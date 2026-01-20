20 de enero de 2026
DIPUTADO CARLOS BIANCHI OFICIÓ A EDUCACIÓN POR RETRASO EN PAGO PREVISIONAL EN SLEP MAGALLANES Y CONFIRMÓ CONTACTO CON AUTORIDADES CENTRALES
El diputado por la Región de Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, informó que ofició al Director Nacional de Educación Pública solicitando aclarar, a la brevedad, la denuncia relativa al retraso en el pago de cotizaciones previsionales correspondientes a diciembre de 2025 por parte del Servicio Local de Educación Pública Magallanes.
El parlamentario dijo que, si bien el problema se habría manifestado en un mes específico, este hecho podría reflejar un problema estructural de gestión financiera y presupuestaria, lo que genera una legítima preocupación entre las comunidades educativas, las organizaciones sindicales y las familias de la región.
“Resulta lamentable tener que seguir hablando de incumplimientos laborales y no de mejoras en la educación pública. De confirmarse las deudas denunciadas, no es aceptable que sea el propio Estado quien incurra en infracciones a la normativa laboral y previsional”, enfatizó el diputado Bianchi.
Asimismo, recordó que uno de los principales fundamentos del traspaso de la educación pública a los Servicios Locales de Educación fue precisamente garantizar el pago correcto y oportuno de las remuneraciones y cotizaciones previsionales.
El legislador agregó que ya se ha tomado contacto con las autoridades del Ministerio de Educación, quienes le han señalado que actualmente se encuentran recopilando los antecedentes del caso, y que de manera preliminar han estimado que se trataría de una situación puntual. No obstante, el diputado fue enfático en señalar que esta afirmación debe ser aclarada con prontitud, de manera transparente y documentada, tanto en sus causas como en las responsabilidades que pudieran corresponder.
Finalmente, Carlos Bianchi sostuvo que resulta vital asegurar la estabilidad financiera del sistema de educación pública, así como fortalecer los mecanismos de supervisión y control presupuestario, para evitar que situaciones como esta se repitan y sigan afectando la confianza en el sistema.
"RUTA CERO": TOYOTA, MITTA Y HIF GLOBAL LANZAN INÉDITA ALIANZA EN LA PATAGONIA PARA IMPULSAR MOVILIDAD CON AUTOS HÍBRIDOS Y E-COMBUSTIBLES
A través de la combinación de tecnología híbrida y combustibles sintéticos producidos con viento magallánico, la iniciativa permitirá recorrer más de 30.000 kilómetros con un mínimo impacto ambiental en geografías extremas.
