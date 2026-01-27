“HAY QUE DESDRAMATIZAR ESTA SITUACIÓN”: DIRECTOR DE H2V MAGALLANES PIDE CALMA FRENTE AL ESCENARIO INTERNACIONAL DEL HIDRÓGENO VERDE

​Esta mañana, en el programa “Aquí Hidrógeno Verde” de Polar Comunicaciones, Salvador Harambour Palma, director ejecutivo de la Asociación Gremial H2V Magallanes, conversó sobre el escenario actual que enfrenta la industria del hidrógeno y amoníaco verde en la región, marcado por la eventual pausa de algunos megaproyectos debido al complejo contexto internacional.



En ese marco, Harambour explicó que “uno de nuestros proyectos HNH Energy, el proyecto más avanzado del gremio, decidió poner en pausa sus inversiones, salir del gremio además, un poco a la espera para ver qué es lo que está pasando en el escenario internacional”. Aclaró que la iniciativa no se detiene completamente, ya que “van a mantener la actividad hasta lograr la RCA, están trabajando en responder las consultas del segundo ICSARA, tienen hasta fines de marzo para hacerlo y luego definir la forma en la que continúan”.



El director ejecutivo llamó a la calma frente a este escenario, señalando que “es importante aterrizar, es un proyecto que no se está retirando ni acabando, tiene que ver con una estrategia empresarial en torno a lo que está pasando con la industria del hidrógeno verde a nivel internacional, que está complejo el mercado, no se está desarrollando a la velocidad ni a la robustez que se esperaba y eso hace que los proyectos grandes tengan que revisarse, hay que desdramatizar esta situación”. Agregó que “esto depende de muchos factores, algunos los podemos controlar y otros no, los inversionistas se van acomodando a esos factores, es importante poner paños fríos, la industria claramente ha sufrido y está sufriendo un golpe, no es una buena noticia que los proyectos entren en pausa, pero peor sería que los proyectos decidan retirarse”.



Harambour también abordó los desafíos de competitividad que enfrenta Magallanes para atraer inversiones, indicando que “cómo hacemos para que nuestros proyectos sean atractivos en el mercado internacional” es una pregunta clave que involucra costos, factores técnicos y dos elementos críticos: infraestructura y normativa. En ese sentido, explicó que “en la región es necesario construirlo todo, no hay red eléctrica, caminos o puertos suficientes”, y que además existe un problema asociado a la “permisología”, relacionado con los tiempos y procesos para obtener autorizaciones.



Según detalló, “de los proyectos del gremio, los que llevan más tiempo en la práctica cerca de 6 años, algunos han gastado 120 millones de dólares en estudios y sin embargo ninguno de estos proyectos tiene nada concreto que en última instancia pueda ser negociable”, lo que “le quita competitividad a nuestra región”. Añadió que este es un desafío país y expresó la expectativa de que “la nueva administración dé pasos concretos para que sea más eficiente la obtención de los permisos ambientales, sin que eso signifique cambiar los estándares ambientales”.



Finalmente, subrayó que la vocación de estos proyectos es eminentemente internacional, señalando que “en Magallanes no tenemos un mercado propio, somos una región chiquita, los proyectos que están planteados en la región con megaproyectos están orientados al mercado internacional, no está orientado al mercado regional porque no existe, y pensar en desarrollar un mercado regional para un megaproyecto es una utopía por problemas de volumen, tiene que ser al revés”.



​



​

