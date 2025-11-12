CANDIDATA A DIPUTADA JAVIERA CALVO RIFO: “ESTAMOS TRANQUILOS, SABEMOS EL TRABAJO QUE HEMOS HECHO EN LA CALLE”

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la candidata a diputada por Magallanes, Javiera Calvo Rifo, conversó sobre la recta final de su campaña y el trabajo desplegado junto a su equipo en distintas comunas de la región.

“Hemos estado desde el 17 de septiembre en la calle, se ha vuelto parte de nuestra rutina estar con el equipo”, señaló Calvo, destacando la intensidad del trabajo territorial realizado durante las últimas semanas. Agregó que enfrentan con serenidad los días previos a las elecciones: “Estamos tranquilos, sabemos el trabajo que hemos hecho en la calle, hasta las 8 de la noche todos los días. Recorrimos casi todo, estuvimos en Puerto Natales, Porvenir, Punta Arenas, pudimos conversar con muchos vecinos y lo vamos a seguir haciendo”.

Respecto de su reciente paso por Porvenir, Calvo Rifo abordó temas vinculados a la conectividad, la seguridad y las oportunidades de crecimiento, subrayando la importancia de “más apoyo a las pymes, que se pueda seguir generando empleos y no depender de pocos rubros”.

En tanto, sobre su despliegue en Puerto Natales, la candidata afirmó que uno de los mensajes más reiterados por la comunidad apunta a la distancia entre la ciudadanía y el mundo político. “Siempre está la crítica hacia el mundo político respecto del abandono, del centralismo. El poder instalar una oficina parlamentaria, poder tener más conexión, fue una de las peticiones que me hacía la gente de Puerto Natales”, expresó.



