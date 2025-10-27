Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

27 de octubre de 2025

CONTRALORÍA INSTRUYE A MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS REGULARIZAR NOMBRAMIENTOS POR USO REITERADO DE SUPLENCIAS EN CARGOS DIRECTIVOS

​El órgano contralor determinó que los nombramientos de titulares por tiempo limitado y las suplencias sucesivas realizadas por la administración comunal infringieron la normativa municipal y los principios de eficiencia y eficacia del artículo 5° de la Ley N°18.575, instruyendo al municipio proveer los cargos vacantes mediante los procedimientos legales dentro de veinte días hábiles.

munipuq

La Contraloría General de la República, mediante el Dictamen N° E167629N25, de fecha 3 de octubre de 2025, se pronunció sobre la legalidad de los nombramientos en calidad de titular por tiempo limitado y el uso reiterado de suplencias en la Municipalidad de Punta Arenas, conforme a las normas contenidas en las leyes N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y N°18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

El pronunciamiento tuvo origen en una denuncia presentada por concejales de la comuna y por la Asociación de Trabajadores Municipales de Punta Arenas (ASTRAMUPA), quienes acusaron la utilización irregular del mecanismo de suplencia en cargos directivos municipales. En respuesta, el alcalde sostuvo que los nombramientos efectuados —tanto titulares como suplentes— se ajustaban a derecho y tenían por finalidad optimizar recursos, sin exceder el plazo máximo de seis meses previsto para las suplencias.

En su análisis jurídico, la Contraloría recordó que los cargos de planta conforman la organización estable de la municipalidad, y que quienes sean nombrados titulares adquieren estabilidad en el empleo mientras no concurra una causal legal de expiración de funciones. Por tanto, no resulta procedente que los nombramientos de titulares se dispongan por un período limitado de tiempo.

Asimismo, precisó que la ley autoriza las suplencias solo en casos de vacancia temporal o transitoria, por un plazo máximo de seis meses, el que no puede ser prorrogado mediante designaciones sucesivas o intercaladas de los mismos funcionarios.

El órgano contralor advirtió que la práctica de nombrar titulares por breves lapsos y luego suplentes —en una secuencia que se repite con los mismos servidores— vulnera los principios de eficiencia y eficacia establecidos en el artículo 5° de la Ley N°18.575. Dicho proceder constituye una forma indirecta de extender indebidamente el plazo legal de las suplencias y se aparta de las exigencias normativas que rigen el funcionamiento de la administración municipal.

En consecuencia, la Contraloría concluyó que la actuación de la autoridad edilicia no se ajustó a derecho e instruyó a la Municipalidad de Punta Arenas adoptar las medidas necesarias para proveer los cargos directivos vacantes mediante los procedimientos correspondientes —ascenso, concurso o designación— dentro del plazo de veinte días hábiles contados desde la recepción del dictamen.

Además, ordenó remitir los antecedentes a la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, a fin de que sean considerados en futuras acciones de fiscalización.

Fuente: diarioconstitucional.cl/



FL 5

MUNICIPIO INICIÓ PLANTACIÓN DE FLORES EN PLAZAS DE LA CIUDAD

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PALACIO MONTES ABRIÓ SUS PUERTAS EN EL DÍA DEL PATRIMONIO REGIONAL

Leer Más

La Municipalidad de Punta Arenas realizó el recorrido “Tras las huellas del pasado, iniciativa que permitió a 70 personas conocer la historia y arquitectura de los principales edificios que rodean la Plaza Muñoz Gamero.


La Municipalidad de Punta Arenas realizó el recorrido “Tras las huellas del pasado, iniciativa que permitió a 70 personas conocer la historia y arquitectura de los principales edificios que rodean la Plaza Muñoz Gamero.


PL 6
nuestrospodcast
munipuq

CONTRALORÍA INSTRUYE A MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS REGULARIZAR NOMBRAMIENTOS POR USO REITERADO DE SUPLENCIAS EN CARGOS DIRECTIVOS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
munipuq

CONTRALORÍA INSTRUYE A MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS REGULARIZAR NOMBRAMIENTOS POR USO REITERADO DE SUPLENCIAS EN CARGOS DIRECTIVOS

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
agaci

TALLER DE BIENESTAR EMOCIONAL DE AGACI PROMUEVE INCLUSIÓN Y SALUD MENTAL EN MAGALLANES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
mrcadoblumarsalmojornadas

MERCADO BLUMAR INVITA A LA COMUNIDAD A SUMARSE A LAS “SALMOJORNADAS 2025” Y APOYAR UNA NOBLE CAUSA ESTE 25 DE OCTUBRE

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas