11 ESTABLECIMIENTOS Y 370 ESTUDIANTES PARTICIPARON EN LA CUARTA VERSIÓN DE LA ACTIVIDAD INTERSECTORIAL “CUERPO, MENTE Y MOVIMIENTO”

A pesar del pronóstico climático de lluvia y viento, los estudiantes de los sextos básicos de 11 establecimientos de Punta Arenas participaron con gran entusiasmo en la cuarta versión de la jornada intersectorial “Cuerpo, Mente y Movimiento” desarrollado en el Estadio Fiscal Antonio Ríspoli. Esta iniciativa fue organizada por el Programa Crecer en Movimiento del Instituto Nacional de Deportes (IND), las Secretarías Regionales Ministeriales de Deporte, Educación, Salud y Desarrollo Social y Familia, y el Servicio Local de Educación Pública (SLEP).



La actividad tuvo como objetivo promover la actividad física, la salud mental y los hábitos de vida saludable entre niños, niñas y adolescentes de la comuna, en un espacio de recreación, convivencia y aprendizaje. Durante la jornada, estudiantes de distintos establecimientos educacionales participaron en dinámicas grupales, juegos, estaciones de motricidad y actividades formativas orientadas al bienestar integral.



Estuvieron presentes docentes, alumnos y alumnas de las escuelas: Villa Las Nieves, Pedro Pablo Lemaitre, Contardi, Juan Williams, 18 de Septiembre y Adventista; junto al Colegio Punta Arenas, Liceo Nobelius, Colegio Green Hill, Instituto Sagrada Familia y Colegio Luterano, representando una amplia diversidad de la educación pública, subvencionada y particular de la ciudad.



El Seremi del Deporte, Alejandro Olate, destacó la articulación de esfuerzos que hacen posible esta iniciativa: “El trabajo que realiza la unidad técnica de Crecer en Movimiento y la iniciativa Cuerpo, Mente y Movimiento se replica este año con éxito, aprovechando un día maravilloso, con algo de viento, pero completamente despejado. La actividad busca enfocar la actividad física y el deporte mediante juegos básicos y dinámicas colectivas, fomentando la competitividad sana y el trabajo en equipo. Cuando hablamos de movilidad, cuando hablamos a través del Gobierno del proyecto de ley que propone una hora adicional diaria de actividad física, se trata de complementar las acciones del Ministerio del Deporte, del IND y de todos los colegios —públicos, subvencionados y particulares— para mejorar la calidad de vida, la movilidad y que estos hábitos saludables se transmitan de familia en familia”.



Por su parte, el Seremi de Educación, Valentín Aguilera, señaló que: “La jornada ‘Cuerpo, Mente y Movimiento’ representa un valioso impulso hacia las comunidades escolares más activas y conscientes del bienestar integral de sus estudiantes. Esta cuarta versión se enmarca en el compromiso del Gobierno del Presidente Gabriel Boric con la promoción de estilos de vida saludables y en la reciente aprobación de la ley que establece la práctica de al menos 60 minutos diarios de actividad física en los establecimientos educacionales. Esta política pública refuerza el rol de la escuela como espacio de desarrollo físico, emocional y social, y nos invita a seguir fortaleciendo iniciativas que integren el movimiento como parte esencial de la experiencia educativa”.



El encuentro se enmarca en el trabajo colaborativo que distintas instituciones públicas de la región desarrollan para fomentar el bienestar y la calidad de vida en la infancia y adolescencia, respondiendo a los lineamientos del Gobierno del Presidente Gabriel Boric en materia de promoción de la salud, educación integral y deporte escolar.



A su vez, el Seremi (S) de Desarrollo Social y Familia, Alex Latorre, subrayó que "estamos muy satisfechos de los resultados de la 4ta versión de esta actividad, que ya se ha convertido en toda una tradición en Punta Arenas. Destaco el trabajo colaborativo e intersectorial, entre todas las instituciones públicas organizadoras que ha permitido cumplir con varios objetivos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, especialmente aquellos enfocados en los niños y niñas y adolescentes. Uno de estos objetivos es la promoción y resguardo del derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes (NNA) a través del vínculo con la comunidad y su entorno, que es aquello que nos mandata la Ley 21.430 sobre Garantías y Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Por su parte, el Sistema Elige Vivir Sano, que también dependen de nuestra cartera, trabaja para generar los espacios y actividades donde los niños y niñas puedan fortalecer sus relaciones interpersonales y crear hábitos para llevar una vida saludable, a través de actividades físicas, ojalá desarrolladas en parques o lugares públicos al aire libre. Por eso esta actividad es tan valiosa, porque logra cumplir con varios objetivos de política pública destinada a los niños y niñas"



En tanto, el profesional de la SEREMI de Salud, Arturo Figueroa, resaltó la relevancia de este tipo de iniciativas: “Esta es la cuarta versión de este evento, que en sus inicios se realizó en el Parque María Behety y luego en la Plaza de Armas, y que en los últimos dos años se ha llevado a cabo en el Estadio Fiscal. La actividad cobra especial relevancia por la próxima implementación de la ley de la hora diaria de actividad física obligatoria en los establecimientos educacionales, que se instalará de manera paulatina a partir del próximo año. Como sector salud y como Gobierno, nos sentimos muy contentos de poder contribuir a fomentar la actividad física y, con ello, disminuir los niveles de sedentarismo y obesidad en la comunidad”.



La jornada contó con la participación de docentes, monitores del IND y equipos de salud y educación, quienes acompañaron a los escolares en cada una de las actividades. Con esta cuarta versión, “Cuerpo, Mente y Movimiento” se consolida como una instancia regional de promoción de la vida saludable, que pone en el centro el bienestar físico y emocional de la comunidad escolar, fortaleciendo la colaboración entre distintas instituciones de la región.



La jornada concluyó con la entrega de medallas a los estudiantes participantes y la entrega de implementación deportiva a cada establecimiento. Cabe señalar que la reciente aprobación de la ley que establece la práctica de al menos 60 minutos diarios de actividad física en los establecimientos educacionales, responde a una política pública refuerza el rol de la escuela como espacio de desarrollo físico, emocional y social, y nos invita a seguir fortaleciendo iniciativas que integren el movimiento como parte esencial de la experiencia educativa.





