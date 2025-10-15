TEATRO LLENO EN LAS DOS FUNCIONES DE "AQUÍ ME BAJO YO"

​Con dos funciones a teatro repleto en el Municipal José Bohr, la comedia nacional "Aquí me bajo yo" se presentó los días 13 y 14 de octubre en Punta Arenas, dejando una excelente impresión entre el público que disfrutó de una puesta en escena llena de humor, emoción y reflexión sobre la convivencia, el amor y la madurez.



Protagonizada por los reconocidos actores Jaime Vadell, Milena Bastidas y Rodrigo Bastidas, la obra relata la historia de tres generaciones que, entre risas, discusiones y recuerdos compartidos, buscan reencontrarse y sanar viejas heridas familiares. La dirección artística estuvo a cargo de Elena Muñoz, quien condujo un montaje equilibrado entre lo cómico y lo emotivo, logrando conectar con el público desde los primeros minutos.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la alta convocatoria y el esfuerzo de la Municipalidad y su Fundación Cultural por ofrecer espectáculos de primer nivel en la ciudad. "Este es un gran esfuerzo del municipio y de la Fundación, porque buscamos brindar a nuestros vecinos la oportunidad de acceder a distintas manifestaciones artísticas: danza, ballet, teatro, música. "Aquí me bajo yo" es una obra muy importante, con grandes y reconocidos actores nacionales, que nos hace reír, pensar y sentir nostalgia. Tuvimos dos funciones totalmente llenas, con un público muy participativo, y estamos felices de haber recibido nuevamente a Jaime Vadell en nuestro teatro", señaló el jefe comunal.

Con una duración cercana a los 80 minutos, la producción logró emocionar al público local con una historia que combina humor y ternura, y que invita a reflexionar sobre los lazos familiares y las segundas oportunidades. La participación de intérpretes de gran trayectoria, junto a la calidez del público magallánico, consolidaron este montaje como uno de los puntos altos de la programación cultural del Mes del Adulto Mayor.