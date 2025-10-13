Punta Arenas,
13 de octubre de 2025

“HOBBYLAND”, “LAVATÓN INDUSTRIALINA” Y EXPO FITNESS: ACTIVIDADES SOLIDARIAS QUE IMPULSAN LAS 38° JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES

Buenos días región.

clubleones

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la secretaria del Club de Leones Cruz del Sur, Claudia Márquez Cárcamo, entregó detalles de las actividades que se han desarrollado en el marco de las 38° Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, cuya colecta central se realizará el próximo 25 de octubre.

Márquez destacó la masiva participación ciudadana en los distintos eventos realizados durante las últimas semanas, resaltando el compromiso solidario que caracteriza a la comunidad magallánica. Entre las actividades mencionadas, subrayó la reciente séptima versión de Hobbyland, organizada por la Agrupación de Coleccionistas y Maquetistas en el Liceo Luis Alberto Barrera los días 11 y 12 de octubre.

Familias completas disfrutaron de esta exhibición de maquetas, autos a escala y piezas de colección, en una instancia donde el arte y la nostalgia se pusieron al servicio de una causa solidaria. El embajador de las Jornadas, Maximiliano Fernández Villegas, participó junto a su madre y socios del Club de Leones Cruz del Sur, compartiendo con expositores y visitantes. En tanto, el presidente del Club, Alejandro Vásquez Servieri, agradeció a la agrupación por mantener viva esta tradición que cada año congrega a la comunidad en torno a una noble causa: apoyar la rehabilitación de niños, jóvenes, adultos y mayores de Magallanes.

Otra de las iniciativas que destacó la secretaria del Club fue la tradicional “Lavatón industrialina”, desarrollada por estudiantes del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, quienes lograron dejar impecables casi 40 vehículos, aportando una importante suma a la campaña solidaria. Desde las 10:30 horas del sábado y pese al fuerte viento, los estudiantes trabajaron con entusiasmo durante toda la jornada, demostrando el compromiso del establecimiento con las Jornadas.

Finalmente, Márquez valoró el espíritu colaborativo que también se vivió durante la 2ª Expo Fitness, realizada el fin de semana en el Hotel Dreams, donde el deporte y la vida saludable se combinaron con la solidaridad. En el lugar, el Club de Leones Cruz del Sur contó con un stand con rifas y alcancías solidarias, además de la presencia del embajador Maximiliano Fernández Villegas, invitando a los asistentes a sumarse a esta gran cruzada regional.

La representante del Club de Leones recordó que cada una de estas actividades contribuye directamente a la rehabilitación de los pacientes del Centro de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur, e hizo un llamado a toda la comunidad a seguir participando y colaborando.




MÁS DE 3.400 PERSONAS MAYORES DE 82 AÑOS YA RECIBIERON EL AUMENTO DE LA PGU EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

TOP DE PUNTA ARENAS CONDENA A PRESIDIO PERPETUO CALIFICADO A AUTOR DE ROBO CON HOMICIDIO POR ORIENTACIÓN SEXUAL DE LA VÍCTIMA

​El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó hoy –lunes 13 de octubre– a Jesús David Londoño Astaiza a la pena de presidio perpetuo calificado, en calidad de autor del delito consumado de robo con homicidio calificado (ensañamiento y premeditación conocida por orientación sexual de la víctima). Ilícito perpetrado en abril del año pasado, en la ciudad.

​El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó hoy –lunes 13 de octubre– a Jesús David Londoño Astaiza a la pena de presidio perpetuo calificado, en calidad de autor del delito consumado de robo con homicidio calificado (ensañamiento y premeditación conocida por orientación sexual de la víctima). Ilícito perpetrado en abril del año pasado, en la ciudad.

MÁS DE 3.400 PERSONAS MAYORES DE 82 AÑOS YA RECIBIERON EL AUMENTO DE LA PGU EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

clubleones

“HOBBYLAND”, “LAVATÓN INDUSTRIALINA” Y EXPO FITNESS: ACTIVIDADES SOLIDARIAS QUE IMPULSAN LAS 38° JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES

maclovia

​MACLOVIA CHEUQUEPAN DURÁN: UNA VIDA DE ESFUERZO, DULZURA Y TRADICIÓN

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

MINVU INFORMA APERTURA DE POSTULACIONES AL SUBSIDIO DE ARRIENDO 2025

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

