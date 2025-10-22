MAMOGRAFÍAS Y ECOGRAFÍAS MAMARIAS GRATUITAS DURANTE OCTUBRE EN MAGALLANES

Octubre es el Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, fecha propicia para reforzar la detección temprana y generar conciencia sobre la importancia del diagnóstico oportuno. En este contexto, Los Héroes dispuso durante todo el mes la realización de mamografías y ecografías mamarias sin costo para sus afiliadas de la Región de Magallanes, a través del programa "Exámenes Médicos desde Copago $0".

El beneficio incluye acceso a mamografía bilateral, mamografía unilateral y ecografía mamaria bilateral, exámenes fundamentales para la detección precoz del cáncer de mama, patología que, según datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Minsal, causa la muerte de seis mujeres al día en Chile.

"Nuestro objetivo es facilitar el acceso a exámenes preventivos que pueden salvar vidas. Sabemos que muchas mujeres postergan este control por motivos económicos o de tiempo, y este beneficio permite superar esas barreras", señaló Lorena Guerrero, gerenta de Productos y Beneficios de Los Héroes.

Para acceder al examen de electrocardiograma en la Región de Magallanes, los afiliados podrán solicitar el reembolso en la sucursal de Los Héroes ubicada en José Menéndez N° 900, Punta Arenas.

Adicionalmente, durante octubre estarán disponibles el examen de Papanicolau, clave en la detección temprana del cáncer cervicouterino, y el Antígeno Prostático, orientado al diagnóstico precoz de enfermedades de la próstata en hombres afiliados.

Además, Caja Los Héroes mantiene una alianza con la Fundación Arturo López Pérez (FALP) que permite realizar mamografías gratuitas a mujeres mayores de 35 años, a través de una clínica móvil. Este año, el número de operativos aumentó en un 20% respecto de 2023, alcanzando más de 4.300 exámenes realizados.

Ambas iniciativas forman parte del programa integral de salud de Los Héroes que también considera consultas médicas desde $990, atención dental, telemedicina, kinesiología y convenios con atractivos descuentos en servicios visuales y auditivos, con el propósito de ampliar el acceso a la salud preventiva, contribuir al presupuesto familiar y fomentar la calidad de vida y bienestar de las personas.





