Punta Arenas,
23 de enero de 2026

AGUAS MAGALLANES AVANZA EN OBRA CLAVE DEL NUEVO COLECTOR EN AVENIDA FREI CON LOS FLAMENCOS

​Los trabajos contemplan un cierre parcial de calzada programado desde las 20:00 horas de este viernes 23 de enero, hasta las 10:00 horas (am) del sábado 24, en la intersección de Avenida Los Flamencos oriente, entre Frei y Altos del Bosque.

obrasaguasmagallanes

Aguas Magallanes continúa desarrollando importantes obras de mejoramiento de la infraestructura sanitaria en la ciudad, esta vez en la intersección de Avenida Los Flamencos con Avenida Frei, en Punta Arenas, donde se ejecutan trabajos asociados a la construcción del nuevo colector de aguas servidas. Los trabajos contemplan un cierre parcial de calzada programado desde las 20:00 horas de este viernes 23 de enero, hasta las 10:00 horas (am) del sábado 24, en la intersección de Avenida Los Flamencos oriente, entre Frei y Altos del Bosque.

Desde la compañía detallaron que actualmente, las labores se concentran en la construcción de una cámara de retención de sólidos, infraestructura fundamental cuyo objetivo es capturar este tipo de elementos que ingresan al sistema de alcantarillado. Esto permite evitar que dichos residuos lleguen hasta la planta de tratamiento de aguas servidas, asegurando así un proceso de depuración correcto, eficiente y ambientalmente seguro.

Esta etapa de la obra resulta especialmente relevante, ya que permite generar la conexión entre los colectores existentes que recorren avenida Los Flamencos -de mar hacia cerro- y el nuevo colector que se está instalando a lo largo de avenida Frei, fortaleciendo la continuidad y capacidad del sistema.

Desde la sanitaria destacaron que este tipo de proyectos de mejoramiento y expansión de la red de alcantarillado permiten preparar la infraestructura sanitaria para acompañar el crecimiento y desarrollo de la ciudad, contribuyendo de manera directa a una mejor calidad de vida para las vecinas y vecinos del sector.

Aguas Magallanes reiteró el llamado a la comprensión de la comunidad ante las eventuales molestias que estos trabajos puedan generar, subrayando que se trata de obras necesarias para asegurar un servicio sanitario confiable, moderno y acorde a las necesidades actuales y futuras de Punta Arenas.

