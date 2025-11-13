Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

13 de noviembre de 2025

PROPUESTAS DE SALUD DESDE LA EXPERIENCIA DE GRACIELA ANDRADE: LA CANDIDATA A DIPUTADA QUE ES PACIENTE CRÓNICA HACE 14 AÑOS

​“No es un problema de ideología, es un problema de gestión. El Estado debe financiar, pero no bloquear”, señala.

GRACIELA ANDRADE-3

​Desde hace 14 años, Graciela Andrade convive con una enfermedad crónica que la ha obligado a enfrentar en primera persona las largas esperas, los traslados fuera de la región y la falta de especialistas que afectan a miles de magallánicos. Esa experiencia —dice— es la que la motivó a proponer soluciones concretas y realistas para mejorar la salud pública desde la gestión y la colaboración.

 
“A quien tiene un problema de salud no le importa si se atiende en un hospital público o privado. Lo que quiere es sanarse”, enfatiza Andrade.

 
Agilizar convenios público–privados y destrabar la burocracia

 
Según la candidata, uno de los mayores problemas del sistema es la burocracia que frena los convenios entre el Estado y el sector privado, a pesar de que existen clínicas con pabellones vacíos mientras miles de personas siguen esperando una atención.

Su propuesta apunta a cambios legales y administrativos que permitan a Fonasa derivar directamente pacientes a clínicas privadas cuando la red pública no tenga capacidad o plazos razonables. Además, busca que Magallanes se convierta en un plan piloto nacional, utilizando plenamente la capacidad privada para reducir la lista de espera en al menos un 50 % en el corto plazo.

“No es un problema de ideología, es un problema de gestión. El Estado debe financiar, pero no bloquear”, señala.
Más especialistas en regiones, mejor distribuidos

 
Otro de los pilares de su propuesta es la redistribución de especialistas a nivel nacional. Hoy, más del 70 % de ellos se concentra en Santiago, dejando a regiones extremas con una cobertura mínima en áreas críticas como cardiología, traumatología o psiquiatría.

Para revertirlo, Andrade propone un paquete de incentivos concretos: bonos, facilidades habitacionales y beneficios tributarios para atraer médicos a zonas extremas, además de becas de formación con devolución de servicio en Magallanes y la creación de sedes regionales de programas de residencia médica en alianza con universidades.

A esto se suma un programa de rotaciones mensuales de especialistas desde otras regiones y telemedicina permanente para subespecialidades que no existen en la región.

“No podemos seguir dependiendo de Santiago para sanar. Necesitamos especialistas aquí, en nuestra región”, subraya Andrade.

 
Reducción efectiva de listas de espera

 
La candidata plantea una estrategia integral que combina gestión eficiente, colaboración público–privada y más especialistas para reducir las listas de espera en un 25 % durante el primer año. El plan incluye aumentar los operativos médicos, fortalecer la telemedicina y ampliar la capacidad quirúrgica de los hospitales regionales, aprovechando cada pabellón disponible.

 

“Las listas de espera no se reducen con discursos, se reducen con gestión. Si tenemos capacidad instalada, hay que usarla”, afirma.

 
Líneas legislativas clave

 
- Ley de colaboración público–privada, que establezca convenios permanentes, ágiles y fiscalizados.
- Ley de incentivos para zonas extremas, con régimen especial de remuneraciones y beneficios para médicos.
- Fondo Regional de Listas de Espera, con recursos exclusivos para operativos, telemedicina y gestión.
- Programa Nacional de Residencias Regionales, que garantice cupos obligatorios en regiones.
Mensaje central de campaña

 
Para Graciela Andrade, la salud debe volver a ser sinónimo de atención digna, oportuna y humana.

“Magallanes no puede seguir esperando. Con urgencia, seriedad y colaboración podemos transformar el sistema de salud para que ningún chileno tenga que morir esperando atención.”

 

“Más especialistas, menos esperas. Gestión eficiente, con resultados reales.”

Equipo

EQUIPO CHILENO COMPETIRÁ ESTE VIERNES JUNTO A GALES Y FALKLAND EN EL HISTÓRICO TEST MATCH INTERNACIONAL DE ESQUILA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

POTENTE TORMENTA SOLAR GENERA AURORAS AUSTRALES EN MAGALLANES Y EXPERTOS ALERTAN POR POSIBLE INTERRUPCIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS O APAGONES

Leer Más

​Hoy entre las 12:00 y las 14:00 horas se registrará el peak de una tormenta solar en nuestro país, lo que podría generar apagones locales o interferencia en transmisiones de radio y satélites. Además generó que en Punta Arenas anoche se registraran vívidas auroras australes, las que se podrían repetir esta noche.

​Hoy entre las 12:00 y las 14:00 horas se registrará el peak de una tormenta solar en nuestro país, lo que podría generar apagones locales o interferencia en transmisiones de radio y satélites. Además generó que en Punta Arenas anoche se registraran vívidas auroras australes, las que se podrían repetir esta noche.

aurorasaustrales
nuestrospodcast
LANZAMIENTO SITIO WEB OFICIAL DE TURISMO (2)

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS LANZÓ SITIO WEB OFICIAL DE TURISMO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
vocalmesa

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
Roberto Sahr
WhatsApp Image 2025-11-12 at 12
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
GRACIELA ANDRADE-3

PROPUESTAS DE SALUD DESDE LA EXPERIENCIA DE GRACIELA ANDRADE: LA CANDIDATA A DIPUTADA QUE ES PACIENTE CRÓNICA HACE 14 AÑOS

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
robertosahr

CANDIDATO A DIPUTADO ROBERTO SAHR PIDE INCLUIR A CABO NEGRO EN PLAN NACIONAL DE AUTÓDROMOS Y LLAMA A TERMINAR CON ABUSOS TRIBUTARIOS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
patagoniacircular

EMPRESA MAGALLÁNICA CONECTA CON LA VANGUARDIA DEL RECICLAJE EN EUROPA