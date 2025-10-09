PROYECTO "CORAZÓN BARCO" LLEGA A CERRO SOMBRERO CON UNA JORNADA DE TALLERES CULTURALES LITERARIOS

Este viernes 10 de octubre de 2025, la comuna de Primavera será escenario de una nueva jornada de Corazón Barco: Arte, cohesión social y territorio, proyecto que busca generar espacios de encuentro comunitario y creación artística en torno a la palabra, la imagen y la expresión escénica.

La iniciativa, adjudicada por la artista visual y profesora Natalia Sánchez Zamorano, se desarrollará en la Biblioteca de Cerro Sombrero en dos bloques horarios: de 10:30 a 12:30 hrs y de 15:00 a 17:00 hrs, y es completamente gratuita para toda la comunidad.

El proyecto Corazón Barco surge a partir de la publicación colaborativa del libro homónimo, creada por la escritora Roxana Palma y la artista visual y responsable del proyecto Natalia Sánchez Zamorano, como un gesto artístico que entrelaza poesía, imagen y territorio.

Los talleres que conforman esta jornada son:

✒️ Escritura Poética, impartido por la escritora Roxana Palma.

🎨 Poesía Visual, a cargo de la artista visual y profesora Natalia Sánchez Zamorano.

🎭 Teatro y Expresión Oral, dirigido por el actor y director teatral Andrés Guzmán.

Esta experiencia forma parte de la itinerancia regional del proyecto Corazón Barco, que ya se ha desarrollado con gran éxito en Punta Arenas y Puerto Williams, reuniendo a comunidades diversas en procesos creativos intergeneracionales que culminaron con muestras abiertas a la comunidad. Además, este 4 y 5 de octubre la iniciativa se desarrollará también en Porvenir, fortaleciendo así su alcance en distintos puntos del territorio austral.

🗣️ Este proyecto nació desde la poesía y la necesidad de sostener espacios de creación en el sur. Lo importante es encontrarnos, crear y pensar el territorio desde lo que sentimos a través de las expresiones artísticas.", señaló Natalia Sánchez Zamorano, artista visual, profesora y responsable del proyecto.

El proyecto Corazón Barco es financiado por el Fondo de Fortalecimiento a Organizaciones de Interés Público 2025 del Ministerio Secretaría General de Gobierno, y cuenta con el apoyo de la Compañía de Teatro La Canalla y la Ilustre Municipalidad de Primavera.

📍 Lugar: Biblioteca Cerro Sombrero

🕓 Horario: 10:30 a 12:30 hrs / 15:00 a 17:00 hrs

📩 Actividad gratuita.

