CANDIDATA A DIPUTADA CLAUDIA BARRIENTOS: COMPROMISO Y EXPERIENCIA AL SERVICIO DE MAGALLANES

​Claudia Barrientos, periodista y comunicadora social de profesión, es candidata proveniente de la Región de Magallanes, donde ha desarrollado una trayectoria de más de 20 años en el sistema público, siempre vinculada al trabajo social y al servicio comunitario. Hija de padres chilotes, Barrientos destaca por su cercanía con las realidades locales y su permanente compromiso con el desarrollo de la zona austral.

En su experiencia política, ha sido concejala en dos períodos, consolidando una mirada cercana a las necesidades de las comunidades. Entre los principales temas que ha querido relevar en su campaña se encuentran la conectividad entre comunas de la región, la urgente necesidad habitacional, la generación de empleo y la seguridad ciudadana, ejes que considera fundamentales para mejorar la calidad de vida en Magallanes.





