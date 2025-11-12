Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

12 de noviembre de 2025

CANDIDATA A DIPUTADA JAVIERA CALVO RIFO: “ESTAMOS TRANQUILOS, SABEMOS EL TRABAJO QUE HEMOS HECHO EN LA CALLE”

Buenos días región.

jcalvocandidata

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la candidata a diputada por Magallanes, Javiera Calvo Rifo, conversó sobre la recta final de su campaña y el trabajo desplegado junto a su equipo en distintas comunas de la región.

“Hemos estado desde el 17 de septiembre en la calle, se ha vuelto parte de nuestra rutina estar con el equipo”, señaló Calvo, destacando la intensidad del trabajo territorial realizado durante las últimas semanas. Agregó que enfrentan con serenidad los días previos a las elecciones: “Estamos tranquilos, sabemos el trabajo que hemos hecho en la calle, hasta las 8 de la noche todos los días. Recorrimos casi todo, estuvimos en Puerto Natales, Porvenir, Punta Arenas, pudimos conversar con muchos vecinos y lo vamos a seguir haciendo”.

Respecto de su reciente paso por Porvenir, Calvo Rifo abordó temas vinculados a la conectividad, la seguridad y las oportunidades de crecimiento, subrayando la importancia de “más apoyo a las pymes, que se pueda seguir generando empleos y no depender de pocos rubros”.

En tanto, sobre su despliegue en Puerto Natales, la candidata afirmó que uno de los mensajes más reiterados por la comunidad apunta a la distancia entre la ciudadanía y el mundo político. “Siempre está la crítica hacia el mundo político respecto del abandono, del centralismo. El poder instalar una oficina parlamentaria, poder tener más conexión, fue una de las peticiones que me hacía la gente de Puerto Natales”, expresó.


raguilarcandidato

CANDIDATO A DIPUTADO RAMÓN AGUILAR: “TENEMOS QUE FRENAR LA DELINCUENCIA ANTES DE QUE NOS INVADA”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

POTENTE TORMENTA SOLAR GENERA AURORAS AUSTRALES EN MAGALLANES Y EXPERTOS ALERTAN POR POSIBLE INTERRUPCIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS O APAGONES

Leer Más

​Hoy entre las 12:00 y las 14:00 horas se registrará el peak de una tormenta solar en nuestro país, lo que podría generar apagones locales o interferencia en transmisiones de radio y satélites. Además generó que en Punta Arenas anoche se registraran vívidas auroras australes, las que se podrían repetir esta noche.

​Hoy entre las 12:00 y las 14:00 horas se registrará el peak de una tormenta solar en nuestro país, lo que podría generar apagones locales o interferencia en transmisiones de radio y satélites. Además generó que en Punta Arenas anoche se registraran vívidas auroras australes, las que se podrían repetir esta noche.

aurorasaustrales
nuestrospodcast
bacteriasantartica

DESCUBREN EN BACTERIAS ANTÁRTICAS UN ADITIVO NATURAL CON POTENCIAL DE REVOLUCIONAR LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
vocalmesa

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
Roberto Sahr
publicite
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
aurorasaustrales

POTENTE TORMENTA SOLAR GENERA AURORAS AUSTRALES EN MAGALLANES Y EXPERTOS ALERTAN POR POSIBLE INTERRUPCIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS O APAGONES

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
gandradecampaña

LA CAMPAÑA LIBRE DE RESIDUOS DE GRACIELA ANDRADE

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
frewildingchile

FUNDACIÓN REWILDING CHILE DESTACA PROGRAMA DE CÁMARAS TRAMPA JUNTO A CONAF EN ÁREAS PROTEGIDAS DE MAGALLANES