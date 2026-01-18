Punta Arenas,
18 de enero de 2026

MINEDUC AVANZA EN EL PROCESO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS ESCOLARES PARA EL AÑO 2026

​Serán 70 títulos los que se distribuirán gratuitamente en el sistema escolar, con más de 15 millones de ejemplares destinados a estudiantes y docentes de establecimientos subvencionados.

textos escolares mineduc

El Ministerio de Educación avanza en el proceso de impresión de los textos escolares 2026, que considera un total de 70 títulos, entre 8 nuevos y 62 reimpresiones, alcanzando 15.004.663 ejemplares para estudiantes y docentes, con un costo estimado cercano a los $15 mil millones. El proceso fue inspeccionado esta semana por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en dependencias de la imprenta A Impresores, en la comuna de Estación Central.

Los textos escolares constituyen uno de los recursos educativos de mayor impacto en el sistema escolar y forman parte de una política pública orientada a fortalecer la calidad de los aprendizajes. Por esta razón, el Estado entrega gratuitamente estos materiales a todos los establecimientos que reciben subvención, asegurando el acceso equitativo a herramientas pedagógicas fundamentales para el trabajo en aula.

El ministro Cataldo destacó la magnitud del proceso y relevó el valor pedagógico de los textos impresos, subrayando que la evidencia respalda el uso del papel como una herramienta eficaz para el aprendizaje, especialmente en los primeros años. Asimismo, hizo un llamado a estudiantes y comunidades educativas a utilizar activamente estos materiales, enfatizando su rol didáctico en los procesos de enseñanza.

Entre los títulos que se distribuirán en 2026 destacan las colecciones Leo Primero, orientada a fortalecer la lectura comprensiva en primero básico y consolidar la lectoescritura en los años siguientes, y Sumo Primero, recurso de matemática que desde 2025 se entrega de manera universal entre primero y sexto básico. Este último se basa en un modelo de origen japonés adaptado al contexto nacional por el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile.

El proceso de distribución comenzará el 4 de febrero, con una etapa masiva directa a los establecimientos, seguida de una fase de ajuste para cubrir eventuales variaciones en la matrícula 2026. A la fecha, el 96% de los establecimientos activos en el sistema SIGE ha manifestado su interés en recibir los textos, lo que permitirá asegurar su disponibilidad al inicio del próximo año escolar.


EL 21 DE ENERO INICIAN OBRAS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

El proyecto contempla una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos y la intervención de 14 tramos priorizados, con trabajos que comenzarán en Avenida Bulnes y se extenderán hasta marzo de 2027.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos y la intervención de 14 tramos priorizados, con trabajos que comenzarán en Avenida Bulnes y se extenderán hasta marzo de 2027.

MINVU - Inicio Conservación de Vías Punta Arenas_1
incendio penco

¿EN QUÉ CONSISTE? PRESIDENTE BORIC DECRETA ESTADO DE CATÁSTROFE EN ÑUBLE Y BIOBÍO POR INCENDIOS FORESTALES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Resident Evil Requiem

RESIDENT EVIL REQUIEM REDEFINE EL TERROR Y LA ACCIÓN EN LA NUEVA APUESTA DE CAPCOM

kingsleague_1768516296_3810913368648296560_64646747472

CHILE AVANZA A LA FINAL Y PONE LOS OJOS EN LA KINGS LEAGUE: QUÉ ES Y POR QUÉ ESTÁ REVOLUCIONANDO EL FÚTBOL