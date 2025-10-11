SUBDERE FINANCIA POR PRIMERA VEZ PROGRAMAS DE MAGÍSTER PARA LOS GOBIERNOS REGIONALES

La mañana de este miércoles en la Universidad de Valparaíso se llevó a cabo el hito de lanzamiento de los primeros programas de magíster para los funcionarios y funcionarias de los gobiernos regionales financiados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) a través de la Academia de Capacitación Municipal y Regional, instancia que contó con la participación de la subsecretaria Francisca Perales, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, el rector Osvaldo Corrales, y distintas autoridades regionales, locales y académicas.

“Los gobiernos regionales cumplen tareas esenciales para promover el desarrollo dentro de los distintos lugares del país. Esta especialización que estamos lanzando hoy va a permitir instalar capacidades mucho más profundas por dos cupos por cada región, permitiendo que 32 funcionarios y funcionarias de gobiernos regionales puedan especializarse en un magíster, lo que marca un precedente, esa capacidad será un aporte para su institución mejorando su gestión, el desarrollo con la ciudadanía y también para profundizar en el proceso de descentralización”, sostuvo la subsecretaria Francisca Perales.

Por su parte, el gobernador Rodrigo Mundaca destacó que ”esta iniciativa es tremendamente relevante, de formación de trabajadores y trabajadoras de los gobiernos regionales, mejorar las capacidades territoriales resulta fundamental para enfrentar el desafío más importante que enfrenta el siglo XXI en materia política: la descentralización llegó para quedarse. Este proceso profundiza la democracia”.



Jaime Candia, vicepresidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de los Gobiernos Regionales, FENAFGORE, señaló que “estamos muy contentos y felices por este lanzamiento. Ha sido un trabajo que venimos haciendo como dirigentes hace años, sabemos que es el comienzo, pero ya se está tomando en cuenta nuestras necesidades como funcionarios”.



Esta línea programática considera 32 cupos para el año académico 2025 y se impartirá en modalidad e-learning para el Magíster en Políticas Públicas, mención Economía y Gestión Pública de la Universidad del Desarrollo; y el Magíster en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Valparaíso.

Este hito es un paso importante en la formación de capital humano regional. En el marco del proceso de descentralización, uno de los principales desafíos de los gobiernos regionales es disponer de equipos profesionales altamente capacitados que fortalezcan la gestión institucional y la toma de decisiones. Contar con capital humano especializado resulta clave para implementar de manera efectiva las competencias transferidas y consolidar su rol estratégico en planificación, fomento productivo y desarrollo social y cultural.



Actualmente, la Academia de Subdere beneficia a funcionarios y funcionarias de gobiernos regionales con diplomados, el programa LIDERA, y cursos de especialización, sumándose este año la línea programática de los magísteres que tuvo su convocatoria de postulación entre el 8 y el 22 de septiembre de 2025.



Para finalizar el hito de lanzamiento, se llevó a cabo un panel de conversación con distintos representantes de las universidades del programa y de los gobiernos regionales, denominado ‘’Capital humano y descentralización, desafíos y oportunidades para los gobiernos regionales’’.

