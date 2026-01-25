Punta Arenas,
25 de enero de 2026

¿DEVUELVEN EL DINERO QUEMADO? BANCO CENTRAL EXPLICA QUÉ HACER

​Tras los incendios que afectan a la zona centro-sur del país, el Banco Central y diversas autoridades legales han explicado qué hacer en caso de que tu dinero o ahorros resulten quemados o lastimados.

Los incendios forestales que afectan a la ​​zona centro-sur del país no solo han dejado viviendas y terrenos destruidos, sino también pérdidas económicas que estarían afectando directamente a muchas familias. Entre ellas, la quema de billetes y monedas en efectivo de personas que incluso lo tenían como ahorro.

​Desde el Banco Central confirmaron que existe un servicio gratuito de análisis, ya sea por incendios u otros accidentes.

Así lo explicó Tania Olivera, abogada y socia de defensadeudores.cl, quien llamó en primera instancia a no manipular ni intentar limpiar los billetes quemados.

​"El Banco Central lo que hace es verificar la autenticidad de este dinero que está en efectivo, y luego hace el reembolso de la persona que es titular. El Banco Central señala que este este proceso se demora entre 1 a 3 meses. Entonces, igual es importante saber que no va a ser instantáneo si es que llevaste dinero”, señaló la abogada.

​En la misma línea, Verónica Balbontín, encargada de gestión de falsificaciones del Banco Central de Chile declaró que:

​"Si se determina que se trata de billetes auténticos, el banco reembolsará los valores que sean posibles de recuperar. Descargue el formulario disponible en el sitio web billetesymonedas.cl y lleve su dinero a las sucursales bancarias autorizadas en regiones, y si está en Santiago puede traerlo directamente al Banco Central de Chile".

​Por otro lado, la abogada Olivera entregó otro consejo clave para quienes resultaron afectados económicamente por los incendios.

​Hay muchas personas que hoy piensan que solo las empresas se pueden someter a este procedimiento de quiebre o de liquidación. No, las personas naturales también lo pueden hacer. Es una tremenda herramienta para este momento o para los momentos que pueden vivir una persona como un incendio o como una situación que le afecta muchísimo el bolsillo que no tiene cómo pararse”.

​Recomendaciones del Banco Central de Chile

  • Manipule los billetes con cautela: antes de tomarlos busque una bolsa plástica e identifíquela con su nombre y monto aproximado. 
  •  Una vez embolsados, evite escribir o colocar objetos pesados sobre ellos. 
  •  Si los billetes se encuentran en un contenedor (caja metálica, plástica u otro) no los extraiga. De esa forma, evita un mayor deterioro. Si el tamaño lo permite, coloque el contenedor en una bolsa. 
  •  De ser posible, retire monedas que puedan dañar los billetes y entréguelas en una bolsa separada. 
  •  Evite reparar y contar los billetes. 
  •  Evite limpiar las monedas.
  •  En caso de billetes muy dañados que se encuentren entre escombros, utilice una pala para tomar los billetes y sus fragmentos. Hágalo con precaución, evitando dañar aún más los billetes.
  •  Idealmente los billetes deben estar secos.

¿DEVUELVEN EL DINERO QUEMADO? BANCO CENTRAL EXPLICA QUÉ HACER

