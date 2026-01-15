15 de enero de 2026
ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIRSE EN LA EXPO MAGALLANES 2026
La Expo Magallanes reunirá a emprendedores, pymes y empresas de diversos rubros, generando un espacio de exhibición, networking y vinculación comercial.
Este 20 de enero cierran las inscripciones para la Expo Magallanes 2026, es por eso que la Asociación Gremial de Industriales y Artesanos de Magallanes (AGIA Magallanes) realizó un llamado abierto a emprendedores y empresas de la región a ser parte de esta nueva versión del evento que se desarrollará entre el 26 de enero y el 1 de febrero en Punta Arenas, y que busca convertirse en una vitrina clave para el desarrollo productivo regional con más de diez mil visitantes.
Desde AGIA Magallanes destacaron que la instancia está pensada tanto para emprendimientos emergentes como para empresas consolidadas que deseen ampliar su alcance, generar nuevos contactos y acercar sus productos y servicios a la ciudadanía.
Al respecto, César Alderete, presidente de AGIA Magallanes, señaló que “la Expo Magallanes es una gran oportunidad para que los emprendedores de nuestra región den a conocer su trabajo, conecten con otros actores del mundo productivo y sigan creciendo. Queremos que este sea un espacio abierto, dinámico y representativo del potencial que tiene Magallanes”.
Alderete agregó que “hacemos un llamado a todos quienes tengan un emprendimiento o una empresa a inscribirse y ser parte de esta experiencia, que no solo impulsa la economía local, sino que también fortalece el sentido de comunidad y colaboración regional”.
Las inscripciones para participar en la Expo Magallanes continúan abiertas y los interesados pueden obtener más información en el correo [email protected] o acercandose a las oficinas de AGIA en calle Sarmiento 677 de lunes a viernes entre las 9:30 y las 13:00.
PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL ALCANZA 95% DE AVANCE: EN MAGALLANES MÁS DE 4 MIL FAMILIAS RECIBIERON UNA VIVIENDA
A nivel nacional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que registra un 95% de avance respecto de la meta de 260 mil viviendas comprometidas. En la Región de Magallanes, 1.353 familias accedieron a una solución habitacional durante el año 2025.
