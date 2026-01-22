Punta Arenas,
22 de enero de 2026

SEREMI DE JUSTICIA Y DDHH DESTACA AVANCES EN SEGURIDAD, REINSERCIÓN JUVENIL Y PERSECUCIÓN PENAL EN MAGALLANES

Buenos días región.

seremijusticiaddhh

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, conversó con la ciudadanía sobre una serie de avances relevantes que se han desarrollado en la Región de Magallanes en materia de seguridad, reinserción juvenil, derechos humanos y fortalecimiento del sistema de justicia.

En la instancia, la autoridad informó sobre las mejoras implementadas en el Centro de Cumplimiento Juvenil, recinto de administración directa del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes. Estas acciones consideran diversos avances en seguridad que permitirán optimizar el trabajo de Gendarmería de Chile, institución a cargo de la vigilancia perimetral del Centro IP IRC, fortaleciendo así las condiciones operativas y de resguardo del recinto.

Asimismo, se refirió al trabajo de la Mesa Intersectorial contra la Trata de Personas, la cual continúa avanzando en la generación de mayor conciencia sobre este delito en la región. En este contexto, se destacó que Magallanes registra 17 casos de trata de personas con condenas efectivas en poco más de una década, lo que refuerza la importancia de la prevención, detección oportuna y coordinación institucional.

Durante la entrevista, la seremi también abordó los resultados del Comité Operativo Regional de Justicia (COR), que en su última sesión del año evaluó los avances en la implementación del Plan Anual de Acción Regional para la Reinserción Juvenil. Este comité cumple un rol resolutivo y de coordinación, permitiendo abordar situaciones técnicas específicas y responder a las necesidades de cobertura y disponibilidad de la oferta programática en la región.

Otro de los temas tratados fue la consolidación de la Ley N°21.057, que regula la entrevista videograbada, herramienta que a seis años de su implementación en Magallanes se ha posicionado como un mecanismo clave para garantizar y optimizar los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos, fortaleciendo al mismo tiempo la persecución penal.

Finalmente, Michelle Peutat destacó la reciente inauguración de una nueva Fiscalía en Magallanes, infraestructura que duplica su capacidad y superficie, permitiendo reforzar la persecución penal y responder de mejor manera a los desafíos de la criminalidad moderna en el extremo sur del país, marcando un nuevo paso en la modernización del sistema de justicia regional.



ROFIL SE CONVIRTIÓ EN LA PRIMERA EMPRESA REGIONAL EN OBTENER EL SELLO "CHILE CUIDA"

MUNICIPIO REFUERZA CAMPAÑA SOLIDARIA CON BALANCE POSITIVO EN PUNTOS DE ACOPIO

​La iniciativa continúa activa en la ciudad y mantiene abiertos espacios de recepción para apoyar a Trehuaco.

​La iniciativa continúa activa en la ciudad y mantiene abiertos espacios de recepción para apoyar a Trehuaco.

sernapescanovaaustral

CORTE SUPREMA CONDENA A EMPRESA SALMONERA POR VERTER RESIDUOS ORGÁNICOS EN MAGALLANES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

UMAG Y HOSPITAL CLÍNICO FORTALECEN LA INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA CON CIERRE DE TALLER

OPERATIVO PREVENTIVO EN PUNTA ARENAS: ISL ALERTA SOBRE RIESGOS DE CÁNCER DE PIEL Y ESTRÉS TÉRMICO EN EL SECTOR LOGÍSTICO

ALEJANDRO MAASS, PREMIO NACIONAL DE CIENCIAS EXACTAS 2025: "LA ANTÁRTICA ES UNA VERDADERA CAJA DE DESAFÍOS CIENTÍFICOS QUE VAN A MOTIVAR GRAN PARTE DEL DESARROLLO DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XXI"