MINEDUC AVANZA EN EL PROCESO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS ESCOLARES PARA EL AÑO 2026

El Ministerio de Educación avanza en el proceso de impresión de los textos escolares 2026, que considera un total de 70 títulos, entre 8 nuevos y 62 reimpresiones, alcanzando 15.004.663 ejemplares para estudiantes y docentes, con un costo estimado cercano a los $15 mil millones. El proceso fue inspeccionado esta semana por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en dependencias de la imprenta A Impresores, en la comuna de Estación Central.

Los textos escolares constituyen uno de los recursos educativos de mayor impacto en el sistema escolar y forman parte de una política pública orientada a fortalecer la calidad de los aprendizajes. Por esta razón, el Estado entrega gratuitamente estos materiales a todos los establecimientos que reciben subvención, asegurando el acceso equitativo a herramientas pedagógicas fundamentales para el trabajo en aula.

El ministro Cataldo destacó la magnitud del proceso y relevó el valor pedagógico de los textos impresos, subrayando que la evidencia respalda el uso del papel como una herramienta eficaz para el aprendizaje, especialmente en los primeros años. Asimismo, hizo un llamado a estudiantes y comunidades educativas a utilizar activamente estos materiales, enfatizando su rol didáctico en los procesos de enseñanza.

Entre los títulos que se distribuirán en 2026 destacan las colecciones Leo Primero, orientada a fortalecer la lectura comprensiva en primero básico y consolidar la lectoescritura en los años siguientes, y Sumo Primero, recurso de matemática que desde 2025 se entrega de manera universal entre primero y sexto básico. Este último se basa en un modelo de origen japonés adaptado al contexto nacional por el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile.

El proceso de distribución comenzará el 4 de febrero, con una etapa masiva directa a los establecimientos, seguida de una fase de ajuste para cubrir eventuales variaciones en la matrícula 2026. A la fecha, el 96% de los establecimientos activos en el sistema SIGE ha manifestado su interés en recibir los textos, lo que permitirá asegurar su disponibilidad al inicio del próximo año escolar.

