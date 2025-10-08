MUNICIPIO INFORMA 75% DE AVANCE EN OBRAS DE LA PLAZA CÍVICA SECTOR SUR

La Municipalidad de Punta Arenas informó que las obras de la nueva Plaza Cívica Sector Sur, ubicada en la intersección de Manuel Rodríguez con Avenida Ancud, alcanzan un 75% de avance. El proyecto considera la construcción de un moderno espacio urbano de 6.200 metros cuadrados, con áreas verdes, juegos, anfiteatro, mobiliario y un sistema de iluminación de alta eficiencia, destinado a fortalecer la vida comunitaria en el sur de la ciudad.

El alcalde Claudio Radonich destacó la relevancia del proyecto para el desarrollo del sector. "Estamos en un punto emblemático de Punta Arenas. Esta plaza será un verdadero lugar de encuentro para las familias y la entregaremos en enero de 2026, coincidiendo con la entrega de nuevas viviendas municipales. Es una obra de gran estándar, con iluminación de primer nivel, juegos y un anfiteatro, que transformará este barrio del Archipiélago de Chiloé. Es una inversión que mejora la calidad de vida y que refleja nuestro compromiso con la equidad territorial", señaló.

El jefe comunal explicó que la iniciativa forma parte del plan maestro de áreas verdes, que busca recuperar y habilitar espacios públicos en distintos sectores de la comuna. "En los últimos años hemos intervenido cerca de 220 plazas, pero esta tiene una envergadura distinta. Está rodeada de nuevos conjuntos habitacionales, cerca de 300 viviendas; y frente al terreno donde se construirá la Segunda Compañía de Bomberos, consolidando un entorno urbano más seguro y con mejor infraestructura", agregó.

El proyecto además considera estacionamientos, zonas de descanso, un área cívica con mástiles y banderas, y juegos infantiles con diseño temático vinculado a la cultura chilota, reforzando la identidad local y el sentido de pertenencia del sector.

El director de Obras Municipales, Alex Saldivia, detalló que los trabajos se encuentran en su fase final. "Estamos concluyendo las faenas de hormigón y avanzando en los detalles interiores, principalmente en áreas verdes, terrazas y mobiliario. La meta es entregar la obra completamente habilitada en enero del próximo año, para que los vecinos puedan disfrutarla durante el verano. Este espacio beneficiará a más de 7 mil personas de barrios como Archipiélago de Chiloé, Valle Bicentenario, Brisas del Estrecho I y II; además de los nuevos condominios en construcción", explicó el profesional.

La iniciativa forma parte de un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), con una inversión total de $964 millones, y se enmarca en la política municipal de impulsar espacios públicos de calidad y accesibles para toda la comunidad.

La Plaza Cívica Sector Sur se proyecta como uno de los espacios urbanos más relevantes de la zona sur de la comuna, integrando infraestructura, identidad local y convivencia vecinal en beneficio directo de las familias de Punta Arenas.

​

