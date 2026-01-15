Punta Arenas,
15 de enero de 2026

GOBERNADOR JORGE FLIES DESPLIEGA INTENSA AGENDA EN ÚLTIMA ESPERANZA CON INAUGURACIÓN DE OBRAS ENERGÉTICAS Y COMUNITARIAS

​Autoridades regionales y comunales encabezaron la puesta en marcha de generadores en Villa Renoval, miradores turísticos en Torres del Paine y nuevos espacios comunitarios en Cerro Castillo.

gorenatales14012026

Una nutrida agenda desarrolló el Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, durante su visita a la provincia de Última Esperanza, donde encabezó la inauguración de diversas obras financiadas por el Gobierno Regional y orientadas a mejorar la calidad de vida de las comunidades locales.

Durante la mañana, junto a la alcaldesa de Natales, Ana Mayorga, y el consejero regional Patricio Gamín, el Gobernador inauguró dos nuevos generadores de 40 kilovatios que permitirán abastecer de energía eléctrica a las 19 familias —76 personas en total— de Villa Renoval. La iniciativa, financiada con una inversión regional de $131.138.000, destaca por tratarse de equipos silenciosos y abastecidos por gas, lo que representa un avance significativo para los vecinos del sector.

Posteriormente, en la comuna de Torres del Paine, y acompañados por su alcaldesa, Anahí Cárdenas, las autoridades inauguraron tres nuevos miradores turísticos ubicados en la Ruta Y-290: Cuernos del Paine, Toro y Lago Grey. Estas obras, ejecutadas mediante el Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), consideraron una inversión superior a los $500 millones.

La jornada concluyó en la localidad de Cerro Castillo, donde se realizó el corte de cinta del quincho comunitario y del salón de eventos, dos nuevos espacios destinados al encuentro social y comunitario de los habitantes de la comuna, también financiados por el Gobierno Regional.


CORE ROXANA GALLARDO ADVIERTE FALENCIAS ESTRUCTURALES TRAS AUDITORÍA EXTERNA AL GOBIERNO REGIONAL

