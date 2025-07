ESTUDIANTES MAGALLÁNICOS VISITAN CENTRO DE CULTIVO DE AUSTRALIS

​Jóvenes integrantes del programa “Lord Antarctic” fueron invitados por la empresa Australis Seafoods a conocer el funcionamiento de su centro de cultivo de salmones, ubicado en la Región de Magallanes. La visita forma parte de una pasantía educativa en el marco del desarrollo del proyecto “Lord Antarctic”, un prototipo de embarcación científica impulsada por hidrógeno verde.

Una experiencia global

El profesor Javier Garay, impulsor del proyecto y guía de los estudiantes, destacó que esta experiencia en terreno les permitió acercarse a una industria clave de la región desde una mirada técnica, ecológica y social.

Juliana Mercado, estudiante de la especialidad de Electricidad del Liceo Industrial, expresó: “La visita al centro salmonero y al conocer esta industria que yo no la conocía, de entrada, ya me pareció impresionante y me cambió totalmente el punto de vista. Primero que nada, desde el punto de vista de tecnología, es muy amplio y han llegado a niveles, yo me atrevería a decir casi mundiales”.

Además, subrayó cómo esta experiencia se relaciona directamente con los objetivos del proyecto que desarrollan: “Conocer desde dentro los procesos de cultivo, alimentación y bienestar del salmón nos entregó una comprensión integral del ecosistema y abre nuevas posibilidades para adaptar soluciones energéticas sostenibles en estos contextos. Nuestra visión es que esta tecnología limpia también pueda aplicarse en sectores como la pesca y el transporte marítimo, incluyendo la industria salmonera”.

​Jóvenes exploran la salmonicultura

A bordo de una lancha de la empresa, los jóvenes recorrieron instalaciones y aprendieron sobre todo el proceso, desde la llegada de los peces hasta el envasado del producto final. Juan Camilo Valencia relató: “Al llegar a la planta pudimos observar el nivel tecnológico que manejaban en Australis. Con la ayuda de la tripulación pudimos entender a mayor detalle la crianza de los salmones y qué función cumplía cada tecnología”.

Pablo Toledo, estudiante de tercero medio, valoró la experiencia como un punto de inflexión para el proyecto: “Durante la visita también nos llevaron a un pontón que me dejó sorprendido cómo era todo ahí. Cómo trabajaban con los peces, la manera en la que se preocupaban de cada detalle. Lord Antarctic se podría desarrollar muy bien en esta industria. Ya que puede hacer que los trayectos de costa a pontón sean más limpios y así evitar la contaminación por gas de efecto invernadero”.

Australis, por su parte, valoró el interés y compromiso de los jóvenes con el desarrollo sustentable. Ricardo Horn, subgerente de Producción, comentó: “Para mí es un orgullo que jóvenes magallánicos tengan la intención de vivir esta experiencia. Felices de poderles contar cómo se vive el día a día en un centro de cultivo y poder aportar en el conocimiento que ellos requieren”.

El proyecto Lord Antarctic

El proyecto escolar Lord Antarctic busca diseñar una embarcación científica a escala, impulsada por hidrógeno verde. Su nombre evoca su objetivo principal: aportar a la reducción de emisiones contaminantes en rutas hacia la Antártica. El prototipo, de aproximadamente 30 cm, combina hidrógeno y oxígeno mediante celdas de combustible, sin emisiones de CO₂ ni partículas contaminantes.

Esta iniciativa nació en el Liceo Industrial de Punta Arenas y ha sido impulsada por el programa educativo “Hidrogenios” de la ONG Nobeles Australes. Ha representado a Magallanes en ferias científicas nacionales e internacionales y busca inspirar nuevas generaciones en la transición energética desde el sur del mundo.

Fuente: infosalmon.cl



