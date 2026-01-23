FENPRUSS MAGALLANES RESPALDA INTERVENCIÓN EN SAMU Y EXIGE RESGUARDAR EL CLIMA LABORAL

Fenpruss Magallanes se pronunció frente a la compleja crisis interna que atraviesa la Base SAMU de Punta Arenas, situación que derivó en la intervención del Servicio de Salud Magallanes con cuatro procesos administrativos simultáneos.

La organización sindical señaló que las tensiones internas y denuncias de malas prácticas han afectado gravemente la convivencia laboral, por lo que valoró que la autoridad adopte medidas que combinen investigación administrativa con contención y cuidado de los equipos.

Desde Fenpruss Magallanes enfatizaron que la prioridad es resguardar condiciones laborales dignas, reconstruir confianzas y proteger el funcionamiento de un servicio esencial para la comunidad.

Fenpruss Magallanes reafirma su compromiso con el cuidado de las y los trabajadores y con una salud pública segura y de calidad.

Fuente: fenpruss.cl

