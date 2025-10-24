SALMOJORNADAS 2025: INVITAN A LA COMUNIDAD A PARTICIPAR EN LA TRADICIONAL VENTA DE SALMÓN ESTE SÁBADO 25 DE OCTUBRE EN PUNTA ARENAS

En el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, el Coordinador de Jornadas, Gustavo Bringas, junto a la gerenta general de Salmonicultores Magallanes, Francisca Rojas Phillipi, entregaron detalles sobre la próxima versión de Salmojornadas 2025, iniciativa solidaria que busca reunir fondos y acercar la labor salmonera a la comunidad regional.

Durante la conversación, los representantes informaron que la jornada se llevará a cabo este sábado 25 de octubre, a partir de las 10:00 horas, con puntos de venta en el Liceo Politécnico Raúl Silva Henríquez, la Tienda Blumar, el centro de la ciudad en Colón esquina Bories y el Liceo María Behety, los cuales estarán disponibles hasta agotar stock.

En esta nueva edición, se ofrecerá salmón a la vasca a un valor de $5.000 por porción, en un formato que ya se ha convertido en una tradición para las familias magallánicas.

La actividad busca promover la colaboración ciudadana en beneficio de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, además de fortalecer el vínculo entre la industria del salmón y la comunidad local, en una instancia que año a año combina solidaridad, sabor y compromiso regional.

​



​

