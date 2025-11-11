Punta Arenas,
11 de noviembre de 2025

CANDIDATA A DIPUTADA GRACIELA ANDRADE DESTACA SU CAMPAÑA LIBRE DE RESIDUOS Y SU PODCAST DE DIÁLOGO REGIONAL CON AUTORIDADES

Buenos días región.

gandrade

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la candidata a diputada por Magallanes Graciela Andrade conversó sobre la recta final de su campaña, marcada —según destacó— por el cansancio propio de los últimos días, pero también por la energía de seguir en terreno junto a la comunidad. “Cansada pero con mucha energía a la vez, es la última semana en la calle, campaña de residuos, con actividades”, señaló la candidata.

Durante la entrevista, Andrade puso énfasis en su propuesta de una campaña libre de residuos, buscando reducir el impacto ambiental que suelen generar las elecciones. “Respecto de nuestra campaña libre de residuos, la idea es que no contaminemos la región con tanto flyer o palomas en época de elecciones”, explicó, reafirmando su compromiso con prácticas sustentables y responsables con el entorno regional.

Asimismo, destacó la creación de un podcast como una iniciativa distinta en medio del proceso electoral. “Hice algo distinto, unir a los candidatos y a las autoridades”, comentó Andrade, subrayando que el espacio busca promover el diálogo y la colaboración más allá de las diferencias políticas. En ese sentido, sostuvo que “es importante saber lo que piensan, no importa de dónde venga el proyecto, si en pro de la región hay que apoyarlo”, enfatizando su visión de trabajo conjunto en beneficio de Magallanes.



gandrade

CANDIDATA A DIPUTADA GRACIELA ANDRADE DESTACA SU CAMPAÑA LIBRE DE RESIDUOS Y SU PODCAST DE DIÁLOGO REGIONAL CON AUTORIDADES

AUTORIDADES PRESENTAN PLAN ESTRATÉGICO ANTÁRTICO 2026-2030: GOBIERNO REGIONAL CONTARÁ CON NUEVA UNIDAD ANTÁRTICA Y ELABORARÁ POLÍTICA REGIONAL COMPLEMENTARIA

​El Plan contempla 10 objetivos generales, dentro de los cuales hay 136 medidas en las que la región de Magallanes tiene, en palabras del Gobernador Jorge Flies, “un rol fundamental"

MUNICIPIO INAUGURA FERIA NAVIDEÑA EN MALL ESPACIO URBANO PIONERO

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

“UNO COMPARTE LA FRUSTRACIÓN DE LAS PERSONAS”: CANDIDATO A DIPUTADO RICARDO HERNÁNDEZ CREMASCHI ANALIZA DESAFÍOS DE MAGALLANES EN SALUD, SEGURIDAD Y DESARROLLO REGIONAL

REUNIÓN DE COORDINACIÓN POR PROCESO ELECCIONARIO EN TIERRA DEL FUEGO

EL AMIGO DE LA FAMILIA

LA INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO VERDE EN LA REGIÓN DE MAGALLANES PODRÍA GENERAR HASTA UN 13% DEL H2V MUNDIAL

senadorossandon