29 de octubre de 2025
CANDIDATA A DIPUTADA CLAUDIA BARRIENTOS: COMPROMISO Y EXPERIENCIA AL SERVICIO DE MAGALLANES
Buenos días región.
Claudia Barrientos, periodista y comunicadora social de profesión, es candidata proveniente de la Región de Magallanes, donde ha desarrollado una trayectoria de más de 20 años en el sistema público, siempre vinculada al trabajo social y al servicio comunitario. Hija de padres chilotes, Barrientos destaca por su cercanía con las realidades locales y su permanente compromiso con el desarrollo de la zona austral.
En su experiencia política, ha sido concejala en dos períodos, consolidando una mirada cercana a las necesidades de las comunidades. Entre los principales temas que ha querido relevar en su campaña se encuentran la conectividad entre comunas de la región, la urgente necesidad habitacional, la generación de empleo y la seguridad ciudadana, ejes que considera fundamentales para mejorar la calidad de vida en Magallanes.
MINVU ENTREGA 297 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS Y SUPERA EN 74% LA META DEL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL
Con esta entrega, Magallanes alcanza 3.413 soluciones habitacionales terminadas, consolidándose como una de las regiones con mayor avance del país.
