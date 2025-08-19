CONSEJERO CÁRDENAS EXPRESA PREOCUPACIÓN POR CIERRE DE LA CASA DEL SAMARITANO Y LLAMA A TOMAR MEDIDAS URGENTES

El anuncio del cierre definitivo de la Casa del Samaritano, que dejará sin residencia a 25 adultos mayores en Punta Arenas y significará la desvinculación de 33 trabajadores, generó la reacción del consejero regional y presidente regional del Partido Radical, Rodolfo Cárdenas, quien expresó su preocupación por el impacto social y laboral de la medida.

"Lamentamos la situación que vive la Fundación FIDE XII, una institución de larga data en Magallanes que ha contribuido tanto en el desarrollo de nuestra región y que hoy día le ha tocado vivir una decadente y frágil administración", señaló Cárdenas, recordando que esta crisis se suma a cierres de otros programas y dificultades en la gestión de dispositivos que la entidad administraba.

El consejero recalcó la necesidad de velar por el bienestar de las personas mayores afectadas, muchas de ellas con alta dependencia, y de los trabajadores que pierden su fuente de ingresos. "Nos preocupa el destino y bienestar de los 25 usuarios del Hogar Buen Samaritano (...) así como la situación que viven los 33 trabajadores magallánicos que pierden una estabilidad en su situación laboral", dijo.

Cárdenas hizo un llamado directo a las autoridades de la Fundación FIDE XII y a la Iglesia de Magallanes a "dar las condiciones necesarias para que se mantenga el mayor cuidado en el traslado de los usuarios, pero también en el cuidado y protección social de los trabajadores".

Asimismo, emplazó al Gobierno a actuar de manera inmediata para mitigar los efectos de la crisis: "Se deben destinar las acciones que sean necesarias para brindar todo el apoyo necesario tanto a los usuarios como a los trabajadores (...) así como a aquellos que hoy día tienen sueldos impagos por trabajos que desarrollaron en otros dispositivos o programas que ejecutaba la Fundación en distintos puntos de Punta Arenas y también en Porvenir".

El cierre del recinto, administrado por FIDE XII, se debe a un déficit estructural que hacía insostenible su funcionamiento, con un costo mensual estimado en 25 millones de pesos frente a un financiamiento cercano a los 7 millones. La decisión obliga a reubicar a los residentes en otros hogares o con familiares, mientras las autoridades regionales insisten en la necesidad de coordinar un plan de apoyo integral para evitar vulneraciones a este grupo de alta fragilidad.

