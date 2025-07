SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR 2026 (SAE): YA COMENZÓ EL REGISTRO ANTICIPADO DE APODERADOS

Los resultados se conocerán entre el 15 y el 21 de octubre. Más de 500 establecimientos tienen sus puertas abiertas hasta el 4 de agosto para que las familias puedan conocerlos presencialmente.

​El Ministerio de Educación informa que ya se encuentra disponible el proceso de registro anticipado de apoderados que requieran participar en el Sistema de Admisión Escolar 2026 (SAE), la plataforma para postular a establecimientos municipales, de Servicios Locales de Educación Pública, de administración delegada o particulares subvencionados.

Este año la postulación del SAE para el año escolar 2026 comenzará el 5 de agosto, pero ya está disponible el registro anticipado, que permite a las familias conocer la plataforma, crear usuarios, recuperar contraseñas, revisar que el curso al que postulará sea el correcto, e informarse en profundidad de los establecimientos de su interés para el año escolar 2026. El registro anticipado se realiza en www.sistemadeadmisionescolar.cl, en el botón “Regístrate aquí”.

Por otra parte, en el sitio web de Ayuda Mineduc (https://www.ayudamineduc.cl) las y los apoderados pueden realizar en línea los trámites que se requieran para hacer la postulación, como vincular a un niño o niña como su estudiante en caso de que este no sea su hijo o hija, u obtener el Identificador Provisorio del Estudiante (IPE) y el Identificador Provisorio del Apoderado (IPA), en caso de que sean extranjeros. Igualmente, pueden solicitar cambios del curso al que postulan.

El período principal de postulación a colegios se realizará entre el 5 de agosto, a partir de las 9:00 horas, hasta el 28 de agosto, a las 14:00 horas. Los resultados se conocerán entre el 15 y el 21 de octubre, y las familias tendrán que responder aceptando el resultado, o aceptándolo y activando la lista de espera, o rechazándolo. Luego habrá un período complementario de postulación, entre el 12 y 19 de noviembre.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, recomienda a las y los apoderados aprovechar estos días previos a la postulación para “estudiar las diversas opciones de proyectos educativos y saber cuáles son los que más se ajustan a los intereses de su familia. Para ello, el SAE cuenta con una vitrina de escuelas y liceos, que les permite informarse y elegir la educación que quieren para sus hijos e hijas”.

La vitrina de establecimientos está disponible en https://admision.mineduc.cl/vitrina-vue/, y en ella las familias pueden revisar la cantidad de vacantes que cada establecimiento ofrecerá este año, los indicadores de desempeño académico de la Agencia de Calidad de la Educación, las características de infraestructura, las actividades extraprogramáticas, los apoyos académicos y la ubicación geográfica, entre otros.

Además, más de 500 establecimientos tienen sus puertas abiertas hasta el 4 de agosto para que las familias puedan conocerlos presencialmente y así postulen con más información. En el mismo sitio www.sistemadeadmisionescolar.cl, en el menú “Encuentro en el Colegio”, se puede ver los horarios de visita.

Ajuste protocolo de acuerdo con el Congreso

Al momento de ordenar las listas de postulantes para asignar las vacantes disponibles, y en consideración a los criterios de prioridad, el Sistema de Admisión Escolar aplicaba un mecanismo de ordenamiento de listas aleatorio, que permite garantizar un acceso igualitario a la educación para todos los y las estudiantes, acorde a la Ley General de Educación, la Ley de Inclusión Escolar y la Ley de Subvenciones. Para el proceso de admisión 2025, el orden de las listas aleatorias se utilizó para cerca del 14% de los cursos que tuvieron postulaciones.

En la discusión de la Ley de Presupuestos 2025, se estableció que, para la postulación del SAE 2026, y solo por este año, no se implementará lo relativo a la aplicación de un procedimiento aleatorio, el que debería ser reemplazado en aquellos establecimientos con más postulaciones que vacantes.

Cumpliendo con lo comprometido con el Congreso Nacional, por este año el Mineduc reemplazará el procedimiento vigente por un mecanismo no aleatorio, el que asigna un orden fijo a cada postulante en función del RUN o IPE y el RBD de los establecimientos a los que postula, que es replicable y sin intervención del azar (aleatorio). En Chile este algoritmo se utiliza para garantizar la transparencia y protección de datos complejos, como por ejemplo las firmas electrónicas.

“El Sistema de Admisión Escolar ha operado históricamente mediante un algoritmo de asignación diferida. Hasta el año pasado, en situaciones de sobredemanda y empate entre postulantes, la definición del cupo se resolvía a través de un procedimiento que consideraba un componente aleatorio. A partir del proceso de admisión 2026, este componente fue reemplazado por una función no aleatoria, que mantiene intactos los principios de la Ley de Inclusión y cumple con lo comprometido con el Congreso en el Protocolo de Acuerdo de la Ley de Presupuestos 2025”, explicó la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia.

En esa línea, precisó que “este ajuste no implica una reforma estructural del sistema, sino que responde al objetivo de cumplir con dicho acuerdo. De forma complementaria, se ingresó un proyecto de ley que actualmente se encuentra en tramitación, basado en las recomendaciones de la Mesa Técnica del Sistema de Admisión Escolar, orientadas a optimizar y perfeccionar su operación”.

Este mecanismo alternativo fue desarrollado por académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y del Instituto de Economía y la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y tomado de razón por la Contraloría General de la República a través del Decreto 70 del Mineduc, del 23 de mayo de 2025, y publicado en el Diario Oficial el 24 de julio de 2025.

De esta forma, el algoritmo mantiene los criterios de prioridad legalmente establecidos (hermanos, estudiantes prioritarios, hijos de funcionarios y exalumnos) y, en aquellos casos en que es necesario, asegura también la objetividad y trazabilidad en el desempate de los cupos, evita discriminaciones, y garantiza la equidad en el acceso a la educación.

Este mecanismo, al igual que el anterior, respeta el orden de preferencias al momento de postular, por lo que es muy importante priorizar sus opciones. Las recomendaciones para postular son:

· Aquellos estudiantes que no tienen continuidad en el colegio actual, o que están ingresando al sistema educativo, debiesen elegir al menos seis colegios para postular, pues ello aumenta las probabilidades de asignación entre preferencias.

· Aquellos estudiantes que quieren cambiarse de colegio, pero que podrían continuar en su establecimiento actual, deben postular sólo a colegios que prefieren por sobre el que se encuentran actualmente, pues en caso de obtener asignación en el nuevo colegio de preferencia, se liberará su cupo en el colegio de origen para otro estudiante que lo necesite.

El ministro Nicolás Cataldo pide a las familias “mantener la confianza en el Sistema de Admisión Escolar, porque este mecanismo alternativo asegura la trazabilidad de las postulaciones, la objetividad en el desempate y la equidad en el acceso a los colegios, tal como ha ocurrido siempre. La postulación seguirá siendo centralizada, digital y gratuita, respetando los principios de la ley y cumpliendo a la vez con lo mandatado por el Congreso”.

