Punta Arenas,
17 de octubre de 2025

CANDIDATO A DIPUTADO JUAN SRDANOVIC ARCOS: "NO PUEDE SER QUE NUESTROS MEJORES PILOTOS ESTÉN ENTREGANDO SU VIDA POR CULPA DE LA FALTA DE RECURSOS"

El candidato recordó que hace sólo algunos meses una tripulación del avión Hércules se negó a volar, debido a deficiencias detectadas en el mantenimiento de la nave, advirtiendo los riesgos que implicaban las restricciones presupuestarias.

Juan José Srdanovic Arcos_diputado

El candidato a diputado por Magallanes, Juan Srdanovic Arcos, manifestó su profundo pesar por el fallecimiento del Capitán de Bandada (A) Sergio Hidalgo Leiva (Q.E.P.D.), piloto de la Fuerza Aérea de Chile, oriundo de Coyhaique, quien perdió la vida tras el accidente del helicóptero institucional Black Hawk ocurrido el jueves.

Srdanovic señaló que este trágico hecho "vuelve a poner sobre la mesa una realidad que el Gobierno ha querido minimizar: la grave reducción presupuestaria que afecta a nuestras Fuerzas Armadas, poniendo en riesgo no sólo su capacidad operativa, sino también la seguridad de su personal".

Al respecto, sostuvo que "no puede ser que nuestros mejores pilotos, hombres y mujeres que entregan su vida a la patria, estén hoy pagando las consecuencias de recortes presupuestarios injustificables. Las operaciones aéreas están sufriendo los efectos de la falta de recursos para la mantención de equipamiento, lo que compromete seriamente la seguridad de las misiones".

El candidato recordó que hace sólo algunos meses una tripulación del avión Hércules se negó a volar, debido a deficiencias detectadas en el mantenimiento de la nave, advirtiendo los riesgos que implicaban las restricciones presupuestarias. "Hoy, lamentablemente, vemos esas advertencias transformadas en tragedia", agregó.

Srdanovic hizo un llamado urgente al Ejecutivo y al Congreso a restablecer los niveles de financiamiento y control técnico adecuados, afirmando que "no podemos seguir improvisando con la vida de quienes sirven a Chile en condiciones extremas, ni permitir que la desidia administrativa siga cobrando víctimas".

 

A juicio del candidato a diputado por Magallanes, "la defensa nacional no puede seguir siendo la variable de ajuste del presupuesto. Detrás de cada piloto, de cada técnico, de cada misión, hay familias que confían en que el Estado cumple su deber de protegerlos", concluyó.


Grupal LBP

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y UNIVERSIDAD DE MAGALLANES PRESENTARON RESULTADOS DEL PROYECTO LÍNEAS DE BASE PÚBLICAS EN PUNTA ARENAS

ESTOS SON LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO ZONA DE INTERÉS PÚBLICO (ZIP) PUNTA ARENAS: LA HOJA DE RUTA PARA EL CRECIMIENTO DE LA CAPITAL REGIONAL

Leer Más

​A nivel nacional, se establecieron 40 ZIP, de las cuales Punta Arenas integra siete de las iniciativas piloto, siendo la primera en terminar el estudio.

frvsmagallanes

PRESIDENTA PARITARIA DEL PARTIDO REGIONALISTA VERDE EN MAGALLANES DESTACA RECEPCIÓN CIUDADANA Y LLAMA A FORTALECER ESTRUCTURA PARTIDARIA

FUNCIONARIOS ADVIERTEN POSIBLE CIERRE DE OFICINA DE INJUV EN AYSÉN Y PÉRDIDA DE EMPLEOS A FIN DE AÑO

logobn (1)
