8 de agosto de 2025

INAUGURAN EN PORVENIR PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA

​El proyecto de alumbrado público se encuentra en el camino Porvenir-Bahía Chilota y el mejoramiento del espacio deportivo en la Bahía Chilota, y significó una inversión de más de $395 millones y contó con el financiamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).

alumbradoporvenir

​Durante los últimos días se inauguraron dos proyectos de inversión en la comuna de Porvenir, se trata de la construcción del alumbrado público del camino Porvenir-Bahía Chilota y el mejoramiento de la multicancha Bahía Chilota, instancia que contó con la participación de autoridades regionales y locales.

 
El proyecto de alumbrado público tuvo una inversión de $292.735.561 que permitió realizar las obras de construcción, y el mejoramiento de la multicancha Bahía Chilota contó con recursos por $102.796.712.- Ambas iniciativas fueron financiadas con recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).

 
Esta inversión responde a los planteamientos de estos proyectos presentados por el municipio de Porvenir, donde se consideró el déficit de alumbrado existente en los aproximadamente 4 km. de ruta que existe entre la ciudad de Porvenir y la población Bahía Chilota, debido a la importancia para los ciudadanos que la utilizan diariamente para llegar al transbordador y terminal marítimo de la comuna, así como a los trabajadores de Bahía Chilota que ocupan esta ruta que es peligrosa al anochecer, ya que dificulta la visibilidad generando riesgo de accidentes. Por ello se consideró la instalación de nuevos circuitos de alumbrado público vial, ubicado en el sector Bahía Chilota, ruta Y-625 de la comuna de Porvenir. Las nuevas luminarias cubrieron un total aproximado de 4 Km. del borde costero de la comuna, instalando 104 postes de hormigón de 11,5 metros en conjunto con su gancho L-400 y la luminaria vial led 90W.

 
Con respecto al proyecto sobre el mejoramiento de la multicancha Bahía Chilota, emplazado en Bahía Chilota, se encontraba en estado de deterioro, se llevó a cabo las obras de mejora del cierre perimetral, pavimentos, luminarias, y mejoramiento de graderías entre otros.

 
La encargada de Subdere Magallanes, Daniella Panicucci, quien estuvo en terreno junto al delegado presidencial regional de Magallanes, José Ruiz Pivcevic, en la inauguración de estas obras, señaló que “continuamos apoyando a las comunas con financiamiento para estos proyectos de iluminación y mejoramiento de lugares que sirven de esparcimiento a los vecinos, con el fin de que se beneficien las familias del sector y los habitantes que transitan por estos sectores”.

 
Por su parte, el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, destacó que:

 
“Estas obras reflejan el compromiso concreto del Gobierno con el bienestar de las personas y el desarrollo equitativo del territorio. Invertir en seguridad, conectividad y espacios públicos dignos no solo mejora la calidad de vida de las comunidades, también fortalece la cohesión social y reafirma nuestro deber de avanzar hacia una región más justa, segura y con mejores oportunidades para todos”.

 
Con la entrega de recursos de la Subdere, por un monto total, para ambos proyectos, de $395.532.273.-, la institución inicia un cambio muy importante, con eficiencia energética de la luminaria, sumado a la búsqueda de menores costos, mayor productividad, aumento de percepción de seguridad y una mejor relación para los vecinos al contar con una multicancha, también con buena iluminación, para realizar actividades que traen beneficios a los habitantes del sector.





NATALES AVANZA EN LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE SU RELLENO SANITARIO, CLAVE PARA RESOLVER CRISIS DEL VERTEDERO MUNICIPAL

CORFO IMPULSA FONDO DE INVERSIÓN PILOTO PARA MAGALLANES EN COORDINACIÓN CON ACTORES REGIONALES

​Esta Iniciativa busca posicionar a Magallanes como una región pionera en el uso de herramientas de financiamiento avanzadas para fomentar el emprendimiento, la innovación y la diversificación económica.

​Esta Iniciativa busca posicionar a Magallanes como una región pionera en el uso de herramientas de financiamiento avanzadas para fomentar el emprendimiento, la innovación y la diversificación económica.

PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES DEL MINVU SELECCIONÓ A CERRO SOMBRERO EN LA COMUNA DE PRIMAVERA

CON DOS EMPRESAS OFERENTES MINISTERIO DE TRANSPORTE INICIA PROCESO LICITATORIO DE BUSES PARA PUERTO NATALES

PLAZA MUÑOZ GAMERO SERÁ EL EPICENTRO DEL DÍA DE LA NIÑEZ

