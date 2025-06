PUNTA ARENAS LIDERA CUMPLIMIENTO NACIONAL EN SEGURIDAD COMUNAL

​La Municipalidad de Punta Arenas alcanzó uno de los más altos niveles de cumplimiento a nivel nacional en materia de seguridad pública, según el último informe de la Contraloría General de la República (CIC N° 11/2025). El documento oficial ubica a la comuna con un 100% de cumplimiento en la elaboración y remisión de su Plan Comunal de Seguridad Pública y un 93% en la entrega de las actas del Consejo Comunal de Seguridad, cifras que posicionan a Punta Arenas en el grupo de las comunas mejor evaluadas de Chile en esta materia.





A diferencia de más de 300 municipios que presentan rezagos o incumplimientos, Punta Arenas sobresale no solo a nivel regional sino también en el ranking nacional, aportando así a la regularidad y transparencia exigidas por la ley. Este desempeño la convierte en una de las pocas comunas del país que logra el estándar máximo en la gestión de seguridad ciudadana.





"Esto no nos sorprende, porque en nuestra municipalidad la seguridad siempre ha sido una prioridad. Hoy podemos mostrar con orgullo un 100% de cumplimiento en nuestro Plan Comunal de Seguridad y un 93% en la entrega de las actas del Consejo Comunal. ¿Por qué no llegamos al 100% en las actas durante 2024? Porque, como recordarán, en junio una intensa nevada obligó a suspender clases y, por lo mismo, se suspendió esa sesión, por lo que no se pudo generar el acta correspondiente. Sin embargo, hemos cumplido con todo lo exigido, lo que no ha sido fácil: fortalecer esta unidad ha requerido mucho esfuerzo. A la espera de que se apruebe el proyecto de ley que entregue más facultades, solo me queda agradecer al equipo municipal y destacar con humildad que somos una de las pocas comunas del país que ha cumplido íntegramente con su plan de seguridad", señaló el alcalde Claudio Radonich.