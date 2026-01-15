Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336X336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

15 de enero de 2026

ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIRSE EN LA EXPO MAGALLANES 2026

​La Expo Magallanes reunirá a emprendedores, pymes y empresas de diversos rubros, generando un espacio de exhibición, networking y vinculación comercial.

EXPO MAGALLANES 2

​Este 20 de enero cierran las inscripciones para la Expo Magallanes 2026, es por eso que la Asociación Gremial de Industriales y Artesanos de Magallanes (AGIA Magallanes) realizó un llamado abierto a emprendedores y empresas de la región a ser parte de esta nueva versión del evento que se desarrollará entre el 26 de enero y el 1 de febrero en Punta Arenas, y que busca convertirse en una vitrina clave para el desarrollo productivo regional con más de diez mil visitantes.

 
La Expo Magallanes reunirá a emprendedores, pymes y empresas de diversos rubros, generando un espacio de exhibición, networking y vinculación comercial, orientado a fortalecer el ecosistema económico de Magallanes y a visibilizar la innovación y el talento local ante la comunidad.

 
Desde AGIA Magallanes destacaron que la instancia está pensada tanto para emprendimientos emergentes como para empresas consolidadas que deseen ampliar su alcance, generar nuevos contactos y acercar sus productos y servicios a la ciudadanía.

 
Al respecto, César Alderete, presidente de AGIA Magallanes, señaló que “la Expo Magallanes es una gran oportunidad para que los emprendedores de nuestra región den a conocer su trabajo, conecten con otros actores del mundo productivo y sigan creciendo. Queremos que este sea un espacio abierto, dinámico y representativo del potencial que tiene Magallanes”.

 
Alderete agregó que “hacemos un llamado a todos quienes tengan un emprendimiento o una empresa a inscribirse y ser parte de esta experiencia, que no solo impulsa la economía local, sino que también fortalece el sentido de comunidad y colaboración regional”.

 
Las inscripciones para participar en la Expo Magallanes continúan abiertas y los interesados pueden obtener más información en el correo [email protected] o acercandose a las oficinas de AGIA en calle Sarmiento 677 de lunes a viernes entre las 9:30 y las 13:00.

slepintegramagallanes

SLEP MAGALLANES Y FUNDACIÓN INTEGRA FIRMAN CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Y FAVORECER LA TRANSICIÓN EDUCATIVA DE NIÑAS Y NIÑOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL ALCANZA 95% DE AVANCE: EN MAGALLANES MÁS DE 4 MIL FAMILIAS RECIBIERON UNA VIVIENDA

Leer Más

​A nivel nacional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que registra un 95% de avance respecto de la meta de 260 mil viviendas comprometidas. En la Región de Magallanes, 1.353 familias accedieron a una solución habitacional durante el año 2025.

​A nivel nacional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que registra un 95% de avance respecto de la meta de 260 mil viviendas comprometidas. En la Región de Magallanes, 1.353 familias accedieron a una solución habitacional durante el año 2025.

MINVU - Costaneras Natales_aérea
nuestrospodcast
torres-del-paine-circuito-o

FORMALIZAN A CIUDADANO ISRAELÍ POR ENCENDER CIGARRILLO EN ÁREA NO HABILITADA EN TORRES DEL PAINE

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EXPO MAGALLANES 2

ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIRSE EN LA EXPO MAGALLANES 2026

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino 336X336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Danilo Pozo presidente de la Corporación Cultural de Desarrollo e Innovación Chiloé.

CHILOÉ CONMEMORA 200 AÑOS DE SU INCORPORACIÓN A CHILE CON SEMANAS CULTURALES EN MAGALLANES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
drjosrbrilha

EVALUADOR UNESCO DR. JOSÉ BRILHA ABORDA EN MAGALLANES EL VALOR DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO REGIONAL