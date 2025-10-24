24 de octubre de 2025
DIPUTADO CHRISTIAN MATHESON CRITICA ERROR EN TARIFAS ELÉCTRICAS Y PIDE REVISIÓN ESPECIAL PARA MAGALLANES
Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el diputado por Magallanes, Christian Matheson Villán, se refirió a la polémica por el error de cálculo en las tarifas eléctricas que afectó a miles de familias en el país, calificando la situación como “un escándalo que no puede volver a repetirse”.
El parlamentario sostuvo que se debe devolver a la brevedad a las familias chilenas lo cobrado en exceso por el error de cálculo en las tarifas eléctricas, enfatizando que el Gobierno tiene la obligación de actuar con celeridad y transparencia en este proceso.
Matheson valoró la renuncia de Diego Pardow al Ministerio de Energía, señalando que fue lo correcto ante un error de esta magnitud, y anunció que respaldará la acusación constitucional en su contra, con el fin de establecer responsabilidades políticas y administrativas.
Asimismo, el legislador pidió una revisión exhaustiva del sistema tarifario, con especial acento en Magallanes, donde la misma empresa actúa como generadora, transmisora y distribuidora, indicando que esta situación requiere mayor fiscalización y control estatal para evitar abusos.
Finalmente, Matheson reiteró su compromiso de fiscalizar y exigir medidas concretas que garanticen que las familias afectadas reciban una compensación justa y oportuna, subrayando que este tipo de errores no pueden quedar impunes ni repetirse en el futuro.
CON VISTO BUENO DEL SEA, HIF SE ACERCA A CONCRETAR EL MAYOR PROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES
A poco más de dos años de su ingreso a Evaluación ambiental, la planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro de HIF Global -que involucra una inversión de US$ 830 millones- selló una etapa clave. Sería el primer gran proyecto vinculado al hidrógeno verde en la Región de Magallanes.
