25 de enero de 2026
¿DEVUELVEN EL DINERO QUEMADO? BANCO CENTRAL EXPLICA QUÉ HACER
Tras los incendios que afectan a la zona centro-sur del país, el Banco Central y diversas autoridades legales han explicado qué hacer en caso de que tu dinero o ahorros resulten quemados o lastimados.
Los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur del país no solo han dejado viviendas y terrenos destruidos, sino también pérdidas económicas que estarían afectando directamente a muchas familias. Entre ellas, la quema de billetes y monedas en efectivo de personas que incluso lo tenían como ahorro.
Desde el Banco Central confirmaron que existe un servicio gratuito de análisis, ya sea por incendios u otros accidentes.
Así lo explicó Tania Olivera, abogada y socia de defensadeudores.cl, quien llamó en primera instancia a no manipular ni intentar limpiar los billetes quemados.
"El Banco Central lo que hace es verificar la autenticidad de este dinero que está en efectivo, y luego hace el reembolso de la persona que es titular. El Banco Central señala que este este proceso se demora entre 1 a 3 meses. Entonces, igual es importante saber que no va a ser instantáneo si es que llevaste dinero”, señaló la abogada.
En la misma línea, Verónica Balbontín, encargada de gestión de falsificaciones del Banco Central de Chile declaró que:
"Si se determina que se trata de billetes auténticos, el banco reembolsará los valores que sean posibles de recuperar. Descargue el formulario disponible en el sitio web billetesymonedas.cl y lleve su dinero a las sucursales bancarias autorizadas en regiones, y si está en Santiago puede traerlo directamente al Banco Central de Chile".
Por otro lado, la abogada Olivera entregó otro consejo clave para quienes resultaron afectados económicamente por los incendios.
Hay muchas personas que hoy piensan que solo las empresas se pueden someter a este procedimiento de quiebre o de liquidación. No, las personas naturales también lo pueden hacer. Es una tremenda herramienta para este momento o para los momentos que pueden vivir una persona como un incendio o como una situación que le afecta muchísimo el bolsillo que no tiene cómo pararse”.
Recomendaciones del Banco Central de Chile
- Manipule los billetes con cautela: antes de tomarlos busque una bolsa plástica e identifíquela con su nombre y monto aproximado.
- Una vez embolsados, evite escribir o colocar objetos pesados sobre ellos.
- Si los billetes se encuentran en un contenedor (caja metálica, plástica u otro) no los extraiga. De esa forma, evita un mayor deterioro. Si el tamaño lo permite, coloque el contenedor en una bolsa.
- De ser posible, retire monedas que puedan dañar los billetes y entréguelas en una bolsa separada.
- Evite reparar y contar los billetes.
- Evite limpiar las monedas.
- En caso de billetes muy dañados que se encuentren entre escombros, utilice una pala para tomar los billetes y sus fragmentos. Hágalo con precaución, evitando dañar aún más los billetes.
- Idealmente los billetes deben estar secos.
FUENTE: 24horas.cl
