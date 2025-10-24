24 de octubre de 2025
SALMOJORNADAS 2025: INVITAN A LA COMUNIDAD A PARTICIPAR EN LA TRADICIONAL VENTA DE SALMÓN ESTE SÁBADO 25 DE OCTUBRE EN PUNTA ARENAS
Pesca y acuicultura en Magallanes.
En el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, el Coordinador de Jornadas, Gustavo Bringas, junto a la gerenta general de Salmonicultores Magallanes, Francisca Rojas Phillipi, entregaron detalles sobre la próxima versión de Salmojornadas 2025, iniciativa solidaria que busca reunir fondos y acercar la labor salmonera a la comunidad regional.
Durante la conversación, los representantes informaron que la jornada se llevará a cabo este sábado 25 de octubre, a partir de las 10:00 horas, con puntos de venta en el Liceo Politécnico Raúl Silva Henríquez, la Tienda Blumar, el centro de la ciudad en Colón esquina Bories y el Liceo María Behety, los cuales estarán disponibles hasta agotar stock.
En esta nueva edición, se ofrecerá salmón a la vasca a un valor de $5.000 por porción, en un formato que ya se ha convertido en una tradición para las familias magallánicas.
La actividad busca promover la colaboración ciudadana en beneficio de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, además de fortalecer el vínculo entre la industria del salmón y la comunidad local, en una instancia que año a año combina solidaridad, sabor y compromiso regional.
CON VISTO BUENO DEL SEA, HIF SE ACERCA A CONCRETAR EL MAYOR PROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES
A poco más de dos años de su ingreso a Evaluación ambiental, la planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro de HIF Global -que involucra una inversión de US$ 830 millones- selló una etapa clave. Sería el primer gran proyecto vinculado al hidrógeno verde en la Región de Magallanes.
