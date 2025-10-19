ARTISTA MAGALLÁNICO HAVSTRACTO SELECCIONADO EN LA 17ª BIENAL DE ARTES MEDIALES DE CHILE

El artista visual y medial HAVSTRACTO (Nicolás Vera Dos Santos), oriundo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, ha sido seleccionado en el Concurso Internacional de Artes Mediales y Audiovisuales Juan Downey, como parte del programa oficial de la 17ª Bienal de Artes Mediales de Santiago 2025.

Su obra microsustral ///, inscrita bajo la línea Microrrealidades, se funda en la exploración de lo austral como microrrealidad fragmentada. A través de registros visuales y sonoros obtenidos en distintos puntos de la Patagonia, introduce alteraciones digitales (glitch, cartografía intervenida, distorsiones sonoras) para tensionar los límites de la representación. Lo que pareciera documental queda atravesado por fallos y fragmentaciones que evidencian que toda imagen es siempre parcial, siempre tejida entre memoria, error y simulacro.

Esta edición 2025 del Concurso Juan Downey mantiene su tradición de fomentar prácticas experimentales en videoarte, nuevas narrativas audiovisuales y cruces entre arte y tecnología, bajo el alero de la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas (CChV).

El proceso culminará en un visionado y ceremonia de premiación en Santiago, Cinoteca Nacional de Chile, donde se proyectarán las obras seleccionadas como parte de la Bienal 2025.

Ser parte de esta selección no solo realza la presencia del arte contemporáneo desde el extremo sur del país, sino que también contribuye al impulso de la descentralización cultural en Chile.

