Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

15 de octubre de 2025

SAN GREGORIO EXPERIMENTÓ UN VIAJE ATEMPORAL AL CORAZÓN DE SUS TRADICIONES

​ Encuentro, organizado por Puntos de Cultura Comunitaria, reunió a vecinas y vecinos en torno a las expresiones artísticas, la cultura y el patrimonio.

VIENTOS AUSTRALES

​En la inmensidad de la estepa magallánica, donde el viento narra historias de pioneros y pueblos originarios, la comuna de San Gregorio celebró la vibrante primera edición de "Somos San Gregorio". La jornada se consolidó como pilar del Plan de Articulación "Encuentros Atemporales", una iniciativa impulsada por el programa Puntos de Cultura Comunitaria del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que busca crear lazos y fortalecer el tejido social desde las realidades locales.

Vecinas y vecinos de todas las edades, junto a agrupaciones sociales y artísticas, se congregaron en un ambiente de genuina camaradería, transformando la Escuela de Punta Delgada y el Camping Municipal, en el epicentro de memoria viva. El encuentro fue un testimonio palpable de cómo la colaboración entre la comunidad y las instituciones puede revitalizar el patrimonio inmaterial.

"San Gregorio para mí significa amor, historia, trayectoria, sentimientos y familia. Para mí es un orgullo, porque lo llevo aquí realmente en el pecho el sello de San Gregorio. Y llevo más de 50 años viviendo acá, mi familia, mis padres vivieron acá. Así es que rescatar esto es un honor, un honor ser partícipe de esto y se nota cuando la gente se integra porque lo vive de otra manera", comentó con entusiasmos la vecina, Marlene Vásquez.

El Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro, presente durante toda la actividad desarrollada el reciente sábado, destacó el significado de la cita comunitaria. "Estamos profundamente agradecidos de los vecinos y vecinas que nos reciben con los brazos abiertos en San Gregorio, en este encuentro que revive el patrimonio cultural de la comuna, donde pudimos celebrar sus tradiciones e identidad y donde, por supuesto, estamos bailando, celebrando y visualizando las expresiones más genuinas que nacen del tejido social. Gracias a este Plan de Articulación de Puntos de Cultura, vivimos esta experiencia inolvidable", precisó.

La jornada fue un mosaico de experiencias que apelaron directamente a la memoria colectiva. Consideró una charla titulada “La Historia de Pali-Aike, un recorrido por relatos, misterios y riquezas del Parque Nacional”, a cargo del historiador local, Winston Alarcón; más las presentaciones de las agrupaciones “Vientos Australes” y “La Comparsa”, de San Gregorio, y “Esencias de Mi Tierra” de Punta Arenas.

“Nos invitaron a participar hoy día. Como 30 años que estuvimos separados, sin poder juntarnos y volvimos a retomar lo que es la música, el baile. Pero en esta instancia, cuando nos invitaron, dijimos sí al tiro, sin pensarlo, porque es revivir las emociones y revivir el folclor de nuestra comuna”, sostuvo Guadalupe Igor, integrante de “Vientos Australes”.

También hubo espacio para el reconocimiento a personajes históricos, mujeres y hombres que marcaron la historia cultural de la comuna. Fueron distinguidos Winston Alarcón Cárdenas, Carmen Godoi Millán, Mario Isidro Moreno, Marlene Vásquez Vásquez, Flor Rauque Uribe, Walther Álvarez Álvarez y Guadalupe Igor Elgueta.

Las conversaciones y relatos giraron en torno a la epopeya de las grandes estancias ovejeras, cimiento de la economía y la identidad local. Se recordó con profundo respeto la herencia del pueblo Aonikenk, primeros habitantes de estas tierras, cuya memoria se resiste al olvido gracias a estos espacios de diálogo y reconocimiento.

Las tradiciones campesinas y la vida patagónica se manifestaron en su máxima expresión. El aroma a cordero al palo, un clásico indiscutible, impregnó el aire, invitando a los asistentes a compartir la mesa en un acto de comunión gastronómica y cultural. Este rito culinario se convirtió, una vez más, en el pretexto perfecto para el intercambio de anécdotas y saberes.

"Encuentros Atemporales" en San Gregorio no sólo fue una celebración de la identidad local, sino también un poderoso espacio para el diálogo intergeneracional. Los más jóvenes tuvieron la oportunidad de escuchar y aprender de las personas mayores sobre las costumbres y desafíos que forjaron el carácter de esta tierra. Fue, en definitiva, un ejercicio de memoria activa y un contundente acto de reafirmación comunitaria.

El evento, que se llevó a cabo en dependencias de la escuela Punta Delgada y el Camping Municipal, surgió del Plan de Articulación Magallanes 2025, que impulsan los Puntos de Cultura Comunitaria “Esencias de Mi Tierra”, “Museo de Historia Natural de Río Seco”, “Sociedad Tolkien, Magallanes”, “Comité Cultural de Puerto Williams”, “Zur Vértice” y el “Club Social, Cultural y Folclórico Río Verde”.

"Lo más rescatable tiene que ver con promover, reconocer y fortalecer a las organizaciones culturales de base, que están preexistentes en los territorios. La convicción de que la cultura no se impone desde afuera, se construye desde los territorios, desde la historia de las mismas comunidades que lo habitan. Ese es un poco el espíritu de este proyecto y de esta actividad, en particular, que realizamos en la comuna de San Gregorio", destacó Gabriela Garrido, Coordinadora de Proyectos del Museo de Historia Natural Río Seco.

Esta celebración de la cultura local contó con el apoyo de la Seremi de las Culturas, la colaboración de CONAF, la Escuela Punta Delgada y la Ilustre Municipalidad de San Gregorio.

seremimujer

SEREMI DE LA MUJER DESTACA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y RECONVERSIÓN LABORAL PARA MUJERES EN EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL H2V EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

HIDRÓGENO VERDE: COMISIÓN DE USO DE BORDE COSTERO APRUEBA TRES CONCESIONES PARA MEGAPROYECTOS LOCALES

Leer Más

​La CRUBC además votó favorablemente para la integración del Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Energía, Sergio Cuitiño, quien tendrá derecho a voz, pero no a voto, en la instancia.

​La CRUBC además votó favorablemente para la integración del Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Energía, Sergio Cuitiño, quien tendrá derecho a voz, pero no a voto, en la instancia.

goreconcesiones
nuestrospodcast
TAS01

MAGALLANES INICIA LA SEGUNDA GENERACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSICIÓN A LA AGRICULTURA SOSTENIBLE (TAS)

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
TAS01

MAGALLANES INICIA LA SEGUNDA GENERACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSICIÓN A LA AGRICULTURA SOSTENIBLE (TAS)

liliana

YO CONFÍO Y, ¿TÚ?

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
FOTO COMPLEJO PENITENCIARIO PUNTA ARENAS

MESA PENITENCIARIA AVANZA EN EL RESGUARDO DE LOS DERECHOS DE PERSONAS EN RECLUSIÓN

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
vendavalculturalnatales

CON GRAN MARCO DE PÚBLICO SE DESARROLLÓ FERIA LITERARIA “VENDAVAL CULTURAL” EN NATALES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250