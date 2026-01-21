PLAZA VIVA SOLIDARIA SE SUMA A CAMPAÑA MUNICIPAL PARA APOYAR A PENCO Y LA REGIÓN DEL BIOBÍO

La Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio, en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Natales, invita a la comunidad a participar de Plaza Viva Solidaria, una jornada abierta que se realizará el jueves 22 de enero en la Plaza de Armas de Puerto Natales, entre las 14:00 y las 21:00 horas.

Esta edición de Plaza Viva tendrá un carácter solidario, sumándose al llamado del municipio para apoyar a los vecinos de Penco y la Región del Biobío, afectados por la emergencia. La actividad contempla programación familiar y participación local, con presencia de emprendedores, food trucks y presentaciones de artistas, junto con un punto de acopio para canalizar ayuda de manera directa.

Punto de acopio en Plaza Viva Solidaria

Durante la jornada se recibirá:

Agua embotellada

Alimentos no perecibles

Útiles de aseo (pañales, toallas higiénicas, desodorante, entre otros)

Alimento para mascotas (perros y gatos)

Útiles escolares

Guantes, mascarillas y bolsas para la basura

Asimismo, en el marco de Plaza Viva Solidaria se desarrollarán jornadas gratuitas de implantación de microchip para perros y gatos, entre las 15:00 y las 19:00 horas, en la misma Plaza de Armas.

Para acceder a este servicio, se informa que las mascotas deben ser mayores de 2 meses de edad. En el caso de los perros, deben asistir con método de sujeción adecuado (collar, correa o arnés) y bozal obligatorio en perros de raza potencialmente peligrosa o reactivos. Los gatos deben trasladarse en jaula o mochila de transporte, y se sugiere llevar churu o paté para facilitar el procedimiento. Las mascotas deben asistir acompañadas por su tutor o tutora, quien debe ser mayor de 18 años.

Punto de recepción municipal permanente

La Ilustre Municipalidad de Natales mantiene habilitado un punto de recepción para la campaña solidaria en el Gimnasio Carrera, de lunes a viernes, entre 09:00 y 17:00 horas.

Para dudas o consultas, se encuentra disponible el teléfono +56 61 220 9500 (Oficina de Atención al Vecino).

La invitación es a participar de esta jornada que, además de activar la plaza con programación comunitaria, busca sumar apoyo concreto para quienes hoy lo necesitan, demostrando que la solidaridad también se construye desde el territorio.



