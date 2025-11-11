CANDIDATA A DIPUTADA GRACIELA ANDRADE DESTACA SU CAMPAÑA LIBRE DE RESIDUOS Y SU PODCAST DE DIÁLOGO REGIONAL CON AUTORIDADES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la candidata a diputada por Magallanes Graciela Andrade conversó sobre la recta final de su campaña, marcada —según destacó— por el cansancio propio de los últimos días, pero también por la energía de seguir en terreno junto a la comunidad. “Cansada pero con mucha energía a la vez, es la última semana en la calle, campaña de residuos, con actividades”, señaló la candidata.

Durante la entrevista, Andrade puso énfasis en su propuesta de una campaña libre de residuos, buscando reducir el impacto ambiental que suelen generar las elecciones. “Respecto de nuestra campaña libre de residuos, la idea es que no contaminemos la región con tanto flyer o palomas en época de elecciones”, explicó, reafirmando su compromiso con prácticas sustentables y responsables con el entorno regional.

Asimismo, destacó la creación de un podcast como una iniciativa distinta en medio del proceso electoral. “Hice algo distinto, unir a los candidatos y a las autoridades”, comentó Andrade, subrayando que el espacio busca promover el diálogo y la colaboración más allá de las diferencias políticas. En ese sentido, sostuvo que “es importante saber lo que piensan, no importa de dónde venga el proyecto, si en pro de la región hay que apoyarlo”, enfatizando su visión de trabajo conjunto en beneficio de Magallanes.





​

