Punta Arenas,
9 de octubre de 2025

LORETO SEGUEL DESTACA EN PUNTA ARENAS LA RELEVANCIA DEL PLAN SALMÓN 2050 Y LLAMA A DESTRABAR EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA-

Pesca y acuicultura en Magallanes.

lseguel

Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, la Presidenta Ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, conversó sobre la cuarta fecha del Plan Salmón 2050, que tiene a Punta Arenas como anfitriona, reafirmando el rol estratégico de la salmonicultura en el desarrollo del sur austral de Chile.

Durante la instancia, Seguel subrayó la importancia de que la iniciativa sesione en Magallanes, destacando que “el salmón es el segundo producto más exportado de Chile, es el producto que le cambió la cara al sur de Chile”. Añadió que “tenemos el deber de generar todas las instancias para poder proyectar este producto”, resaltando la necesidad de fortalecer la proyección de la salmonicultura hacia el futuro.

Seguel advirtió además sobre la situación actual de la industria, señalando que “hoy día la industria está estancada, cuando pasa eso es muy complejo para una industria productiva, pero la competencia avanza, uno retrocede”. En ese contexto, valoró la creación del Plan Salmón 2050, describiéndolo como “una iniciativa que tomaron muchas autoridades” y que “no son iniciativas de una región, son iniciativas de tres regiones”.

La presidenta del Consejo del Salmón también recalcó el papel de Magallanes como una región salmonicultora por esencia, calificando el encuentro como “un esfuerzo público-político-privado en Magallanes que es una muy buena señal, una muy buena noticia”.

En relación con los desafíos regulatorios, Seguel abordó el tema de la permisología y los procesos administrativos que enfrenta la industria, explicando que “no podemos entregar más porque no podemos producir más” y que “la población crece, la población demanda más”. Por ello, enfatizó que “tenemos que destrabar el desarrollo de la salmonicultura” y propuso avanzar hacia una gestión más eficiente: “mapeemos el proceso y veamos cómo disminuimos los tiempos”.

Finalmente, destacó el impacto global de la salmonicultura chilena, recordando que “el salmón chileno está llegando hoy en día a más de 100 mercados”, lo que refuerza la importancia de seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre el sector público y privado para el desarrollo sostenible de la actividad.


PUNTA ARENAS ES ANFITRIONA DE LA CUARTA FECHA DEL PLAN SALMÓN 2050

PDI PUNTA ARENAS INCAUTA DROGA AVALUADA EN 66 MILLONES DE PESOS

​Detectives incautaron desde un domicilio del sector norte de la ciudad 6,6 kilos de Cannabis Sativa, avaluados en 66 millones de pesos, además de 51 plantas, $2.230.000 en efectivo y una balanza digital.

​Detectives incautaron desde un domicilio del sector norte de la ciudad 6,6 kilos de Cannabis Sativa, avaluados en 66 millones de pesos, además de 51 plantas, $2.230.000 en efectivo y una balanza digital.

PUNTA ARENAS ES ANFITRIONA DE LA CUARTA FECHA DEL PLAN SALMÓN 2050

saludmentalnatales

PUERTO NATALES CONMEMORA EL DÍA DE LA SALUD MENTAL CON JORNADA DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS

tabsajornadas

A BORDO DEL FERRY PATHAGON, BANDERA DE LAS JORNADAS INVITA A APOYAR CRUZADA SOLIDARIA

EQUIPO DE BÁSQUETBOL FEMENINO U14 DEL LICEO SALESIANO MONSEÑOR FAGNANO SE CORONA CAMPEÓN DEL FEBAES ESCOLAR

