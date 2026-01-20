Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO CARTELERA-ENE-22
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

20 de enero de 2026

EDUCACIÓN PÚBLICA DE MAGALLANES PROTAGONIZA PLAN PARA REINCORPORAR EL IDIOMA FRANCÉS A LAS AULAS

​Después de la experiencia piloto se espera sumar más establecimientos y estudiantes a la iniciativa de recuperación del idioma francés en el sistema público de educación.

slepfrances

​Una iniciativa global impulsada por el conjunto de países de habla francesa para fomentar la enseñanza del idioma aterrizó en Chile a través de un convenio que involucra a la educación pública y a algunos establecimientos seleccionados a lo largo del país.

 
Gracias a la colaboración entre el Ministerio de Educación, la Dirección de Educación Pública, las embajadas francófonas en nuestro país y el Instituto Francés de Chile este proyecto prevé, a partir de marzo de 2026, la incorporación del francés como taller de libre disposición dentro de la Jornada Escolar Completa de seis escuelas de los Servicios Locales de Educación Pública de Valparaíso, Licancabur y Magallanes, alcanzando a 200 estudiantes de entre 6 y 19 años.

 
En Magallanes serán cien los estudiantes que participarán en los talleres de francés -la mitad del universo total-, en tres establecimientos educacionales: la Escuela Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme y el Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez, de Puerto Natales; y la Escuela Pedro Pablo Lemaitre de Punta Arenas.

 
Para avanzar en la implementación del programa educativo visitó el SLEP Magallanes el representante del Instituto Francés de Chile, Matthieu Thévenon, quien explicó que “la idea es que las embajadas francófonas, o sea de Francia, Bélgica, Suiza y Mónaco, apoyen este programa con la coordinación especial del Instituto Francés de Chile, que tiene la experiencia a nivel pedagógico”.

 
El plan considera un plan piloto de dos años, con alumnos de séptimo y octavo básico de Magallanes y docentes de idioma francés cuyo trabajo inicialmente será financiado por el Instituto Francés. Además, incluye la entrega a los estudiantes de textos de estudio y otros materiales educativos, visitas de especialistas a las escuelas y la oportunidad para que los jóvenes certifiquen sus avances en el idioma con una prueba de estándar internacional.

 
La jefa técnico pedagógica de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre, Flor Catalán, comentó que hay muchas expectativas entre los estudiantes que participarán en el programa de francés.

 
“Nosotros anhelamos ya comenzar marzo, poder conversar con nuestras familias para realmente adquirir ese compromiso de sistematicidad, y que nuestros estudiantes logren un aprendizaje que sea realmente valedero y muy bien internalizado”, comentó al docente.

 
En tanto, la profesional de Apoyo Técnico Pedagógico del SLEP Magallanes a cargo de coordinar este programa, Silvia Pérez Carabantes, comentó que “ampliar la cultura y la lengua es de importancia principalmente en Natales porque las especialidades de turismo y gastronomía están incorporadas en este programa y va a ser de mucha utilidad para su campo laboral”.

 
Después de la experiencia piloto se espera sumar más establecimientos y estudiantes a la iniciativa de recuperación del idioma francés en el sistema público de educación.

ACTIVIDAD-BARRIO-PRAT-7

SANTO TOMÁS PUNTA ARENAS ACERCA SUS CARRERAS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DEL BARRIO PRAT

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

A 200 AÑOS DEL TRATADO DE TANTAUCO: AUTORIDADES MAGALLÁNICAS INVITAN A CELEBRAR HISTÓRICA ANEXIÓN DE CHILOÉ A CHILE

Leer Más

​La existencia de los magallánicos y magallánicas, bien lo saben los locales, tiene que ver con el zarpe de la goleta Ancud, repleta de chilotes, desde la isla hacia el sector del fuerte Bulnes, donde finalmente se hizo la posesión efectiva del estrecho de Magallanes.

​La existencia de los magallánicos y magallánicas, bien lo saben los locales, tiene que ver con el zarpe de la goleta Ancud, repleta de chilotes, desde la isla hacia el sector del fuerte Bulnes, donde finalmente se hizo la posesión efectiva del estrecho de Magallanes.

anexionchiloeachile
nuestrospodcast
Cierre sector marea roja - 001

SEREMI DE SALUD INFORMA CIERRE DE SECTORES ANCÓN SIN SALIDA Y ENTRADA DE ESTERO DE LAS MONTAÑAS POR PRESENCIA DE MAREA ROJA

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
slepfrances

EDUCACIÓN PÚBLICA DE MAGALLANES PROTAGONIZA PLAN PARA REINCORPORAR EL IDIOMA FRANCÉS A LAS AULAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO CARTELERA-ENE-22
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
IMG_6539 (1)

VEINTE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD SE CERTIFICAN EN CURSO DE CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES DE MADERA

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Resident Evil Requiem

RESIDENT EVIL REQUIEM REDEFINE EL TERROR Y LA ACCIÓN EN LA NUEVA APUESTA DE CAPCOM