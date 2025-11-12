Punta Arenas,
12 de noviembre de 2025

CANDIDATA A DIPUTADA CLAUDIA BARRIENTOS SÁNCHEZ ENFATIZA LA IMPORTANCIA DE MEJORAR LA CONECTIVIDAD DIGITAL Y TERRITORIAL EN MAGALLANES

Buenos días región.

claudiabarrientos

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la candidata a diputada por Magallanes Claudia Barrientos Sánchez conversó sobre la recta final de su campaña, el proceso electoral y diversos temas de actualidad regional.

La postulante señaló que enfrenta estos últimos días con serenidad, destacando el contacto directo con la comunidad durante su recorrido por la región. “Tranquila, hemos recorrido, escuchado”, comentó Barrientos, quien agregó que recientemente estuvo en Puerto Natales y tenía previsto viajar a Porvenir durante la jornada para abordar temas locales como el matadero. Sin embargo, explicó que las condiciones climáticas y el fuerte viento en Punta Arenas muchas veces impiden el cruce marítimo hacia Tierra del Fuego u otras zonas de la región.

Durante la entrevista, la candidata también se refirió a la conectividad digital y territorial, uno de los temas que considera prioritarios para el desarrollo de Magallanes. “Siempre hay que avanzar más, estos cortes en la conectividad digital nos dejan con riesgos”, advirtió. En ese sentido, valoró iniciativas recientes que buscan fortalecer la presencia institucional en zonas aisladas, destacando que “Senapred hace un tiempo atrás se instalaron en Puerto Williams con una oficina, lo considero un gran avance”.

Barrientos subrayó además que el desafío es continuar impulsando proyectos que mejoren la calidad de vida y la comunicación en la región más austral del país. “Todo lo que podamos hacer y resolver en conectividad, en transporte, en telecomunicaciones para saber cuáles son los proyectos futuros para la región de Magallanes y cómo avanzamos más rápido”, puntualizó la candidata.



CANDIDATO A DIPUTADO RAMÓN AGUILAR: “TENEMOS QUE FRENAR LA DELINCUENCIA ANTES DE QUE NOS INVADA”

POTENTE TORMENTA SOLAR GENERA AURORAS AUSTRALES EN MAGALLANES Y EXPERTOS ALERTAN POR POSIBLE INTERRUPCIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS O APAGONES

​Hoy entre las 12:00 y las 14:00 horas se registrará el peak de una tormenta solar en nuestro país, lo que podría generar apagones locales o interferencia en transmisiones de radio y satélites. Además generó que en Punta Arenas anoche se registraran vívidas auroras australes, las que se podrían repetir esta noche.

DESCUBREN EN BACTERIAS ANTÁRTICAS UN ADITIVO NATURAL CON POTENCIAL DE REVOLUCIONAR LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

POTENTE TORMENTA SOLAR GENERA AURORAS AUSTRALES EN MAGALLANES Y EXPERTOS ALERTAN POR POSIBLE INTERRUPCIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS O APAGONES

LA CAMPAÑA LIBRE DE RESIDUOS DE GRACIELA ANDRADE

FUNDACIÓN REWILDING CHILE DESTACA PROGRAMA DE CÁMARAS TRAMPA JUNTO A CONAF EN ÁREAS PROTEGIDAS DE MAGALLANES