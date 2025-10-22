Punta Arenas,
22 de octubre de 2025

MAMOGRAFÍAS Y ECOGRAFÍAS MAMARIAS GRATUITAS DURANTE OCTUBRE EN MAGALLANES

​El programa "Exámenes Médicos desde Copago $0" de Los Héroes permitirá a mujeres afiliadas acceder a estudios preventivos gratuitos como la mamografía bilateral, mamografía unilateral y ecografía mamaria bilateral.

Octubre es el Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, fecha propicia para reforzar la detección temprana y generar conciencia sobre la importancia del diagnóstico oportuno. En este contexto, Los Héroes dispuso durante todo el mes la realización de mamografías y ecografías mamarias sin costo para sus afiliadas de la Región de Magallanes, a través del programa "Exámenes Médicos desde Copago $0".
El beneficio incluye acceso a mamografía bilateral, mamografía unilateral y ecografía mamaria bilateral, exámenes fundamentales para la detección precoz del cáncer de mama, patología que, según datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Minsal, causa la muerte de seis mujeres al día en Chile.
"Nuestro objetivo es facilitar el acceso a exámenes preventivos que pueden salvar vidas. Sabemos que muchas mujeres postergan este control por motivos económicos o de tiempo, y este beneficio permite superar esas barreras", señaló Lorena Guerrero, gerenta de Productos y Beneficios de Los Héroes.
Para acceder al examen de electrocardiograma en la Región de Magallanes, los afiliados podrán solicitar el reembolso en la sucursal de Los Héroes ubicada en José Menéndez N° 900, Punta Arenas.
Adicionalmente, durante octubre estarán disponibles el examen de Papanicolau, clave en la detección temprana del cáncer cervicouterino, y el Antígeno Prostático, orientado al diagnóstico precoz de enfermedades de la próstata en hombres afiliados.
Además, Caja Los Héroes mantiene una alianza con la Fundación Arturo López Pérez (FALP) que permite realizar mamografías gratuitas a mujeres mayores de 35 años, a través de una clínica móvil. Este año, el número de operativos aumentó en un 20% respecto de 2023, alcanzando más de 4.300 exámenes realizados.
Ambas iniciativas forman parte del programa integral de salud de Los Héroes que también considera consultas médicas desde $990, atención dental, telemedicina, kinesiología y convenios con atractivos descuentos en servicios visuales y auditivos, con el propósito de ampliar el acceso a la salud preventiva, contribuir al presupuesto familiar y fomentar la calidad de vida y bienestar de las personas.



ssmsaludmental

“ABRAMOS LA CONVERSACIÓN”: SERVICIO DE SALUD MAGALLANES IMPULSA NUEVA CAMPAÑA DE SALUD MENTAL EN LA REGIÓN

MUNICIPIO INICIA PLAN DE REPOSICIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO

​Los trabajos forman parte de un programa integral de mantención vial que busca mejorar la seguridad de conductores y peatones.

​Los trabajos forman parte de un programa integral de mantención vial que busca mejorar la seguridad de conductores y peatones.

EXPERTOS INTERNACIONALES MARCAN JORNADA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN PUNTA ARENAS

LA JUNJI Y SLEP LANZAN CAMPAÑA DE POSTULACIONES 2026 A JARDINES INFANTILES DE MAGALLANES CON NUEVO SISTEMA DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

ECONOMISTA MANUEL JOSÉ CORREA SILVA LLAMA A CENTRAR EL DESARROLLO DEL H2V EN MAGALLANES EN EL CAPITAL HUMANO

PERDIERON GRAN PARTE DE SU VIVIENDA EN UN INCENDIO: HOY NECESITAN NUESTRA AYUDA PARA RECONSTRUIR SU HOGAR

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile