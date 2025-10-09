Punta Arenas,
9 de octubre de 2025

MUNICIPIO PRESENTÓ DISEÑO DEL FUTURO PARQUE RAMÓN RADA A VECINOS DEL SECTOR

​Durante la noche de este martes, más de 50 vecinos de tres juntas de vecinos aledañas conocieron el proyecto, tras una presentación realizada por el director de Secplan.

CR 3
Este martes se presentó oficialmente a la comunidad el diseño del futuro Parque Ramón Rada, un anhelado proyecto que transformará el sector central poniente de Punta Arenas en un espacio público de primer nivel. La actividad se realizó en la sede de la Junta de Vecinos Cecil Rasmussen, con la participación del alcalde Claudio Radonich, representantes del municipio, dirigentes vecinales y vecinos del lugar.

 El nuevo parque contempla una intervención de 5.200 m², incluyendo paisajismo con 509 árboles, 11 mil arbustos, 192 luminarias LED, 35 postes, y equipamiento como juegos infantiles, máquinas de ejercicio, un anfiteatro, mesas de ajedrez y bicicleteros. Todo el diseño incorpora accesibilidad universal y el humedal será el eje central del parque.

 "Este sería el gran parque de la zona central poniente de nuestra ciudad, un parque que busca mantener el verdor, conservar todo lo vinculado con las aguas, lo que es fundamental cuando hay inundaciones, pero con un estándar urbano que se merecen nuestros vecinos de este gran sector. También contará con mucha iluminación, de manera que sea un parque para visitar y disfrutar", destacó el alcalde Claudio Radonich.

 Asimismo, Radonich reforzó que el proyecto ya cuenta con Recomendación Satisfactoria (RS) y que espera contar con la pronta aprobación del gobernador para que el proyecto sea sometido a votación.

 El director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan), Nicolás Pérez-Montt, explicó que la actividad tuvo como objetivo acercar el proyecto a sus futuros usuarios. "Congregamos a todos los vecinos que viven alrededor del parque, quienes finalmente serán los primeros usuarios. Hoy lo que se hizo, básicamente, fue una presentación para contarles la historia de cómo se inició el proyecto, sus primeros orígenes, las zonas de intervención iniciales y cómo estas se acotaron a partir de las distintas problemáticas que existían en el sector. También les mostramos el estatus actual del parque y cómo proyectamos que se verá, a través de una serie de imágenes", señaló Pérez-Montt.

 Los vecinos valoraron positivamente la presentación del proyecto y recalcaron que esperan su ejecución comience cuanto antes. "Todos nuestros vecinos quedaron muy contentos, porque va a dejar más hermosa nuestra población, y no solamente la Cecil Rasmussen, sino también los sectores aledaños. Lo que nos falta es el dinero del Gobierno. Así que hago un llamado al gobernador para que tenga muy presente esta actividad, porque va a quedar hermoso y es para el bien de la comunidad", expresó Eliana Méndez, presidenta de la Junta de Vecinos N°1 Cecil Rasmussen.

Por su parte, Segundo Aguilar, vecino del sector, comentó: "El parque está todo completo, está todo bien y sirve para la juventud. Nosotros ya cumplimos nuestra tarea, entonces ahora tenemos que hablar o hacer algo para que la juventud tenga lo que necesita".


PROFESIONALES SE CAPACITAN PARA UNA MEJOR ATENCIÓN EN DIÁLISIS

