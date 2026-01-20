EDUCACIÓN PÚBLICA DE MAGALLANES PROTAGONIZA PLAN PARA REINCORPORAR EL IDIOMA FRANCÉS A LAS AULAS

​Una iniciativa global impulsada por el conjunto de países de habla francesa para fomentar la enseñanza del idioma aterrizó en Chile a través de un convenio que involucra a la educación pública y a algunos establecimientos seleccionados a lo largo del país.



Gracias a la colaboración entre el Ministerio de Educación, la Dirección de Educación Pública, las embajadas francófonas en nuestro país y el Instituto Francés de Chile este proyecto prevé, a partir de marzo de 2026, la incorporación del francés como taller de libre disposición dentro de la Jornada Escolar Completa de seis escuelas de los Servicios Locales de Educación Pública de Valparaíso, Licancabur y Magallanes, alcanzando a 200 estudiantes de entre 6 y 19 años.



En Magallanes serán cien los estudiantes que participarán en los talleres de francés -la mitad del universo total-, en tres establecimientos educacionales: la Escuela Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme y el Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez, de Puerto Natales; y la Escuela Pedro Pablo Lemaitre de Punta Arenas.



Para avanzar en la implementación del programa educativo visitó el SLEP Magallanes el representante del Instituto Francés de Chile, Matthieu Thévenon, quien explicó que “la idea es que las embajadas francófonas, o sea de Francia, Bélgica, Suiza y Mónaco, apoyen este programa con la coordinación especial del Instituto Francés de Chile, que tiene la experiencia a nivel pedagógico”.



El plan considera un plan piloto de dos años, con alumnos de séptimo y octavo básico de Magallanes y docentes de idioma francés cuyo trabajo inicialmente será financiado por el Instituto Francés. Además, incluye la entrega a los estudiantes de textos de estudio y otros materiales educativos, visitas de especialistas a las escuelas y la oportunidad para que los jóvenes certifiquen sus avances en el idioma con una prueba de estándar internacional.



La jefa técnico pedagógica de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre, Flor Catalán, comentó que hay muchas expectativas entre los estudiantes que participarán en el programa de francés.



“Nosotros anhelamos ya comenzar marzo, poder conversar con nuestras familias para realmente adquirir ese compromiso de sistematicidad, y que nuestros estudiantes logren un aprendizaje que sea realmente valedero y muy bien internalizado”, comentó al docente.



En tanto, la profesional de Apoyo Técnico Pedagógico del SLEP Magallanes a cargo de coordinar este programa, Silvia Pérez Carabantes, comentó que “ampliar la cultura y la lengua es de importancia principalmente en Natales porque las especialidades de turismo y gastronomía están incorporadas en este programa y va a ser de mucha utilidad para su campo laboral”.



Después de la experiencia piloto se espera sumar más establecimientos y estudiantes a la iniciativa de recuperación del idioma francés en el sistema público de educación.

