DIPUTADO CHRISTIAN MATHESON CRITICA ERROR EN TARIFAS ELÉCTRICAS Y PIDE REVISIÓN ESPECIAL PARA MAGALLANES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el diputado por Magallanes, Christian Matheson Villán, se refirió a la polémica por el error de cálculo en las tarifas eléctricas que afectó a miles de familias en el país, calificando la situación como “un escándalo que no puede volver a repetirse”.

El parlamentario sostuvo que se debe devolver a la brevedad a las familias chilenas lo cobrado en exceso por el error de cálculo en las tarifas eléctricas, enfatizando que el Gobierno tiene la obligación de actuar con celeridad y transparencia en este proceso.

Matheson valoró la renuncia de Diego Pardow al Ministerio de Energía, señalando que fue lo correcto ante un error de esta magnitud, y anunció que respaldará la acusación constitucional en su contra, con el fin de establecer responsabilidades políticas y administrativas.

Asimismo, el legislador pidió una revisión exhaustiva del sistema tarifario, con especial acento en Magallanes, donde la misma empresa actúa como generadora, transmisora y distribuidora, indicando que esta situación requiere mayor fiscalización y control estatal para evitar abusos.

Finalmente, Matheson reiteró su compromiso de fiscalizar y exigir medidas concretas que garanticen que las familias afectadas reciban una compensación justa y oportuna, subrayando que este tipo de errores no pueden quedar impunes ni repetirse en el futuro.





