PROPUESTAS DE SALUD DESDE LA EXPERIENCIA DE GRACIELA ANDRADE: LA CANDIDATA A DIPUTADA QUE ES PACIENTE CRÓNICA HACE 14 AÑOS

​Desde hace 14 años, Graciela Andrade convive con una enfermedad crónica que la ha obligado a enfrentar en primera persona las largas esperas, los traslados fuera de la región y la falta de especialistas que afectan a miles de magallánicos. Esa experiencia —dice— es la que la motivó a proponer soluciones concretas y realistas para mejorar la salud pública desde la gestión y la colaboración.



“A quien tiene un problema de salud no le importa si se atiende en un hospital público o privado. Lo que quiere es sanarse”, enfatiza Andrade.



Agilizar convenios público–privados y destrabar la burocracia



Según la candidata, uno de los mayores problemas del sistema es la burocracia que frena los convenios entre el Estado y el sector privado, a pesar de que existen clínicas con pabellones vacíos mientras miles de personas siguen esperando una atención.



Su propuesta apunta a cambios legales y administrativos que permitan a Fonasa derivar directamente pacientes a clínicas privadas cuando la red pública no tenga capacidad o plazos razonables. Además, busca que Magallanes se convierta en un plan piloto nacional, utilizando plenamente la capacidad privada para reducir la lista de espera en al menos un 50 % en el corto plazo.



“No es un problema de ideología, es un problema de gestión. El Estado debe financiar, pero no bloquear”, señala.

Más especialistas en regiones, mejor distribuidos



Otro de los pilares de su propuesta es la redistribución de especialistas a nivel nacional. Hoy, más del 70 % de ellos se concentra en Santiago, dejando a regiones extremas con una cobertura mínima en áreas críticas como cardiología, traumatología o psiquiatría.



Para revertirlo, Andrade propone un paquete de incentivos concretos: bonos, facilidades habitacionales y beneficios tributarios para atraer médicos a zonas extremas, además de becas de formación con devolución de servicio en Magallanes y la creación de sedes regionales de programas de residencia médica en alianza con universidades.



A esto se suma un programa de rotaciones mensuales de especialistas desde otras regiones y telemedicina permanente para subespecialidades que no existen en la región.



“No podemos seguir dependiendo de Santiago para sanar. Necesitamos especialistas aquí, en nuestra región”, subraya Andrade.



Reducción efectiva de listas de espera



La candidata plantea una estrategia integral que combina gestión eficiente, colaboración público–privada y más especialistas para reducir las listas de espera en un 25 % durante el primer año. El plan incluye aumentar los operativos médicos, fortalecer la telemedicina y ampliar la capacidad quirúrgica de los hospitales regionales, aprovechando cada pabellón disponible.





“Las listas de espera no se reducen con discursos, se reducen con gestión. Si tenemos capacidad instalada, hay que usarla”, afirma.



Líneas legislativas clave



- Ley de colaboración público–privada, que establezca convenios permanentes, ágiles y fiscalizados.

- Ley de incentivos para zonas extremas, con régimen especial de remuneraciones y beneficios para médicos.

- Fondo Regional de Listas de Espera, con recursos exclusivos para operativos, telemedicina y gestión.

- Programa Nacional de Residencias Regionales, que garantice cupos obligatorios en regiones.

Mensaje central de campaña



Para Graciela Andrade, la salud debe volver a ser sinónimo de atención digna, oportuna y humana.



“Magallanes no puede seguir esperando. Con urgencia, seriedad y colaboración podemos transformar el sistema de salud para que ningún chileno tenga que morir esperando atención.”





“Más especialistas, menos esperas. Gestión eficiente, con resultados reales.”

