Punta Arenas,
24 de octubre de 2025

DIPUTADO CHRISTIAN MATHESON CRITICA ERROR EN TARIFAS ELÉCTRICAS Y PIDE REVISIÓN ESPECIAL PARA MAGALLANES

Buenos días región.

diputadomatheson

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el diputado por Magallanes, Christian Matheson Villán, se refirió a la polémica por el error de cálculo en las tarifas eléctricas que afectó a miles de familias en el país, calificando la situación como “un escándalo que no puede volver a repetirse”.

El parlamentario sostuvo que se debe devolver a la brevedad a las familias chilenas lo cobrado en exceso por el error de cálculo en las tarifas eléctricas, enfatizando que el Gobierno tiene la obligación de actuar con celeridad y transparencia en este proceso.

Matheson valoró la renuncia de Diego Pardow al Ministerio de Energía, señalando que fue lo correcto ante un error de esta magnitud, y anunció que respaldará la acusación constitucional en su contra, con el fin de establecer responsabilidades políticas y administrativas.

Asimismo, el legislador pidió una revisión exhaustiva del sistema tarifario, con especial acento en Magallanes, donde la misma empresa actúa como generadora, transmisora y distribuidora, indicando que esta situación requiere mayor fiscalización y control estatal para evitar abusos.

Finalmente, Matheson reiteró su compromiso de fiscalizar y exigir medidas concretas que garanticen que las familias afectadas reciban una compensación justa y oportuna, subrayando que este tipo de errores no pueden quedar impunes ni repetirse en el futuro.




23 octubre 2025 Workshop Ushuaia Río Grande

EXITOSO WORKSHOP TURÍSTICO EN USHUAIA Y RÍO GRANDE FORTALECIÓ LA INTEGRACIÓN ENTRE MAGALLANES Y TIERRA DEL FUEGO

CON VISTO BUENO DEL SEA, HIF SE ACERCA A CONCRETAR EL MAYOR PROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

Leer Más

​A poco más de dos años de su ingreso a Evaluación ambiental, la planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro de HIF Global -que involucra una inversión de US$ 830 millones- selló una etapa clave. Sería el primer gran proyecto vinculado al hidrógeno verde en la Región de Magallanes. 

​A poco más de dos años de su ingreso a Evaluación ambiental, la planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro de HIF Global -que involucra una inversión de US$ 830 millones- selló una etapa clave. Sería el primer gran proyecto vinculado al hidrógeno verde en la Región de Magallanes. 

carbononeutral
nuestrospodcast
aguasmagallanesobras

IMPORTANTE AVANCE DE NUEVA RED DE RECOLECCIÓN SANITARIA EN SECTOR NORTE DE PUNTA ARENAS

Noticias
Destacadas
DÍA DEL PATRIMONIO

CARTELERA CULTURAL 25 OCTUBRE

WhatsApp Image 2025-10-24 at 4

CARABINEROS AL FIN DEL MUNDO ABORDÓ LOS AVANCES EN CIENCIAS FORENSES Y EL TRABAJO INVESTIGATIVO DE LABOCAR

minvuserviu

SEREMI MARCO URIBE Y DIRECTOR (S) DEL SERVIU ACLARAN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL EX CLUB HÍPICO Y DETALLAN AVANCES DEL PLAN CIUDADES JUSTAS

