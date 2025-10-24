SEGUNDO SEMINARIO DE CIENCIAS FORENSES MARCA HITO PARA SISTEMA DE JUSTICIA EN EL EXTREMO SUR

​Como actividad clave en materia de articulación entre ciencia, investigación penal y estándares de derechos humanos, para consolidar un sistema de justicia moderno, oportuno y con altos estándares de calidad, esta tarde se realizó la jornada inaugural del “Segundo Seminario de Ciencias Forenses de la Patagonia”, con una alta concurrencia y la presencia de destacados relatores de todo el país, quienes se dieron cita en el Centro CADI UMAG.



Esta instancia es organizada por el Servicio Médico Legal (SML), con el apoyo de la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y DD.HH. y el auspicio de la Universidad de Magallanes, y fue encabezada por el Subdirector Médico del SML, Dr. Julio Sarmiento Machado; la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado; el Prefecto General Rodrigo Fuentes, Encargado de la Subdirección Científica de la PDI; el Fiscal Regional de Magallanes, Cristian Crisosto; la Fiscal Regional de Tarapacá Maria Trinidad Steinert Herrera; y el Director Regional del SML, Dr. René Castro Cid.



Entre las temáticas abordadas figuró como singular ejemplo de trabajo interinstitucional a nivel nacional el Protocolo de Manejo de Fallecidos que se desarrolla en Tierra del Fuego, cuyos avances expuso el Director Regional del SML. A su vez, el Fiscal Crisosto abordó los desafíos y oportunidades que aporta la ciencia forense a la investigación penal del Ministerio Público en la resolución de casos complejos (violencia de género y de connotación sexual).



Al abrir el evento, la Seremi Michelle Peutat resaltó que esta instancia representa un valioso encuentro entre instituciones públicas, comunidades académicas y profesionales que cumplen un rol esencial en la investigación criminal y la garantía de derechos fundamentales, entre ellos, el acceso a la justicia de quienes habitan esta zona austral. A la luz de este espacio de diálogo y aprendizaje común, que “contribuirá a fortalecer el trabajo conjunto en nuestra región”, remarcó el rol del SML en contextos donde los recursos son limitados y la cooperación institucional se vuelve decisiva.



La autoridad destacó la actualización del protocolo de traslado de personas fallecidas en la Provincia de Tierra del Fuego, herramienta fundamental en un territorio insular, donde ni el SML, ni la PDI mantienen presencia permanente. “Asimismo, esta articulación ha permitido impulsar proyectos inéditos a nivel nacional, como la renovación de las camionetas para el traslado de fallecidos, financiada por el Gobierno Regional (inversión de 128 millones de pesos)”, subrayó, mejorando de manera significativa la capacidad operativa y la dignidad de la prestación de este servicio esencial.



Julio Sarmiento, Subdirector Médico del SML, valoró la particular importancia de este evento para su servicio, que lleva más de 100 años de historia tratando de acercar todo el conocimiento científico a la justicia, incorporando en ello la perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos. Agregó que detrás de instancias como esta, hay un trabajo de muchos funcionarios, muchas veces invisibilizado, “pero la labor del Servicio Médico Legal viene a dar el respaldo científico, técnico, metódico, metodológico a esa función. Pero la ciencia forense no la construimos solamente nosotros, la construimos colaborativamente con instancias como ésta”.



“Es una buena instancia para compartir información, para conocer las prácticas que se realizan en otros lugares del país y, de esa manera, podamos ir mejorando nuestro acervo en las materias penales y particularmente forenses”, resaltó el Dr. René Castro Cid, Director Regional del SML. El profesional agradeció el apoyo de la Universidad de Magallanes, de la Seremi de Justicia y DD.HH. y de todas las entidades involucradas para sacar adelante este seminario que desarrollan cada dos años, y que pone foco en la colaboración interinstitucional para lograr mejores investigaciones criminales: “La labor forense e investigativa es fundamental en la garantía del acceso a la justicia. Y hoy día, dadas obviamente las condiciones geográficas y territoriales de nuestra región, es fundamental poder dar un acceso equitativo a todas las personas en estas labores”.



El Prefecto General Rodrigo Fuentes, de la Subdirección Científica de la PDI (quien hace años sirvió en la región como Jefe de la Brigada de Homicidios), valoró las exposiciones que contempla este seminario, basadas netamente en el trabajo científico que realiza la Policía: “Hay un trabajo investigativo que es tremendamente importante, pero el aporte desde la ciencia que realizan los peritos criminalísticos, es un trabajo que apoya la toma de decisiones del Ministerio Público y el trabajo en conjunto con otras instituciones que concurren a la escena de los crímenes”.



Maria Trinidad Steinert, Fiscal Regional de Tarapacá, agradeció la invitación al permitirle dar a conocer también cómo trabajan en Tarapacá con el Servicio Médico Legal, Carabineros, la Policía de Investigaciones y además Policía Marítima, a través de dos casos emblemáticos, en los cuales por el trabajo coordinado e inmediato en el sitio del suceso se logró en uno de ellos una sentencia condenatoria de presidio perpetuo calificado.



Mañana viernes 24, este seminario dirigido a la comunidad académica y principalmente a funcionarios y funcionarias de las instituciones asociadas a la investigación criminal, se reanudará en el Auditorio Ernesto Livacic de la UMAG, a contar de las 09:00 horas.





