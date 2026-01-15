ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIRSE EN LA EXPO MAGALLANES 2026

​Este 20 de enero cierran las inscripciones para la Expo Magallanes 2026, es por eso que la Asociación Gremial de Industriales y Artesanos de Magallanes (AGIA Magallanes) realizó un llamado abierto a emprendedores y empresas de la región a ser parte de esta nueva versión del evento que se desarrollará entre el 26 de enero y el 1 de febrero en Punta Arenas, y que busca convertirse en una vitrina clave para el desarrollo productivo regional con más de diez mil visitantes.



La Expo Magallanes reunirá a emprendedores, pymes y empresas de diversos rubros, generando un espacio de exhibición, networking y vinculación comercial, orientado a fortalecer el ecosistema económico de Magallanes y a visibilizar la innovación y el talento local ante la comunidad.



Desde AGIA Magallanes destacaron que la instancia está pensada tanto para emprendimientos emergentes como para empresas consolidadas que deseen ampliar su alcance, generar nuevos contactos y acercar sus productos y servicios a la ciudadanía.



Al respecto, César Alderete, presidente de AGIA Magallanes, señaló que “la Expo Magallanes es una gran oportunidad para que los emprendedores de nuestra región den a conocer su trabajo, conecten con otros actores del mundo productivo y sigan creciendo. Queremos que este sea un espacio abierto, dinámico y representativo del potencial que tiene Magallanes”.



Alderete agregó que “hacemos un llamado a todos quienes tengan un emprendimiento o una empresa a inscribirse y ser parte de esta experiencia, que no solo impulsa la economía local, sino que también fortalece el sentido de comunidad y colaboración regional”.



Las inscripciones para participar en la Expo Magallanes continúan abiertas y los interesados pueden obtener más información en el correo [email protected] o acercandose a las oficinas de AGIA en calle Sarmiento 677 de lunes a viernes entre las 9:30 y las 13:00.

