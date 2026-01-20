Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO CARTELERA-ENE-22
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

20 de enero de 2026

DIPUTADO CARLOS BIANCHI OFICIÓ A EDUCACIÓN POR RETRASO EN PAGO PREVISIONAL EN SLEP MAGALLANES Y CONFIRMÓ CONTACTO CON AUTORIDADES CENTRALES

El parlamentario recordó que uno de los principales fundamentos del traspaso de la educación pública a los Servicios Locales de Educación fue precisamente garantizar el pago correcto y oportuno de las remuneraciones y cotizaciones previsionales.

Diputado CBCH

​El diputado por la Región de Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, informó que ofició al Director Nacional de Educación Pública solicitando aclarar, a la brevedad, la denuncia relativa al retraso en el pago de cotizaciones previsionales correspondientes a diciembre de 2025 por parte del Servicio Local de Educación Pública Magallanes.

 
El parlamentario dijo que, si bien el problema se habría manifestado en un mes específico, este hecho podría reflejar un problema estructural de gestión financiera y presupuestaria, lo que genera una legítima preocupación entre las comunidades educativas, las organizaciones sindicales y las familias de la región.

 
“Resulta lamentable tener que seguir hablando de incumplimientos laborales y no de mejoras en la educación pública. De confirmarse las deudas denunciadas, no es aceptable que sea el propio Estado quien incurra en infracciones a la normativa laboral y previsional”, enfatizó el diputado Bianchi.

 
Asimismo, recordó que uno de los principales fundamentos del traspaso de la educación pública a los Servicios Locales de Educación fue precisamente garantizar el pago correcto y oportuno de las remuneraciones y cotizaciones previsionales.

 
El legislador agregó que ya se ha tomado contacto con las autoridades del Ministerio de Educación, quienes le han señalado que actualmente se encuentran recopilando los antecedentes del caso, y que de manera preliminar han estimado que se trataría de una situación puntual. No obstante, el diputado fue enfático en señalar que esta afirmación debe ser aclarada con prontitud, de manera transparente y documentada, tanto en sus causas como en las responsabilidades que pudieran corresponder.

 
Finalmente, Carlos Bianchi sostuvo que resulta vital asegurar la estabilidad financiera del sistema de educación pública, así como fortalecer los mecanismos de supervisión y control presupuestario, para evitar que situaciones como esta se repitan y sigan afectando la confianza en el sistema.

slepfrances

EDUCACIÓN PÚBLICA DE MAGALLANES PROTAGONIZA PLAN PARA REINCORPORAR EL IDIOMA FRANCÉS A LAS AULAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

"RUTA CERO": TOYOTA, MITTA Y HIF GLOBAL LANZAN INÉDITA ALIANZA EN LA PATAGONIA PARA IMPULSAR MOVILIDAD CON AUTOS HÍBRIDOS Y E-COMBUSTIBLES

Leer Más

​A través de la combinación de tecnología híbrida y combustibles sintéticos producidos con viento magallánico, la iniciativa permitirá recorrer más de 30.000 kilómetros con un mínimo impacto ambiental en geografías extremas.

​A través de la combinación de tecnología híbrida y combustibles sintéticos producidos con viento magallánico, la iniciativa permitirá recorrer más de 30.000 kilómetros con un mínimo impacto ambiental en geografías extremas.

HIF
nuestrospodcast
HUMEDALES (8)

CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA PLAN INTEGRAL PARA RESGUARDAR HUMEDALES URBANOS DE PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Diputado CBCH

DIPUTADO CARLOS BIANCHI OFICIÓ A EDUCACIÓN POR RETRASO EN PAGO PREVISIONAL EN SLEP MAGALLANES Y CONFIRMÓ CONTACTO CON AUTORIDADES CENTRALES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO CARTELERA-ENE-22
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
corporacionculturalchiloe

A 200 AÑOS DEL TRATADO DE TANTAUCO: COMUNIDAD CHILOTA EN MAGALLANES INVITA A CONMEMORAR HISTÓRICA ANEXIÓN DE CHILOÉ

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Concierto Prensa Uchile -85

EVENTO HISTÓRICO: UNIVERSIDAD DE CHILE CONVOCÓ A MÁS DE 40 MIL PERSONAS EN EL ESTADIO NACIONAL CON “CARMINA BURANA”

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

MINVU - Inicio Conservación de Vías Punta Arenas_1