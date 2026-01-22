SEREMI DE JUSTICIA Y DDHH DESTACA AVANCES EN SEGURIDAD, REINSERCIÓN JUVENIL Y PERSECUCIÓN PENAL EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, conversó con la ciudadanía sobre una serie de avances relevantes que se han desarrollado en la Región de Magallanes en materia de seguridad, reinserción juvenil, derechos humanos y fortalecimiento del sistema de justicia.

En la instancia, la autoridad informó sobre las mejoras implementadas en el Centro de Cumplimiento Juvenil, recinto de administración directa del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes. Estas acciones consideran diversos avances en seguridad que permitirán optimizar el trabajo de Gendarmería de Chile, institución a cargo de la vigilancia perimetral del Centro IP IRC, fortaleciendo así las condiciones operativas y de resguardo del recinto.

Asimismo, se refirió al trabajo de la Mesa Intersectorial contra la Trata de Personas, la cual continúa avanzando en la generación de mayor conciencia sobre este delito en la región. En este contexto, se destacó que Magallanes registra 17 casos de trata de personas con condenas efectivas en poco más de una década, lo que refuerza la importancia de la prevención, detección oportuna y coordinación institucional.

Durante la entrevista, la seremi también abordó los resultados del Comité Operativo Regional de Justicia (COR), que en su última sesión del año evaluó los avances en la implementación del Plan Anual de Acción Regional para la Reinserción Juvenil. Este comité cumple un rol resolutivo y de coordinación, permitiendo abordar situaciones técnicas específicas y responder a las necesidades de cobertura y disponibilidad de la oferta programática en la región.

Otro de los temas tratados fue la consolidación de la Ley N°21.057, que regula la entrevista videograbada, herramienta que a seis años de su implementación en Magallanes se ha posicionado como un mecanismo clave para garantizar y optimizar los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos, fortaleciendo al mismo tiempo la persecución penal.

