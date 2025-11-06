Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

6 de noviembre de 2025

CLAUDIO ANDRADE DESTACA EL POTENCIAL Y LOS DESAFÍOS DE LA SALMONICULTURA EN MAGALLANES

Pesca y acuicultura en Magallanes.

claudioandrade

Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, el periodista Claudio Andrade abordó el desarrollo y las implicancias de la salmonicultura en la región, a más de 20 años del inicio de esta industria en el extremo sur del país.

Durante la conversación, Andrade reflexionó sobre el crecimiento del sector y su impacto en la zona. “25 años después de que la salmonicultura empezó a desarrollarse en Magallanes, ahora estemos hablando de una industria de este tamaño y de sus implicancias”, señaló. El periodista comentó además su experiencia reciente en Tierra del Fuego, en el lado argentino, destacando que “les llama la atención la evolución de la salmonicultura en el rol social y laboral aquí en Magallanes”.

El comunicador subrayó la relevancia económica que tiene esta actividad para la región. “Podría darnos mucho más tanto el turismo como la salmonicultura. Magallanes tiene tres ingresos: el turismo, la venta de metano y la otra es la salmonicultura. Todos los otros rubros de la producción magallánica, como la ganadería, tienen números mucho más pequeños”, afirmó.

Sin embargo, Andrade advirtió que el crecimiento aún no se concreta del todo. “Tenemos la posibilidad de crecer, pero parecería ser que no lo estamos concretando. Tanto la salmonicultura como el turismo, queda mucho por hacer y, por otro lado, parece que también se necesitan una serie de condiciones para crecer”, indicó, agregando que “Magallanes no era el lugar que es hoy en términos de crecimiento a lo que era hace 40 años”.

El periodista también comparó la experiencia chilena con la de otros países. “Noruega transformó su industria salmonera en una posibilidad también de generar turismo, es una opción. Chile no puede quedarse atrás en eso”, expresó, destacando que “da la sensación de que tenemos una oportunidad muy grande si pudiéramos capitalizar el turismo y la salmonicultura de mejor modo”.

Finalmente, Andrade se refirió a las tensiones políticas en torno al sector. “Es muy difícil para una persona que no está metida en el tema tener una visión coherente y equilibrada del conflicto que tiene la clase política con la salmonicultura”, dijo, concluyendo que “es un problema político”.



claudioandrade

CLAUDIO ANDRADE DESTACA EL POTENCIAL Y LOS DESAFÍOS DE LA SALMONICULTURA EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

GOBIERNO ANUNCIA LA LLEGADA DEL PROGRAMA VIVIENDA PRIMERO A PUNTA ARENAS

Leer Más

​Este innovador programa pondrá a disposición 10 viviendas, para un total de 20 personas en situación de calle, donde el Estado se encargará de financiar el arriendo del inmueble y los servicios básicos, hasta que los beneficiarios asuman progresivamente el costo total o parcial.

​Este innovador programa pondrá a disposición 10 viviendas, para un total de 20 personas en situación de calle, donde el Estado se encargará de financiar el arriendo del inmueble y los servicios básicos, hasta que los beneficiarios asuman progresivamente el costo total o parcial.

Anuncio Vivienda Primero 1
nuestrospodcast
DA 11

MUNICIPIO REAFIRMA SU COMPROMISO CON EL CONTINENTE BLANCO EN EL DÍA NACIONAL DE LA ANTÁRTICA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Servel-1-740x430

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
publicite
publicite
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
DA 11

MUNICIPIO REAFIRMA SU COMPROMISO CON EL CONTINENTE BLANCO EN EL DÍA NACIONAL DE LA ANTÁRTICA

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
EcoMercado Solidario 1

INAUGURAN PRIMER ECOMERCADO SOLIDARIO QUE ENTREGARÁ PROVISIONES A FAMILIAS VULNERABLES DE LA COMUNA DE PUNTA ARENAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
pablobussenius

“CON EL VIENTO A FAVOR”: CANDIDATO A DIPUTADO PABLO BUSSENIUS RESALTÓ SIMBOLISMO CIUDADANO DEL GRAN REMOLINAZO EN EL CERRO DE LA CRUZ

debatoarchi