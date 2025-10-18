ALEJANDRO AVENDAÑO GALLARDO: “LLEGO HASTA LA CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES PARA SOLICITAR UN PRONUNCIAMIENTO POR ALZAS DE TARIFAS ELÉCTRICAS EN LA REGIÓN”

Después de varios emplazamientos a las autoridades y parlamentario en cada aumento de tarifas después que se aplicara el descongelamiento, ninguna autoridad se pronuncio a dar una explicación o presentar un pronunciamiento a la contraloría.

La historia se remonta a finales de 2019. En ese periodo, en medio de las protestas y violencia que azotaba al país, el Gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera aprobó la Ley 21.185, que congelaba las tarifas eléctricas para revertir el alza de 9,2% que tendrían las cuentas de la luz, 9,2% que no afectaba a las tarifas eléctricas de Región de Magallanes, por ser un sistema diferente de tarificación.

El costo de la energía estuvo virtualmente congelado entre 2020 y 2024, este largo proceso de congelamiento, tarde o temprano, tenía que llegar a su fin. Y así se decidió hacer con el proyecto de ley aprobado en abril, que implicará alzas de hasta más de un 57% tras el descongelamiento de las tarifas que iniciará el 1 de julio del 2024.

El proyecto de descongelamiento inicialmente solo iba afectar a las regiones que son parte del sistema interconectado y que va de Arica hasta La región de los Lagos y dejaba fuera a las regiones de Aysén y Magallanes justamente por ser un sistema que se rige por otra regulación de tarifas, finalmente esto cambio y se incluyó a las regiones de Aysén y Magallanes y para lo cual se necesita una explicación del cambio, siendo que el 9 de agosto se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo N° 4T, de 26 de septiembre de 2023, que fija fórmulas tarifarias aplicables a los servicios de gas y servicios afines en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena y sus fórmulas de indexación y que deja claro que es diferente al sistema interconectado del resto del país.

Es necesario saber porque en nuestra región de Magallanes y Antártica Chilena, se aplicó los mismos valores de alzas por congelamiento de tarifas del sistema interconectado nacional, siendo como ya se señaló el sistema tarifario de nuestra región tiene otro sistema y fechas distintas del sistema tarifario nacional que llego a mas del 57% de aumento.

Determinar y conclusión si efectivamente Edelmag congelo sus tarifas durante los años 2020-2024 y para demostrarlo, saber el valor del del kWh de enero del año 2020 y el valor del KWh del año 2024 cuando fueron descongeladas las tarifas a nivel central, con ello se puede saber si efectivamente si hubo congelamiento de tarifa por parte de Edelmag.

En 2024, Edelmag (Empresa Eléctrica de Magallanes) reporto un aumento del 54% en sus utilidades, alcanzando aproximadamente $8.066 millones, en comparación con los $5.207 millones del año anterior. Este incremento fue informado por la comisión para el mercado financiero (CMF), según un reporte en Facebook. La información fue publicada en “La Prensa Austral”, aunque la fecha exacta de la publicación no está especificada en los resultados de la búsqueda. Lo comunico el Gerente de Edelmag. Como se explica estos aumentos de utilidades publicadas por el gerente de los años 2023 y 2024 en pleno congelamiento de tarifas.

Se debe explicar cómo aplican los reajustes de tarifas eléctricas en nuestra región de magallanes que a diferencia del sistema interconectado del resto del país el sistema eléctrico de Magallanes tiene una capacidad instalada de 116 MW, de los cuales el 84% de abastecimiento para la generación proviene de gas natural, publicado por el gerente de Edelmag en la prensa local, entendiendo que la generación eléctricas cuesta un 64% del valor de la generación de energía, a eso sumar que el valor de venta de gas natural por parte de Gasco Magallanes a Edelmag tiene un valor menor al costo que paga la ciudadanía por el consumo de gas.

Tarifas de gas para la ciudadanía mes de septiembre 2025

de 0 a 25.000 m3 118,9349 $/m3 C/IVA y consumos de 25.000 m3 y más 170,89,35 $m3 C/IVA

Tarifas de gas para generación eléctrica mes de septiembre 2025

de 0 a 25.000 m3 86,5135 $/m3 C/IVA y consumos de 25.000 m3 y más 116,3632 $m3 C/IVA

Por otro lado, en año 2018 se contempla un cambio en la generación eléctrica en magallanes con Vientos Patagónicos SpA, una sociedad conformada por ENAP (66%) y Pecket Energy (34%) para construir y operar el Parque Eólico Cabo Negro, proyecto, valorado en 22 millones de dólares, ese mismo año, el Gobierno Regional de Magallanes (GORE) aprobó una inyección de 5 millones de dólares del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para financiar este proyecto con el compromiso de abaratar el costo de la energía.

Para el año 2020, el parque eólico comenzó a operar con tres aerogeneradores capaces de inyectar hasta 10,35 MW al sistema, lo que equivale aproximadamente al 20% del consumo eléctrico de Punta Arenas y no existió ninguna baja en las tarifas eléctricas.

Luego, por parte del gobierno se anuncia una baja de un 3% en el valor de la tarifa del gas desde el año 2024 al 2028, lo que también se vio privilegiada la eléctrica y donde no se ve reflejado en el valor de la energía eléctrica para la ciudadanía que debe seguir cancelando sin ver reflejado una baja en el valor de su consumo.

En Julio del año 2025 se anuncia una nueva alza de las tarifas eléctrica esto fuera de los aumentos por congelamiento, aumento de un 7% aumento que también realiza Edelmag y la justificación del ministro de energía y autoridad local este incremento se debe al alza del dólar, la pregunta es el contrato que mantiene Edelmag está en dólar o pesos?, ya que Enap le vende el gas en pesos chilenos a Gasco por lo que esta empresa distribuidora debe vender el suministro de gas a Edelmag en pesos igualmente, es necesario aclarar.

Finalmente estoy seguro que la Contraloría, en el cumplimiento de su misión, tiene toda la capacidad para poder investigar y entregar un pronunciamiento en bien de la transparencia y tranquilidad de la ciudadanía de cómo se aplicó que reflejo estos aumentos de la energía en nuestra región que tiene un sistema tarifario diferente al sistema interconectado del resto del país, y donde se aplicaron los mismos aumentos que el resto del sistema interconectado nacional, finalizo señalando Avendaño.

