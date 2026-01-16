MUNICIPIO FINALIZA OBRAS EN PLAZOLETA, MULTICANCHA Y ESCALERA DE RÍO DE LA MANO

Con la entrega oficial de las obras de mejoramiento en la plazoleta de juegos, la multicancha y la escalera peatonal del sector Río de la Mano, la Municipalidad de Punta Arenas dio por concluido un proyecto largamente esperado por los vecinos, que permitió recuperar un espacio público emblemático y elevar de manera significativa sus condiciones de seguridad, accesibilidad y uso comunitario.

El alcalde Claudio Radonich recordó que se trata de una intervención con una extensa historia previa. "Este sector estaba muy deteriorado y era un compromiso pendiente con los vecinos desde hace años. Tuvimos cuatro licitaciones que no prosperaron, por lo que no fue un camino fácil, pero finalmente logramos cumplir. Hoy tenemos una escalera completamente nueva, una multicancha recuperada, una plazoleta de juegos digna y un entorno con buena pavimentación e iluminación", señaló el jefe comunal, destacando además que la obra significó una inversión cercana a los $800 millones.

Radonich subrayó que la intervención cambió de forma integral el estándar del lugar. "Donde antes había barro y oscuridad, hoy hay hormigón, canalización de aguas lluvias, accesos adecuados a las viviendas, luminarias LED y espacios pensados para las familias y los niños. Este lugar dejó de ser un punto deteriorado para convertirse en un espacio de encuentro y seguridad para el barrio", afirmó la autoridad local.

Por su parte, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, explicó que el proyecto contempló tres intervenciones principales: la reposición completa de la escalera peatonal, la construcción de la plazoleta y la mejora de la multicancha existente. "La escalera corresponde a una estructura de hormigón armado de aproximadamente 100 metros de extensión, con 150 peldaños y 11 descansos, barandas de acero inoxidable, huellas podotáctiles e iluminación LED. Además, se ejecutaron obras de conexión a viviendas y el cambio de una matriz de agua potable que estaba considerada dentro del contrato", detalló.

En cuanto a la plazoleta, Saldivia indicó que se incorporaron áreas verdes, aceras estampadas, mobiliario urbano, luminarias y juegos infantiles sobre pavimento de caucho, resistente a caídas, mientras que la multicancha fue reparada y demarcada para fútbol y básquetbol. "Son espacios muy necesarios en un sector que cuenta con pocas áreas de esparcimiento, por lo que el beneficio para la comunidad es significativo", agregó el funcionario municipal.

El proyecto "Mejoramiento plazoleta y escalera sector Río de la Mano" fue financiado por el Gobierno Regional a través del FNDR, ejecutado por la Dirección de Obras Municipales y alcanzó un 100% de avance físico, permitiendo que las obras ya estén disponibles para el uso de la comunidad, con sus correspondientes períodos de garantía.

Desde la administración comunal se destacó que esta intervención forma parte de un trabajo sostenido de recuperación de espacios públicos en distintos barrios de Punta Arenas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, la seguridad y la integración urbana de los vecinos.

