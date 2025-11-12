CANDIDATA A DIPUTADA CLAUDIA BARRIENTOS SÁNCHEZ ENFATIZA LA IMPORTANCIA DE MEJORAR LA CONECTIVIDAD DIGITAL Y TERRITORIAL EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la candidata a diputada por Magallanes Claudia Barrientos Sánchez conversó sobre la recta final de su campaña, el proceso electoral y diversos temas de actualidad regional.

La postulante señaló que enfrenta estos últimos días con serenidad, destacando el contacto directo con la comunidad durante su recorrido por la región. “Tranquila, hemos recorrido, escuchado”, comentó Barrientos, quien agregó que recientemente estuvo en Puerto Natales y tenía previsto viajar a Porvenir durante la jornada para abordar temas locales como el matadero. Sin embargo, explicó que las condiciones climáticas y el fuerte viento en Punta Arenas muchas veces impiden el cruce marítimo hacia Tierra del Fuego u otras zonas de la región.

Durante la entrevista, la candidata también se refirió a la conectividad digital y territorial, uno de los temas que considera prioritarios para el desarrollo de Magallanes. “Siempre hay que avanzar más, estos cortes en la conectividad digital nos dejan con riesgos”, advirtió. En ese sentido, valoró iniciativas recientes que buscan fortalecer la presencia institucional en zonas aisladas, destacando que “Senapred hace un tiempo atrás se instalaron en Puerto Williams con una oficina, lo considero un gran avance”.

Barrientos subrayó además que el desafío es continuar impulsando proyectos que mejoren la calidad de vida y la comunicación en la región más austral del país. “Todo lo que podamos hacer y resolver en conectividad, en transporte, en telecomunicaciones para saber cuáles son los proyectos futuros para la región de Magallanes y cómo avanzamos más rápido”, puntualizó la candidata.

​



​

