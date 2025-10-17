AUSTRO CHILE IMPULSA LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL TURISMO MAGALLÁNICO EN LA ATTA 2025

​Con un balance positivo culminó la participación de la Asociación Gremial Austro Chile en la Cumbre Mundial de Turismo Aventura (ATTA 2025), evento que reunió a cerca de 700 operadores turísticos, expertos y representantes de diversos países.



La Directora de Austro Chile, Paola Milosevic, y la Gerente, Daniela Rodríguez, participaron activamente desde el domingo hasta el jueves en las diferentes actividades programadas, que incluyeron charlas, espacios de networking, encuentros con autoridades y actividades de vinculación con la comunidad.



Durante la semana, Austro Chile tuvo la oportunidad de fortalecer su presencia regional, visibilizando la oferta turística de los socios del gremio y consolidando vínculos estratégicos con actores clave.



Paola Milosevic, directora de Austro Chile, destacó: “Fue una instancia muy enriquecedora, donde pudimos conocer nuevas tendencias, compartir experiencias y sostener reuniones con destacados expositores internacionales. Participar en este tipo de eventos nos permite nutrirnos de buenas prácticas y proyectar cómo seguir fortaleciendo el turismo en Magallanes.”



Por su parte, la gerente de Austro Chile, Daniela Rodríguez, enfatizó la relevancia de las actividades de articulación desarrolladas durante la Cumbre: “Con Paola tuvimos la oportunidad de reunirnos con autoridades nacionales y regionales de turismo para abordar los principales desafíos que enfrenta nuestro sector y cómo enfrentarlos de manera conjunta. Ha sido un espacio muy valioso de colaboración y proyección para el gremio y para la región, por lo que estamos muy agradecidos del apoyo y trabajo de Sernatur, el Gobierno Regional y diferentes actores locales, que hicieron posible la realización de este evento.”



