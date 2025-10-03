"OFICINA BARRIAL" DE VILLA DEL MAR OBTUVO PRIMER LUGAR NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS DEL MINVU

"Estamos muy orgullosos de esta distinción nacional, donde se premia el trabajo y la descentralización respecto del Programa Quiero Mi Barrio, y cómo se inserta a través de sus equipos barriales y se abre a la comunidad para hacer un trabajo en conjunto, orientado al mejor desarrollo de cada una de las unidades vecinales, en las cuales hoy día el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en conjunto con el Municipio de Punta Arenas, está trabajando a la par, sumando nuevos barrios, para que los recursos de este importante programa lleguen a la comunidad", afirmó el Seremi Marco Uribe Saldivia.





Con estas palabras, la autoridad del Minvu puso en valor el trabajo desplegado por el equipo territorial del Programa Quiero Mi Barrio de Loteo del Mar Etapa 2 que postuló al certamen y que a diario trabaja en estrecha colaboración con los equipos de los barrios Fitz Roy, Camilo Henríquez y Juan Pablo II. Todos, ubicados en las instalaciones comerciales y de servicios que forman parte de los barrios Francisco Coloane y Monte Darwin, ubicados al poniente de Avenida Presidente Salvador Allende.





La premiación del Concurso de Buenas Prácticas del Programa Quiero mi Barrio del Minvu, en la Categoría de Oficina Barrial, se realizó el 30 de septiembre en la Iglesia San Francisco de Borja, como parte de las actividades de la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo, organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y Colegio de Arquitectos de Chile.





El primer lugar nacional lo obtuvo el Barrio Loteo del Mar Etapa 2, de Punta Arenas, en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, mientras que el segundo y tercer lugar fueron otorgados al Barrio Las Quebradas de La Ligua, Región de Valparaíso y Barrio San Borja, de la comuna de Santiago, Región Metropolitana.





El Alcalde Claudio Radonich Jiménez indicó "El Programa Quiero Mi Barrio es una política de Estado muy consistente, muy potente. Este premio es muy merecido, porque aquí se ha trabajado muy bien: los vecinos se han involucrado, se han hecho obras muy concretas con participación. Quiero destacar el camiseteo de todos los funcionarios de este programa, que se involucran, conocen a los vecinos, se ha generado lo que uno busca por parte de las políticas públicas y es que tengan rostro humano, y este programa por lejos lo genera".





El galardón entregado en Santiago por la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta Poblete a la comitiva regional integrada por Doris Joumier Bárcenas encargada social del Programa Quiero Mi Barrio en la Seremi Minvu Magallanes y Nicolás Pérez-Montt Arana, director de la Secretaría Comunal de Planificación de Punta Arenas, fue llevado este viernes por el Seremi Marco Uribe Saldivia, al equipo territorial de Villa del Mar.





Mónica Vargas Quiroz, encargada urbana del Barrio Loteo del Mar expresó respecto a la distinción "Estoy orgullosísima de todo el trabajo y de reconocer también a los antiguos encargados urbanos y sociales que hubo en el territorio. En este caso, destacar a un colega que ya no está con nosotros, a Guillermo Cárcamo Vera, quien fue precursor de instalarnos en este lugar, de que estemos trabajando todos en equipo y poder intercambiar las experiencias, las formas de trabajo, la dinámica también con nuestros vecinos por estar ubicados aquí".





Por su parte, Kattherine Águila Maldonado, encargada comunicacional del barrio Loteo del Mar, quien estuvo a cargo de preparar el material audiovisual que dio cuenta del trabajo de la oficina barrial, manifestó "En este video justamente expresamos cómo se relacionan estas estas dos oficinas barriales, cómo trabajamos en terreno en cercanía con los barrios. También mostramos que tenemos accesibilidad universal, ofrecemos distintas posibilidades para los vecinos, en un espacio que cuenta con almacenes comerciales y, a su vez, podemos abrir para que las unidades municipales puedan llegar al territorio de todos los vecinos y vecinas que son de este sector".





El equipo barrial es también integrado por la profesional del área social Mariela Veraguas Araya, recientemente incorporada.





Bienal de Arquitectura y Urbanismo





Este año la XXIII Bienal de Arquitectura tuvo como concepto principal, la «Doble exposición», que propone una reflexión sobre cómo intervenir lo existente, en un país marcado por cambios constantes, crisis climática y escasez de recursos naturales.





El encuentro contó con la participación de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo Gabriela Elgueta Poblete, quien manifestó que las oficinas barriales son un punto de encuentro y de autogestión, que dinamiza el trabajo de los vecinos y vecinas, las duplas y los municipios, y a partir de eso, en este concurso de intercambio de buenas prácticas se reconoce su labor.





"Les agradezco el trabajo en cada uno de sus territorios, eso es parte del espíritu que tiene el Programa Quiero mi Barrio, esa dimensión muy local, y por lo tanto, en estos 20 años, hay mucho que aprender de cada uno de ustedes. El intercambio es clave, para seguir gestionando ese conocimiento, de manera que el programa pueda seguir avanzando muchos años más", puntualizó.





La actividad, también, incluyó el "Conversatorio: Visión Estratégica para el desarrollo sostenible de acciones comunitarias en los territorios", organizado por el Programa Quiero mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), en el que participaron representantes de las cuatro oficinas barriales finalistas del concurso: Barrio Las Naciones Oriente, de Maipú, de la Región Metropolitana; Barrio Las Quebradas, de La Ligua, de la Región de Valparaíso; Barrio Loteo del Mar Etapa 2, de Punta Arenas, de la Región de Magallanes; y Barrio Ampliación Arturo Prat, de Copiapó, de la Región de Atacama.

