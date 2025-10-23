Punta Arenas,
23 de octubre de 2025

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE PUERTO TORO APRENDIERON DE MICROBITS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN TALLERES DEL PROGRAMA EXPLORA

​Ambos talleres fueron dictado por el Coordinador científico de PAR Explora Magallanes, Pedro Alberti y tuvo como objetivo entregar herramientas del mundo digital y demostrar la importancia de la tecnología en la ciencia.

​ Por primera vez, hasta Puerto Toro- ubicado en la isla Navarino a dos horas de navegación desde Puerto Williams se trasladó parte del equipo del Proyecto Asociativo Regional (PAR) Explora Magallanes para realizar los talleres “ Microbits“ e Inteligencia Artificial” del instrumento “Explora Tu Ciencia”, financiado por el Programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por la Universidad de Magallanes.

 
Ambos talleres fueron dictado por el Coordinador científico de PAR Explora Magallanes, Pedro Alberti y tuvo como objetivo entregar herramientas del mundo digital y demostrar la importancia de la tecnología en la ciencia.

 
Pedro Alberti comentó “felicito el interés y destacar compromiso de aprender nuevas áreas tanto de los estudiantes Alan y Franco como del docente Iván, siendo parte de los talleres y permitiéndoles que los conocimientos aprendidos sean retroalimentados entre sí, quedando con la tarea de realizar más desafíos con los microbits”:

 
Al respecto, la directora ejecutiva de PAR Explora Magallanes, Claudia Salinas comentó que “para nosotros fue una experiencia enriquecedora llevar el conocimiento,, tecnología ,conocimiento e Innovación a esta localidad más austral y en la que compartimos con la comunidad educativa de Puerto Toro, Ángel y Franco de la Escuela G44, entregándoles aprendizajes que sirven en sus aulas. Con esto reafirmamos nuestro compromiso de llegar con la ciencia a toda la región”.

 
En tanto, el docente Iván Bustos dijo que “me parece maravilloso ya que nos permite acercarnos más a este mundo académico de la tecnología e innovación que usualmente no tenemos acceso”

 
Finalmente, los estudiantes valoraron la actividad Franco Concha comentó que “ estuvo súper divertido, me gusto el taller de microbits y aprendí mucho a programar y estuvo súper divertido compartir con las personas que vinieron hacer los talleres”. Por su parte, Ángel Concha dijo que “ aprendí de la programación y el uso de inteligencia artificial . Fue muy divertido fue un placer trabajar con ustedes”.




