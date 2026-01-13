ASOCIACIÓN DE HOTELES Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE TORRES DEL PAINE INICIA AGENDA 2026 CON REUNIONES ESTRATÉGICAS EN SANTIAGO

​Como parte de su planificación anual, la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine realizó, como todos los años, un viaje a la ciudad de Santiago a inicios del calendario 2026, con el objetivo de sostener una serie de reuniones y gestiones con autoridades del nivel central y actores estratégicos del sector turístico.



​Esta agenda de trabajo permitió, por una parte, evaluar las distintas acciones desarrolladas durante el año anterior y, por otra, presentar la calendarización 2026 de la Asociación, con el fin de coordinar y articular esfuerzos conjuntos en iniciativas prioritarias para el desarrollo del turismo en Torres del Paine y en la región de Magallanes en su conjunto.



​En este contexto, la Asociación sostuvo reuniones con autoridades del nivel central, entre ellas la Subsecretaría de Turismo, la Dirección Nacional de Turismo y la Dirección Nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), abordando materias vinculadas a planificación turística, coordinación público-privada y proyección de acciones conjuntas para el año 2026.



​Asimismo, se desarrollaron gestiones con actores del ámbito privado, destacando reuniones con TUR.com de COPEC, plataforma directamente vinculada al sistema de Pases Parques de CONAF, y con líneas aéreas nacionales como Sky Airline y JetSMART, instancias orientadas a fortalecer la conectividad aérea, la promoción del destino y el trabajo colaborativo en acciones de difusión turística para Magallanes y Torres del Paine.



​Finalmente, como un hito relevante de esta agenda, la Asociación realizó su presentación oficial ante la Cámara Nacional de Comercio, incorporándose como socio estratégico en materia de turismo y representando a la región de Magallanes a nivel nacional, fortaleciendo la visibilidad del destino y la presencia del sector turístico regional en instancias de alcance país.



​Desde la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine se valoró positivamente esta agenda de trabajo, reafirmando el compromiso de continuar impulsando acciones colaborativas que fortalezcan el turismo sostenible, la coordinación institucional y el posicionamiento de Magallanes como un destino estratégico a nivel nacional e internacional.

