cónyuge, conviviente o hijos/as).

· Personas mayores de 60 años pueden postular solas.

· Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el 70% de calificación socioeconómica.

· Acreditar ahorro mínimo de 4 UF ($158 mil aprox.) en una cuenta de vivienda.

Contar con ingresos familiares mensuales entre 7 y 25 UF, aumentando el máximo en 8 UF por cada integrante adicional sobre tres personas.

