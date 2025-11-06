CLAUDIO ANDRADE DESTACA EL POTENCIAL Y LOS DESAFÍOS DE LA SALMONICULTURA EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, el periodista Claudio Andrade abordó el desarrollo y las implicancias de la salmonicultura en la región, a más de 20 años del inicio de esta industria en el extremo sur del país.

Durante la conversación, Andrade reflexionó sobre el crecimiento del sector y su impacto en la zona. “25 años después de que la salmonicultura empezó a desarrollarse en Magallanes, ahora estemos hablando de una industria de este tamaño y de sus implicancias”, señaló. El periodista comentó además su experiencia reciente en Tierra del Fuego, en el lado argentino, destacando que “les llama la atención la evolución de la salmonicultura en el rol social y laboral aquí en Magallanes”.

El comunicador subrayó la relevancia económica que tiene esta actividad para la región. “Podría darnos mucho más tanto el turismo como la salmonicultura. Magallanes tiene tres ingresos: el turismo, la venta de metano y la otra es la salmonicultura. Todos los otros rubros de la producción magallánica, como la ganadería, tienen números mucho más pequeños”, afirmó.

Sin embargo, Andrade advirtió que el crecimiento aún no se concreta del todo. “Tenemos la posibilidad de crecer, pero parecería ser que no lo estamos concretando. Tanto la salmonicultura como el turismo, queda mucho por hacer y, por otro lado, parece que también se necesitan una serie de condiciones para crecer”, indicó, agregando que “Magallanes no era el lugar que es hoy en términos de crecimiento a lo que era hace 40 años”.

El periodista también comparó la experiencia chilena con la de otros países. “Noruega transformó su industria salmonera en una posibilidad también de generar turismo, es una opción. Chile no puede quedarse atrás en eso”, expresó, destacando que “da la sensación de que tenemos una oportunidad muy grande si pudiéramos capitalizar el turismo y la salmonicultura de mejor modo”.

Finalmente, Andrade se refirió a las tensiones políticas en torno al sector. “Es muy difícil para una persona que no está metida en el tema tener una visión coherente y equilibrada del conflicto que tiene la clase política con la salmonicultura”, dijo, concluyendo que “es un problema político”.

