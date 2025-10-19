CONSEJERO CÁRDENAS CALIFICÓ COMO "SORPRENDENTE E INACEPTABLE" EL ERROR QUE ELEVÓ LAS TARIFAS ELÉCTRICAS

El consejero regional y presidente del Partido Radical en Magallanes, Rodolfo Cárdenas, criticó duramente el error de cálculo que derivó en el alza de las tarifas eléctricas a nivel nacional, calificando la situación como "sorprendente e inaceptable", especialmente considerando que la región no está conectada al sistema eléctrico nacional.

El representante fueguino recordó que el error reconocido por la Comisión Nacional de Energía (CNE) duplicó el efecto del IPC en los cálculos tarifarios, generando cobros excesivos a miles de familias en el país. "Resulta fundamental conocer en detalle cuáles han sido los errores cometidos y además establecer los responsables y los mecanismos para la devolución y compensación que corresponde tanto a los magallánicos como a todos los chilenos", enfatizó.

Cárdenas aseguró que, junto a Verónica Aguilar – ahora candidata a diputada -, habían advertido sobre esta situación meses atrás, por lo que valoró la decisión de la Contraloría de iniciar una investigación que permita esclarecer lo ocurrido. "Este trabajo será clave para evitar que se sigan cometiendo estos abusos", indicó.

El consejero agregó que también evalúan presentar antecedentes ante la Fiscalía Nacional Económica, con el objetivo de resguardar los derechos de los consumidores y usuarios del sistema eléctrico en la región. "Los magallánicos no podemos seguir pagando por errores ajenos ni ser tratados como si estuviéramos dentro del mismo sistema que el resto del país", sentenció.

​

