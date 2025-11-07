“NO ENTIENDO POR QUÉ EL ALCALDE RADONICH NO QUISO HACERLO”: DIPUTADA JAVIERA MORALES SOBRE OLN EN PUNTA ARENAS BAJO EL ALERO DEL GOBIERNO REGIONAL

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la candidata a diputada por Magallanes, Javiera Morales Alvarado, abordó temas relacionados a las próximas elecciones parlamentarias, la presencia territorial, el modelo de gestión parlamentaria, las definiciones de la Oficina Local de la Niñez (OLN) en Punta Arenas, y el clima político nacional en las semanas previas al proceso electoral.

Morales puso énfasis en el debate sobre la presencia parlamentaria en la región versus el trabajo legislativo, señalando que “un parlamentario tiene que legislar, hay que estar en Valparaíso en la sala....tengo una oficina en Punta Arenas y otra en Puerto Natales”, apuntando a que existen semanas de trabajo en la Cámara y semanas de trabajo territorial, y que en torno a ese tema “hay que cuidar el debate político en torno a populismos”. Agregó además que “creo que puedo comunicar mejor, a este gobierno también le ha faltado comunicar, las 40 horas, materias de seguridad, etc”.

Respecto a la Oficina Local de la Niñez en Punta Arenas, la candidata recordó que “la ley integral de la infancia establece que son los municipios los que deben administrar las oficinas locales de niñez”, y cuestionó que el municipio local no asumiera esa tarea: “no entiendo porque el alcalde Radonich no quiso hacerlo”. Además sostuvo que “hace poco estuve en Mejor Niñez y tienen demanda de 15mil niños, estamos con una crisis en esta materia”, añadiendo que “valoro muchísimo lo que hizo el gobierno regional en asumir esta responsabilidad”.

En cuanto al escenario político previo a la elección, Morales afirmó que observa discursos que calificó como extremos o desbordados: “veo a Kaiser que no cree en los DDHH, que tenemos que salirnos de todos los tratados internacionales, pero cuando el Pdte Boric termina con los beneficios de Punta Peuco y considerarlo un penal común ahí él reacciona ante temas de derechos humanos”, y también cuestionó “por otro lado un JAK que trata a todos los funcionarios públicos de parasitos y de que va a realizar recortes fiscales”. Sobre la candidata Evelyn Matthei, expresó que ve “un clasismo increíble que trata con un 30% de la ciudadanía que apoya a este gobierno de atorrantes, eso habla más de ellos que nosotros”.

