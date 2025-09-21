Punta Arenas,
21 de septiembre de 2025

DÚO ELECTRÓNICO MAGALLÁNICO LLUVIA ÁCIDA LANZA UN SINGLE INSPIRADO EN EL USO POLÍTICO DE BOTS

Inspirado en nuestra contingencia electoral marcada por la desinformación y el uso malicioso de la tecnología con fines políticos. ​

"De las profundidades del Ciberespacio surge un nuevo candidato. Uno acorde a estos tiempos de manipulación y corrupción del lenguaje. La perfecta fusión entre las mentiras orgánicas de ayer y la falsa virtualidad de hoy. No necesita decirte la verdad para captar tu atención. Con su discurso binario y simplón te invitará a ponerte del lado de los verdaderos chilenos. A punta de algoritmos y sicarios digitales esparcirá su evangelio y prometerá milagros a los que crean en él, el futuro Presidente CHILEBOT". Así presenta el dúo magallánico LLUVIA ÁCIDA su última publicación, un single llamado "CHILEBOT" que está directamente inspirado en nuestra contingencia electoral marcada por la desinformación y el uso malicioso de la tecnología con fines políticos.



El tema es parte de lo que está preparando la dupla puntarenense para su próxima actuación en Santiago, tras participar en la celebración de los 20 Años del sello Pueblo Nuevo, en el Centro Cultural de España. Esta tendrá lugar el próximo 31 de Octubre en el evento "ANEXO: Noche de Brujas", que se realizará en la ex Fábrica Textil y en donde compartirán escena con artistas como Fiat 600, Zutrasz, Carlos Humus, Delia & GHIO, entre otros. Cabe destacar que el dúo, conformado por Héctor Aguilar y Rafael Cheuquelaf desde 1995, está celebrando 30 años de historia musical. El single "CHILEBOT", publicado por medio de su propio sello independiente Eolo Producciones, puede escucharse en You Tube, Bandcamp, Spotify, Apple Music, Amazon y Deezer.


CUÁL ES LA ASOMBROSA HABILIDAD DE LOS PINGÜINOS MAGALLÁNICOS PARA REGRESAR A SU COLONIA EN PATAGONIA

EN PUNTA ARENAS SE CONMEMORARON 182 AÑOS DE LA TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

SEREMI DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DESTACA LEY QUE CREA FISCALÍA SUPRATERRITORIAL

EL AMIGO DE LA FAMILIA

PEDRO DE VALDIVIA NO LA FUNDÓ "DESDE CERO": LA OLVIDADA CIUDAD INCA QUE DIO ORIGEN A SANTIAGO

LA ESCUADRA NACIONAL RECALÓ EN PUNTA ARENAS REFORZANDO EL VÍNCULO HISTÓRICO Y ESTRATÉGICO CON MAGALLANES

