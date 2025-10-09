Punta Arenas,
9 de octubre de 2025

PROYECTO "CORAZÓN BARCO" LLEGA A CERRO SOMBRERO CON UNA JORNADA DE TALLERES CULTURALES LITERARIOS

Se desarrollará en la Biblioteca de Cerro Sombrero en dos bloques horarios: de 10:30 a 12:30 hrs y de 15:00 a 17:00 hrs, y es completamente gratuita para toda la comunidad.

jornadaculturalsombrero

Este viernes 10 de octubre de 2025, la comuna de Primavera será escenario de una nueva jornada de Corazón Barco: Arte, cohesión social y territorio, proyecto que busca generar espacios de encuentro comunitario y creación artística en torno a la palabra, la imagen y la expresión escénica.

La iniciativa, adjudicada por la artista visual y profesora Natalia Sánchez Zamorano, se desarrollará en la Biblioteca de Cerro Sombrero en dos bloques horarios: de 10:30 a 12:30 hrs y de 15:00 a 17:00 hrs, y es completamente gratuita para toda la comunidad.

El proyecto Corazón Barco surge a partir de la publicación colaborativa del libro homónimo, creada por la escritora Roxana Palma y la artista visual y responsable del proyecto Natalia Sánchez Zamorano, como un gesto artístico que entrelaza poesía, imagen y territorio.

Los talleres que conforman esta jornada son:
✒️ Escritura Poética, impartido por la escritora Roxana Palma.
🎨 Poesía Visual, a cargo de la artista visual y profesora Natalia Sánchez Zamorano.
🎭 Teatro y Expresión Oral, dirigido por el actor y director teatral Andrés Guzmán.

Esta experiencia forma parte de la itinerancia regional del proyecto Corazón Barco, que ya se ha desarrollado con gran éxito en Punta Arenas y Puerto Williams, reuniendo a comunidades diversas en procesos creativos intergeneracionales que culminaron con muestras abiertas a la comunidad. Además, este 4 y 5 de octubre la iniciativa se desarrollará también en Porvenir, fortaleciendo así su alcance en distintos puntos del territorio austral.

🗣️ Este proyecto nació desde la poesía y la necesidad de sostener espacios de creación en el sur. Lo importante es encontrarnos, crear y pensar el territorio desde lo que sentimos a través de las expresiones artísticas.", señaló Natalia Sánchez Zamorano, artista visual, profesora y responsable del proyecto.

El proyecto Corazón Barco es financiado por el Fondo de Fortalecimiento a Organizaciones de Interés Público 2025 del Ministerio Secretaría General de Gobierno, y cuenta con el apoyo de la Compañía de Teatro La Canalla y la Ilustre Municipalidad de Primavera.

📍 Lugar: Biblioteca Cerro Sombrero
🕓 Horario: 10:30 a 12:30 hrs / 15:00 a 17:00 hrs
📩 Actividad gratuita.


cbianchichelech

DIPUTADO CARLOS BIANCHI CELEBRA AVANCE DEL PROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE CON BENEFICIO DIRECTO PARA MAGALLANES "ESE 1% VA A TENER UN CARACTER PRIORITARIAMENTE SOCIAL"

PDI PUNTA ARENAS INCAUTA DROGA AVALUADA EN 66 MILLONES DE PESOS

Leer Más

​Detectives incautaron desde un domicilio del sector norte de la ciudad 6,6 kilos de Cannabis Sativa, avaluados en 66 millones de pesos, además de 51 plantas, $2.230.000 en efectivo y una balanza digital.

​Detectives incautaron desde un domicilio del sector norte de la ciudad 6,6 kilos de Cannabis Sativa, avaluados en 66 millones de pesos, además de 51 plantas, $2.230.000 en efectivo y una balanza digital.

PUNTA ARENAS ES ANFITRIONA DE LA CUARTA FECHA DEL PLAN SALMÓN 2050

AUTONOMÍA, CREATIVIDAD Y TERRITORIO: MUJERES QUE TRANSFORMAN SU PRESENTE

PLAN SALMÓN 2050 AMPLÍA SU ALCANCE CON SESIÓN EN PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
PROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE AVANZA EN LA CÁMARA Y GOBIERNO RECOGE INDICACIÓN PARA QUE EL 1% QUEDE EN MAGALLANES PARA OBRAS SOCIALES

